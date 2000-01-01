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Сразу 8 специальных шлемов — к Гран-при Монако!
Сразу 8 специальных шлемов — к Гран-при Монако!
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Валттери Боттасу с дизайном помогала подруга — велосипедистка Тиффани Кромвелл.
Валттери Боттасу с дизайном помогала подруга — велосипедистка Тиффани Кромвелл.
Ландо Норрис добавил на шлем изображение старых защитных очков — как в 1950-х.
Ландо Норрис добавил на шлем изображение старых защитных очков — как в 1950-х.
У Даниэля Риккардо тоже дизайн «под старину».
У Даниэля Риккардо тоже дизайн «под старину».
Необычный синий цвет у Шарля Леклера — в честь его соотечественника, победителя ГП Монако — 1931 Луи Широна.
Необычный синий цвет у Шарля Леклера — в честь его соотечественника, победителя ГП Монако — 1931 Луи Широна.
Николас Латифи отмечает 750-й Гран-при «Уильямса». Он добавил года, в которые команда выигрывала в Кубке конструкторов.
Николас Латифи отмечает 750-й Гран-при «Уильямса». Он добавил года, в которые команда выигрывала в Кубке конструкторов.
Джордж Расселл со своей стороны добавил несколько знаменитых болидов «Уильямса» прошлых лет.
Джордж Расселл со своей стороны добавил несколько знаменитых болидов «Уильямса» прошлых лет.
Себастьян Феттель освежил обычный розовый дизайн от BWT добавлением хрома.
Себастьян Феттель освежил обычный розовый дизайн от BWT добавлением хрома.
Ну а Пьер Гасли добавил для почти домашнего этапа золотой.
Ну а Пьер Гасли добавил для почти домашнего этапа золотой.
Сразу 8 специальных шлемов — к Гран-при Монако!
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