В Монако ждали парад аварий от Мазепина. А болид почти под списание разбил Шумахер!

После неуверенного старта сезона в исполнении Никиты Мазепина — россиянин и много ошибался, и сильно отставал от напарника, и регулярно попадал в какие-то переделки с участием других гонщиков — злые языки и просто любители потроллить предвкушали Гран-при Монако. Мол, на уличной трассе в Монте-Карло неопытный новичок из России уж точно попадёт впросак и наверняка устроит целый парад аудиторий. Кто-то даже пытался в компьютерных симуляторах воспроизвести полёты «Хааса» над трассой, включая эффектное приземление в бухту.
Однако позади остались три тренировки Гран-при Монако — и роль Мазепина на себя внезапно примерил Мик Шумахер. Да, немец и прежде был небезупречен (взять хотя бы полёт в отбойник позади машины безопасности в Имоле), но казалось, что на фоне Никиты Мик должен быть в порядке. В итоге получилось совсем не так: на данный момент именно Шумахер — главный антигерой уик-энда.
Всё началось ещё в четверг, когда Мик, во-первых, вдруг потерял своё традиционное преимущество над Мазепиным: пилоты демонстрировали схожий темп, и в итоге обеих сессиях быстрее оказался россиянин. А во-вторых, в конце второй практики Шумахер не удержал машину на траектории и приложил её о барьер. Правда, повреждения были не слишком серьёзными, а рабочего времени на тренировке Мик почти не потерял.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
В принципе в плане тайминга Шумахер мало потерял и в субботу: его вторая за уик-энд авария тоже случилась в самом конце заездов. Вот только на сей раз Мик разбил машину капитально — так, что даже при взгляде со стороны было очевидно, что механики никак не сумеют восстановить её к квалификации, до которой оставалось всего два часа.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Потеряв контроль над болидом в повороте «Казино», Шумахер фактически уничтожил машину с левой стороны — механикам нужно проверить, реально ли восстановить шасси или придётся строить автомобиль вокруг запасного. В этом случае немец точно будет стартовать в гонке с пит-лейна. Уже известно о необходимости заменить коробку передач, вполне вероятны и повреждения компонентов двигателя…
В общем, Шумахер не прислушался к рекомендациям Гюнтера Штайнера, который ставил перед своими новичками простую задачу: держаться подальше от стен, не рисковать и набирать километраж. С другой стороны, когда же ещё атаковать, как не на последних минутах заключительной тренировки перед квалификацией? Но вот Мик явно не сумел нащупать грань, которую не стоит переступать…
Нет-нет, мы не злорадствуем. Это было бы глупо, ведь и Никита наверняка ещё допустит какие-то ошибки до конца сезона (а может, и до конца этого уик-энда — Монако есть Монако), да и вообще делить двум пилотам «Хааса» пока нечего. И всё же такие ошибки Шумахера психологически помогут Мазепину: публика точно будет помнить, что на американском болиде проблемы не только у россиянина, плюс в воскресной гонке Никита впервые в карьере в Ф-1 будет стартовать впереди Мика. Как бы для Мазепина ни сложилась квалификация. К слову, на третьей тренировке россиянин опередил обоих пилотов «Уильямса» и, возможно, потерявшего уверенность в себе после аварии в четверг Юки Цуноду…
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