Сразу 8 специальных шлемов — к Гран-при Монако!
Валттери Боттасу с дизайном помогала подруга — велосипедистка Тиффани Кромвелл.
Ландо Норрис добавил на шлем изображение старых защитных очков — как в 1950-х.
У Даниэля Риккардо тоже дизайн «под старину».
Необычный синий цвет у Шарля Леклера — в честь его соотечественника, победителя ГП Монако — 1931 Луи Широна.
Николас Латифи отмечает 750-й Гран-при «Уильямса». Он добавил года, в которые команда выигрывала в Кубке конструкторов.
Джордж Расселл со своей стороны добавил несколько знаменитых болидов «Уильямса» прошлых лет.
Себастьян Феттель освежил обычный розовый дизайн от BWT добавлением хрома.
Ну а Пьер Гасли добавил для почти домашнего этапа золотой.
Сразу 8 специальных шлемов — к Гран-при Монако!
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