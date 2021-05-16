Столкновение с Хиллом Шумахеру припоминают до сих пор. Где сейчас первый соперник Михаэля?

Михаэль Шумахер выиграл свой первый титул в Формуле-1 в 1994 году, когда в финальной гонке сезона намеренно спровоцировал столкновение с главным соперником Деймоном Хиллом, чтобы сохранить первую строчку в чемпионате. На следующий год Шумахер выиграл второй титул, а Хилл стал чемпионом лишь в 1996-м, когда «Уильямс» доминировал в чемпионате, а Михаэль только-только перешёл в «Феррари».

Затем Деймон покинул команду — ещё до финала сезона-1996 Фрэнк Уильямс заявил, что заменит соотечественника на Хайнца-Харальда Френтцена, и Хилл сначала едва не выиграл Гран-при Венгрии на «Эрроузе», а в 1998-м принёс «Джордану» первую победу. Это, впрочем, было началом конца карьеры: после откровенно слабого сезона-1999 в паре с Френтценом (2-14 по квалификациям, 7-54 по очкам) ушёл из Формулы-1… и парадоксальным образом стал играть в ней куда более важную роль!

Становление Михаэля. Как Шумахер взял титул и испортил репутацию Ровно 21 год назад Аделаида подарила Формуле-1 нового чемпиона — Михаэля Шумахера, первый титул в карьере которого стал самым скандальным.

Спаситель «Сильверстоуна» и Алонсо

В 2006 году, семь лет спустя завершения карьеры, Деймон Хилл сменил на посту президента Клуба британских гонщиков (BRDC) Джеки Стюарта. И именно во время президентства Хилла «Сильверстоун» в 2009 году заключил контракт на проведение Гран-при Великобритании Формулы-1 на следующие 17 лет. Столь долгое соглашение обеспечило автодрому, постоянно нуждавшемуся в деньгах, стабильное подспорье, за счёт которого трасса и была реконструирована в 2011-м. Как раз после реконструкции Хилл покинул пост — следующим президентом стал Дерек Уорик, в 2017-м пришёл Падди Хопкирк, а теперь должность главы BRDC занимает Дэвид Култхард.

Выступление Хилла на заседании BRDC в 2010 году Фото: Ian Gavan/Getty Images

Кроме того, в 2010 году Хилл был одним из стюардов Гран-приМонако, завершившегося скандальным обгоном Михаэля Шумахера в последнем повороте. Тогда гонка финишировала под автомобилем безопасности, который, согласно правилам, свернул на пит-лейн в последнем перед финишем повороте. При этом, когда сейфти-кар уехал, на несколько секунд загорелись информационные табло, сигнализирующие о том, что трасса находится в режиме зелёного. В «Мерседесе», за который тогда гонялся Шумахер, решили, что это формальный признак рестарта — и после линии сейфти-кара Михаэль подловил неготового к такой атаке Алонсо и вышел на шестое место.

«Феррари» подала протест, ссылаясь на пункт правил 40.13, который гласит, что в случае завершения гонки в режиме сейфти-кара автомобиль безопасности сворачивает в боксы в конце последнего круга, а пилоты завершают заезд без обгонов. Росс Браун, тогдашний руководитель «Мерседеса», настаивал на том, что зелёная индикация была, а значит, формально рестарт был дан, а потому правило 40.13 здесь неприменимо. Судьи совещались несколько часов и признали, что формулировка правил неочевидна, но всё же выписали Шумахеру 20-секундный штраф за обгон в режиме жёлтых флагов.

Жак Вильнёв, Найджел Мэнселл и Деймон Хилл на праздновании 60-летия Формулы-1 в Бахрейне в 2010 году Фото: Mark Thompson/Getty Images

Угрозы начали приходить Хиллу уже через несколько часов после вынесенного решения, притом, что Деймон даже не особенно и хотел быть стюардом. «Мне в роли представителя ФИА было дискомфортно. Я гонщик, а не юрист, — сказал он тогда. — Возможно, гонщикам имеет смысл быть консультантами, но не полноценными стюардами».

Эксперт на Sky Sports и отец

С 2012 года Деймон Хилл выступает в качестве постоянно эксперта на Sky Sports, а до 2019 года вёл колонку на сайте телеканала. Британец остаётся в курсе событий и регулярно комментирует происходящее. Так, по его мнению, проблемы Себастьяна Феттеля кроются в психологии, а в конце прошлого года настаивал на том, что в «Ред Булл» должны больше прислушиваться к Пересу, чем к его предшественником, чтобы не «сбиться с курса», сосредоточившись лишь на пожеланиях Макса.

Натали Пинкхэм и Деймон Хилл во время интервью Льюиса Хэмилтона для Sky Sports Фото: Charles Coates/Getty Images

У Хилла и его супруги Джорджи четверо детей, и один из них — Джошуа — даже пытался построить собственную гоночную карьеру, выступал в монокубке «Джинетта», Формуле «Форд» и новозеландской Toyota Racing Series, а в 2013-м перешёл в европейскую Формулу-3. На третьем этапе в Хоккенхайме Джошуа занял второе место, но так и не смог одержать победу и посреди сезона покинул чемпионат, а вскоре завершил карьеру.

Другой сын Деймона — Оливер — родился с синдромом Дауна, сейчас ему 32 года. Хиллы, к слову, заботятся не только о нём, но и других: супруги возглавляют жертвуют немалые суммы Ассоциации изучения синдрома Дауна, а также являются одними из главных благотворителей специальной школы Святого Иосифа в Суррее.

Деймон и Джорджи Хиллы Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

С точки зрения спортивных достижений у Хилла не столь яркая карьера, как даже у ряда современных пилотов, однако сейчас Деймон является одной из ведущих фигур в британском автоспорте и изнутри знает, как устроены гонки вообще и Формула-1 в частности. И в знак признания заслуг Деймон был награждён Орденом Британской империи.