Шумахер называл его своим лучшим соперником. Куда пропал и где сейчас Мика Хаккинен

Мика Хаккинен — один из главных соперников в карьере Михаэля Шумахера. Сражения немца и финна в 1998–2000 годах — настоящая классика Формулы-1, и недаром сам немец неоднократно называл Хаккинена своим лучшим соперником. При этом если сам Шумахер выступал в Формуле-1 до конца 2012 года, пусть и с трёхлетней паузой, то Хаккинен отнюдь не стремился ставить рекорды спортивного долголетия и постепенно ушёл в тень. Но сегодня мы расскажем, чем занимается Мика после ухода из Ф-1.

Драма в Ф-1: Шумахер уже признал поражение, но «Мерседес» лидера сгорел на последнем круге Возможно, это обиднейшее поражение подтолкнуло Хаккинена к уходу из Формулы-1.

Хаккинен покинул Формулу-1 внезапно и рано: во время сезона-2001 31-летний финн объявил о решении взять как минимум годичную паузу на фоне усталости от гонок — с момента завоевания второго и последнего чемпионского титула прошло всего два года.

Уже тогда можно было предположить, что на самом деле этот уход может оказаться окончательным — так и вышло. Правда, в 2004-м Мика всерьёз вёл переговоры о возвращении с «Уильямсом» и «БАРом», но они ни к чему не привели.

Окончательно из гонок финн при этом не ушёл: после разовых выступлений в ралли Хаккинен начал полноценные выступления в серии DTM, где выступал в 2005–2007 годах. Немецкий чемпионат — не самый простой для адаптации, однако экс-пилот «Макларена» в первый же сезон занял пятое место в личном зачёте, выиграв уже третью свою гонку.

Однако пробыл Хаккинен в DTM всего три года. Несмотря на две победы и более чем достойную скорость в сезоне-2007, Мика решил окончательно завершить гоночную карьеру и в дальнейшем ограничиваться лишь разовыми выходами на старт. Хаккинен выступал в разных гонках GT, но оставался верен своему слову: никаких полноценных выступлений.

«Один из величайших обгонов в истории Формулы-1». Как Хаккинен обхитрил Шумахера в Спа Когда победа, казалось, свалилась Михаэлю в руки, финн не сдался и навязал немцу бой. Эта гонка стала классикой Формулы-1.

Таким образом Мика постепенно перешёл от роли гонщика к позиции эксперта и амбассадора. Хаккинен сотрудничает с рядом компаний, а в 2017 году вновь объединил свои усилия с «Маклареном», став его послом бренда.

В последнее время Хаккинен несколько активизировался в медийном пространстве. Уже нельзя лет он ведёт блог на сайте одной из букмекерских контор, где анализирует события каждого Гран-при Формулы-1. Кроме того, в апреле 2017 года финн завёл аккаунт в «Инстаграме», где регулярно публикует как архивные кадры времён своей карьеры, так и актуальные видео и фото.

Наконец, последить за жизнью Мики можно с помощью «инстаграма» его второй жены — чешской модели Маркеты (в девичестве Ремезовой). Да-да, если вы не в курсе, то Хаккинен давно, в 2008-м, развёлся со своей первой женой Эрьей, от брака с которой у него осталось двое детей. Маркета родила Мике ещё трёх детей — двух дочек и сына.

По сложившейся европейской традиции, свои отношения Мика и Маркета узаконили гораздо позже, чем стали родителями: первая дочь родилась ещё в 2011 году, а под венец финн и чешка отправились в 2017-м. Сейчас Маркета регулярно публикует фото, посвящённые счастливой семейной жизни…

Правда, иногда Мике всё-таки бывает скучновато — по крайней мере, если верить одному очень популярному рассказу на портале «Пикабу». Полную версию при желании почитаете по ссылке, а если кратко, то друг автора рассказа якобы повстречал Хаккинена на Мальдивских островах, где оба мужчины устали от однообразного отдыха в компании любимых жён. Со скукой справились общими усилиями — за водкой и душевными разговорами.



Никаких доказательств этой истории (например, в виде совместных фото), разумеется, нет, но на Мальдивах Мика действительно бывал, а в излишнем пафосе, исключающем возможность провести вечер с каким-то незвёздным знакомым, замечен никогда не был. В общем, хотите — верьте, не хотите — не надо. Но история, согласитесь, в любом случае красивая.