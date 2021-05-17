Когда половина пилотов вообще не получает очков, половина борьбы становится бессмысленной. Но это очень легко исправить!

В Формуле-1 очки надо давать всем. Доказываем, что чемпионат нуждается в реформе

Продолжаем разбираться, как нам сделать Формулу-1 лучше и ради чего нам это нужно. На прошлой неделе ваш автор предлагал как можно быстрее избавиться от DRS, а следующим шагом должна стать радикальная реформа системы начисления очков.

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Посмотрите на общий зачёт сезона-2021 после четырёх гонок: за большие очки борются лишь восемь пилотов, реалистичный шанс для остальной дюжины — зацепиться за оставшиеся крохи. Разрыв между идущим восьмым Карлосом Сайнсом и Эстебаном Оконом на девятом месте — десять очков. Вот уж и правда разделение чемпионата на две лиги.

В Кубке конструкторов образовалась «большая четвёрка» — знакомый болельщикам со стажем термин. В четырёх гонках сезона-2021 «Мерседес», «Ред Булл», «Макларен» и «Феррари» набрали 378 очков, при том что всего в розыгрыше было 408. То есть оставшимся шести командам принадлежит лишь чуть более 7% разыгранных очков!

Что это означает на практике? Что позиции с пятой по десятую будут зависеть от случайных «залётных» результатов. Так чуть не произошло в 2016 году, когда двумя главными аутсайдерами были «Заубер» (сейчас — «Альфа Ромео») и «Манор», и последние на протяжении всего сезона смотрелись слабее, но едва не оказались впереди в Кубке конструкторов за счёт одного десятого места в Австрии. И лишь благодаря героическому выступлению Фелипе Насра на «Интерлагосе» «Заубер» взял два очка и подвинул «Манор» на одиннадцатое место.

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Казалось бы, чем может быть примечательна борьба за десятое место командного зачёта? Призовыми: потеря «Манором» всего лишь одной позиции привела к сокращению выплат от промоутера, и команда не смогла собрать бюджет на следующий год.

Если бы в Формуле-1 очки начислялись бы всем пилотам, «Заубер» и «Манор» вели бы борьбу в каждой гонке. И то десятое место Верляйна в Шпильберге тоже очень помогло бы британцам, но у «Заубера» был бы шанс отыгрываться в других гонках, где его пилоты финишировали на две-три позиции выше соперников. А что если бы в Бразилии не было бы дождя и Наср на маломощном и плохо настроенном «Заубере» не приехал бы в очки?

Очки в автоспорте — это не какая-то награда лучшим, а всего лишь инструмент для оценки результатов на протяжении всего сезона, и по какой-то причине половину участников этот инструмент игнорирует. При этом, гонщики без очков всё равно классифицированы в общем зачёте чемпионата — но их позиции распределяются по дополнительным показателям — лучшим финишам. Да, вы знали, что в 2019 году, если верить общему зачёту, Роберт Кубица победил Джорджа Расселла? Поляк почти всегда финишировал позади напарника, но в одной из тех редких гонок, где ему удалось выйти вперёд, они финишировали 10-м и 11-м.

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Сейчас пилоту нет смысла бороться, если на последнем отрезке он идёт 14-м — при нынешней надёжности надеяться на сходы тех, кто впереди, не приходится. В то же время, при системе начисления очков всем стартовавшим в итоговом положении чемпионата учитывается каждая позиция в каждой гонке. Начислять зачётные баллы нужно даже тем, кто сошёл с дистанции, как это происходит в IndyCar.

Часто одним из аргументов против такой радикальной реформы системы начисления очков называют традиции Формулы-1, мол, испокон веков очки получали только лучшие и их нужно заслужить. Но эта традиция сломана предыдущими реформами системы и сейчас нет статистики глупее, чем рейтинг по очкам за всю карьеру. К тому же, отсекая от очков половину пелотона, Формула-1 лишает себя половины борьбы — сейчас всем плевать, что в Португалии Феттель прорвался с пит-лейна на 13-е место. Этот прорыв не имеет никакого смысла и никак не отразится на результатах немца по итогам сезона.

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К слову, если применить к результатам Ф-1 этого года систему IndyCar, то Валттери Боттас занимал бы не третью, а пятую позицию — позади Норриса и Леклера. Антонио Джовинацци шёл бы 13-м, одно очко уступая Фернандо Алонсо, а Мик Шумахер занял бы 18-ю строчку и уступал бы Джорджу Расселлу четыре балла, но опережал бы Латифи и Мазепина — на пять и восемь соответственно. В Кубке конструкторов «Уильямс» и «Хаас» набрали бы 105 и 98 баллов, а «Альфа Ромео» имела бы небольшой запас перед ними.

Положение в Формуле-1, если бы очки начислялись, как в IndyCar:

1. Льюис Хэмилтон — 190 очков

2. Макс Ферстаппен — 170

3. Ландо Норрис — 121

4. Шарль Леклер — 120

5. Валттери Боттас — 117

6. Серхио Перес — 111

7. Даниэль Риккардо — 104

8. Карлос Сайнс — 99

9. Эстебан Окон — 87

10. Пьер Гасли — 79

11. Лэнс Стролл — 79

12. Фернандо Алонсо — 68

13. Антонио Джовинацци — 67

14. Юки Цунода — 65

15. Кими Райкконен — 64

16. Себастьян Феттель — 64

17. Джордж Расселл — 57

18. Мик Шумахер — 53

19. Николас Латифи — 48

20. Никита Мазепин — 45.

Разве такой расклад не более точно отражает расстановку сил в пелотоне? Сейчас же три замыкающие Кубок конструкторов команды имеют равное количество очков, словно никакой разницы в их результатах нет. «Либерти» и ФИА, пора принимать меры.