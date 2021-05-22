Разбил машину — и шансы соперников! Блестящий поул Леклера и «Феррари» в Монако

Боевой поул Леклера
Современным широким и тяжёлым машинам в Монако тесно, а потому гонки зачастую проходят почти без обгонов. В таких условиях нет ничего важнее квалификации, и в этот раз в борьбу за поул неожиданно вступила «Феррари», которая на протяжении всего уик-энда подгоняла «Ред Булл» и «Мерседес». И если первым было, что противопоставить «Скудерии», то вот действующие чемпионы столкнулись с проблемами.
Борьбу в третьем сегменте открыл Макс Ферстаппен, с ходу поставивший рекорд уик-энда — 1:10,576. Но Шарль Леклер ответил голландцу временем 1:10,346. А вскоре третье время поставил Валттери Боттас — 1:10,601. Пилотов трёх разных команд во главе протоколов разделила четверть секунды!
Ферстаппен бросился отыгрываться, но допустил пару помарок и потерял сразу два круга — ещё один пришлось проехать медленно, чтобы зарядить батареи. Наконец Макс ушёл на быстрый круг и поставил рекорд первого сектора. И буквально в этот момент в «Бассейне» разбивает машину Леклер. Разбитая «Феррари» перегородила трассу, сессию остановили красными флагами, а Ферстаппен лишился шанса отыграться.
Третьим в итоге так и остался Валттери Боттас, Карлос Сайнс стал четвёртым, а на пятой строчке расположился Ландо Норрис — единственный представитель «Макларена» в Q3. На шестую строчку прорвался Пьер Гасли — это его лучший результат после Имолы, а вот действующий чемпион Льюис Хэмилтон оказался на седьмой позиции. Британец тоже не успел провести вторую попытку, а первая получилась довольно слабой.
Восьмое место занял Себастьян Феттель (лучший результат в сезоне!), Серхио Перес остался десятым (трафик в решающей попытке), а замкнул топ-10 Антонио Джовинацци — «Альфа Ромео» впервые в этом году пробилась в финал.
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.10,346
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,230
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,255
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,265
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,274
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,554
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,749
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,073
9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,433
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.11,486
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.11,598
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.11,600
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.11,642
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.11,830
Не прошли во второй сегмент:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,098
17. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.12,205
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.12,366
19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.12,366
20. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.
Риккардо остался в Q2, Алонсо — в Q1
На 11-й позиции расположился Эстебан Окон, и если сравнивать результат француза с Фернандо Алонсо (см. ниже), то ему удалось небольшое чудо — в этот уик-энд «Альпин» смотрится слабее, чем обычно. 12-е место занял Даниэль Риккардо — австралиец не смог улучшить на двух секторах, хотя прибавки на одном хватило, чтобы поставить лучший новый круг, однако для прохода в топ-10 этого не хватило.
На 13-й строчке расположился Лэнс Стролл, опередивший Кими Райкконена, а Джордж Расселл после сильного первого сегмента во втором остался последним — 15-е место. Отметим, что в сезоне-2021 Расселл ни разу не опускался в квалификации ниже этой позиции и ни разу не выбывал в Q1.
К слову, в первом сегменте без громких вылетов тоже не обошлось — в нём закончил свою квалификацию Фернандо Алонсо. На протяжении всего уик-энда экс-чемпиону не хватало темпа и в итоге он уступил даже Юки Цуноде — дебютант из «Альфа Таури» занял 16-е место, оставив Алонсо 17-м.
На 18-й позиции расположился Николас Латифи — Джорджу Расселлу канадец уступил 0,35 секунды, а 19-е место занял Никита Мазепин — россиянин впервые в этом сезоне опередил в протоколах квалификации Мика Шумахера — немец вообще не смог выступить, поскольку разбил машину в утренней тренировке.
Гран-при Монако стартует в воскресенье 23 мая в 16:00 по московскому времени.
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