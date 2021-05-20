Как устроены командные мостики Формулы-1 и почему на них нельзя садиться на чужое место?

Быть на трассе Формулы-1 в дни проведения Гран-при, но следить за всем происходящим по большей части по экранам мониторов — кошмарная мечта для болельщиков, но суровая реальность для сотрудников команд, на чьих плечах лежит вся ответственность за результат. Результат, который куётся на пит-уолл, — границе между очной битвой на трассе и не менее важным закулисьем в гараже и паддоке.

В телетрансляции Формулы-1 основное внимание уделяется, что логично, самой гонке. Охотно режиссёры показывают работу механиков на пит-стопах. А вот «обитатели» командного мостика попадают в кадр в ситуациях либо когда что-то идёт не так, либо когда всё прошло успешно. Но как вообще устроена жизнь на пит-уолл? Изучим на примере «Ред Булл» в сезоне-2020.

Каждая команда привозит на этап свой собственный командный мостик, оформленный в фирменном стиле и оснащённый всем необходимым оборудованием — механики возводят эту конструкцию перед началом уик-энда, собирая «домик» и подключая электронику. Во время гонки именно пит-уолл превращается в главный мозговой центр, где принимаются все решения. Отвечают за них семь человек.



У каждого члена команды — собственный комплект мониторов, отображающий самую разную информацию, персональный табурет и панель внутренней связи для общения внутри коллектива. Для комфортной работы командный мостик оснащается навесом, защищающим от солнца и бликов на экранах, а в дождливую погоду добавляется пластиковый «чехол». В зависимости от команды число людей на пит-уолл может варьироваться от четырёх до восьми человек, причём состав иногда зависит от конкретной сессии.

Фото: Red Bull Content Pool

В «Ред Булл», например, гоночные инженеры пилотов во время тренировок и квалификации находятся в боксах рядом со своими подопечными — так можно быстрее получать от гонщиков обратную связь и оперативно вносить изменения в настройки. Взаимодействие с остальными членами команды, включая тех, что сидят на расстоянии вытянутой руки на командном мостике, ведётся исключительно по радио — шум на трассе стоит такой, что докричаться до коллег без рации с микрофоном и наушниками просто невозможно. Однако порой на помощь приходят тактильный контакт или указание на конкретные данные на мониторе — такое понятно и без слов.



В день Гран-при на пит-уолл «Ред Булл» можно увидеть семь человек. Сидят они, если смотреть со стороны боксов, в следующем порядке (слева направо): спортивный директор Джонатан Уитли, технический директор Эдриан Ньюи (если он присутствует на этапе), руководитель команды Кристиан Хорнер, старший инженер по стратегии Ханна Шмитц или руководитель отдела гоночной стратегии Уилл Куртенэ, главный гоночный инженер Гийом Роклен, гоночный инженер болида №33 Джанпьеро Ламбьясе и гоночный инженер болида №11 (сейчас, а в сезоне-2020 — болида №23) Хью Бёрд. Порядок этот не произвольный, а имеющий чёткое обоснование.

Фото: Red Bull Content Pool

Стратег сидит между руководителем команды и главным гоночным инженером, поскольку в некоторых ситуациях им приходится совместно принимать решения, касающиеся обоих пилотов. Спортивный директор всегда располагается со стороны въезда на пит-лейн, чтобы иметь возможность видеть работу механиков и поддерживать визуальный контакт с главным механиком, а гоночные инженеры пилотов размещаются на противоположном конце пит-уолл для лучшего обзора трассы.

У каждого члена команды — свои мониторы, информацию на которых сотрудники настраивают в зависимости от своих потребностей. Поэтому считается крайне дурным тоном занимать на время чужое место на пит-лейн, а уж тем более менять настройки дисплеев.



Что доступно на командном мостике? Видеотрансляции с бортовых камер болидов, GPS-данные о местонахождении машин на трассе или же сведения в упрощённом графическом варианте о разрыве между пилотами, тайминг конкретного гонщика (причём необязательно своего — иногда полезнее следить за соперником), телеметрия с болида (здесь уже только своего), данные о погоде, которые всем командам поставляет The Weather Company, а также обычная телетрансляция, доступная зрителям по всему миру. При этом порядок и тип необходимых конкретному члену команды данных на мониторах обычно меняется от сессии к сессии, но что объединяет всех — так это нелюбовь к моментам, когда в телетрансляциях показывают пит-уолл. Как говорят сотрудники, возможность видеть самого себя со стороны крайне отвлекает от работы.

Фото: Red Bull Content Pool

Люди на пит-уолл — лишь видимая верхушка огромного айсберга под названием «команда Формулы-1». По радиосвязи обитатели командного мостика общаются друг с другом, с инженерами в «шалаше» в паддоке, а также с операционным центром на базе в Милтон-Кейнсе. В теории любой член команды может установить связь с любым коллегой, но на практике этим не пользуются и ведут разговоры в группах. Гоночный инженер пилота поддерживает связь со своим спортсменом, главным механиком этого болида, заправщиком и специалистом по шинам, а также с бригадой инженеров, отвечающих за разные аспекты машины, которые находятся в штаб-квартире команды.

И, конечно, в «шалаше». Так на сленге называют офис инженеров, расположенный в паддоке, — два грузовика команды формируют двухэтажное строение. Внизу хранятся покрышки, заряжаются рации и кипят прочие «бытовые» дела, а наверху в разборном домике во время уик-энда работают инженеры. Специалисты находятся на постоянной связи с коллегами как на пит-уолл, так и на базе команды в Великобритании. Там же проводятся брифинги с пилотами на протяжении всего уик-энда. «Шалаш» используют только во время европейских этапов, поскольку на выездные Гран-при команда не берёт свои грузовики и пользуется инфраструктурой трасс, где проходят гонки.

Нужно ли всё это в эпоху развитой телеметрии и возможности связи в режиме реального времени с любой точкой земного шара? В «Ред Булл» отвечают утвердительно, приводя в примеры моменты, когда реальное присутствие около трассы более эффективно, чем современные технологии — специалисты могут своими глазами оценить степень повреждений летящего мимо болида (да, уверяют, что это возможно), на слух оценить возможную проблему с машиной (возможно и это). А высунуться из-под навеса иногда оказывается более точным способом понять погоду, чем доверять метеорадарам.



Важна и визуальная связь с командой, работающей в боксах, — об этом «Ред Булл» напоминает Гран-при Монако 2016 года, когда неразбериха с покрышками на пит-стопе Даниэля Риккардо лишила австралийца верной победы. Для Эдриана Ньюи, по его собственному признанию, место на пит-уолл даёт возможность на тренировках отдохнуть, не путаясь под ногами в боксах, а иногда гениальный конструктор «убегает» на командный мостик, просто чтобы избежать общения с теми людьми, с которыми ему не хочется пересекаться в данный момент.

Фото: Red Bull Content Pool

Впрочем, от телекамер не скрыться и на пит-уолл — и только благодаря им каждый фанат Формулы-1 имеет шанс хоть ненадолго, но всё-таки оказаться там, где вершится судьба каждого Гран-при и пишется история или ярких триумфов, или громких поражений.