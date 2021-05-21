Формула-1 была настолько слабой, что однажды в Монако от неё просто отказались

В начале 1950-х весь мир восстанавливался от последствий Второй мировой войны. Гонки были отличным развлечением, на которое можно отвлечься в выходные, однако ресурсов времени на разработку новых машин отчаянно не хватало. По сути все просто выкатили из гаражей довоенные машины, привели их в относительный порядок и стали участвовать в гонках, как и раньше.

Вследствие этого Формула-1 как класс гоночных машин оказалась в упадке: ни у кого просто не было денег и желания совершенствовать свои машины. В итоге к концу 1951 года, после ухода «Альфы Ромео» из Формулы-1, с относительно актуальными машинами остались только «Феррари» и «БРМ», а пропуск британцами внезачетного Гран-при Швейцарии фактически похоронил шансы на конкуренцию в чемпионате. Организаторы гонок, после долгих размышлений, бросили это дело и стали передавать этот статус гонкам Формулы-2, которые становились в то время всё популярнее и масштабнее. Соответственно, в 1952-1953 годах за статус чемпиона мира гонщики боролись по регламенту Ф-2.

Чемпионаты мира по регламенту Ф-2 организаторов ГП Монако не устроили Фото: Klemantaski Collection/Getty Images

Автомобильный клуб Монако в то время тоже пытался восстановить свою гонку, которая до войны проходила девять лет подряд, и процесс был настолько проблемным, насколько это только можно представить. За семь лет после войны гонку смогли провести только дважды, в 1948 и 1950 годах, причём в 48-м в качестве гонки поддержки в первый и единственный раз в истории были приглашены мотоциклисты, один из которых скончался после аварии в повороте «Сен-Девот».

Посмотрев на то, что делают с другими этапами, организаторы не поддались на шумиху вокруг Ф-2 и решили в 1952 году отдать статус Гран-при Монако гонке спорткаров. Они выбрали дату, которая была как раз между «Милле Милья» и «24 часами Ле-Мана», по сути дав всем желающим лишнюю возможность проверить свои машины в гоночных условиях.

Несмотря на то что многие не потянули финансово приехать на все три гонки разом, в заявке на гонку оказалось 18 машин. Стирлинг Мосс увидел свой шанс и убедил «Ягуар» прислать ему «C-Type», который выиграл марафон в Ле-Мане годом ранее. Британцев вместе с этой машиной представили ещё один частный «Ягуар» и три «Астон Мартина». От французов на гонку заявились два «Талбо-Лаго», которые поделили между собой три гонщика Ф-1: в одном были Луи Розье и Морис Трентиньян, а во втором — Робер Манзон.

Больше всего было итальянцев: в гонке приняло участие семь машин «Феррари». Их могло быть и больше, однако в тренировке перед гонкой случилась трагедия. Легендарный итальянский гонщик Луиджи Фаджиоли попал на своей «Лянче» в аварию на выходе из туннеля. При осмотре в больнице выяснилось, что он сломал руку и ногу. Через несколько дней итальянец пришёл в сознание, пошли максимально оптимистичные сообщения, что Фаджиоли идёт на поправку, однако через три недели бронзовый призёр первого в истории сезона Формулы-1 скончался от полученных травм.

Именно после смерти итальянца, который был известен выступлениями до войны и тем, что в 52 года за семь Гран-при шесть раз побывал на подиуме, в ФИА задумались и наконец сделали обязательными твёрдые шлемы на гонках, сделав первый шаг от довоенной расслабленности в плане безопасности.

Сама гонка также не обошлась без разбитых машин. Она началась с того, что Мосс провёл идеальный старт и со второго места вышел в лидеры, однако вскоре за ним оказался Робер Манзон на «Гордини», и оказалось, что «C-Type» просто не мог ничего ему противопоставить. Мосс оказался позади уже спустя 20 кругов гонки из 100.

Прошло всего несколько кругов, как Рег Парнелл потерял машину на собственной же луже масла в первом повороте и ускользил в стену. За ним туда же прилетела и первая двойка. Манзон гонку продолжить не смог, а его машина зажала ногу Парнелла между авто и стогом сена, однако британец смог выбраться.

Стирлингу Моссу же пришлось заняться акробатикой. Оглядевшись вокруг, он внезапно махнул рукой и прыгнул в сторону зрителей через кресла «Астон Мартин» Парнелла. А через долю секунды в то место, где он стоял, влетела машина Энтони Хьюма, которого тоже развернуло спиной вперёд на масле.

Более того, Стирлинг смог добраться до боксов, где ему кое-как выправили корпус, и проехал ещё 20 кругов, после чего ему показали чёрный флаг. Как оказалось, два сердобольных зрителя помогли ему вытолкать машину обратно на дорогу, а получение сторонней помощи запрещено правилами.

Остаток гонки прошёл под диктовку итальянцев без какой-либо конкуренции. Первым сто кругов проехал Витторио Марцотто, принеся первую победу «Феррари» в Монако. Более того, за машинами из Маранелло осталась вся первая пятёрка.

По итогам гонки в Автомобильном клубе Монако поняли, что эксперимент со спорткарами не удался, и не проводили Гран-при ещё два года. Вернулись к этому только в 1955 году, когда обновлённая Формула-1 уже снова заняла главенствующую роль в автоспорте. С тех пор гонка проходила каждый год вплоть до 2020-го, когда её на паузу поставила эпидемия коронавируса.