В Ф-1 новый лидер! Ферстаппен впервые выиграл в Монако после краха Леклера и Боттаса

Обгонов в Монако, как всегда, почти не было, но гонка всё равно получилась драматичной! А Мазепин впервые финишировал впереди Мика.

Драма для Леклера — поул для Ферстаппена

События в гонке начали развиваться ещё до старта: Шарль Леклер, который накануне завоевал поул, по пути на стартовую решётку обнаружил, что коробка передач всё же получила существенные повреждения. В итоге Леклеру пришлось вернуться в боксы, где механики долгое время колдовали над трансмиссией, но так и не смогли ничего сделать: Шарль даже с пит-лейна стартовать не смог. К слову, Леклер ещё ни разу не финишировал в Гран-при Монако Формулы-1…

Поул-позиция де-факто перешла к Максу Ферстаппену, но не де-юре: поул расположен на внутреннем ряду, более эффективной траектории, а нидерландец на решётке оказался снаружи. У Валттери Боттаса со второй позиции, но с более выгодной траектории был шанс прорваться на старте.

Ферстаппен, понимая, что старт — лучший шанс Валттери, мгновенно бросился наперерез финну и удержался впереди пелотона. Позиции пилотов позади тоже не изменились: вслед за Максом и Валттери расположились Сайнс, Норрис, Гасли, Хэмилтон, Феттель и Перес.

Зато Даниэль Риккардо откатился на 13-е место, пропустив двоих соперников, а вот Фернандо Алонсо прорвался на 14-е — испанец оставил позади Цуноду и Расселла. Никита Мазепин остался на 19-й позиции — россиянин уступил Мику Шумахеру и замыкал пелотон.

Макс Ферстаппен тем временем чувствовал себя очень уверенно впереди и за шесть кругов оторвался от Боттаса на 1,2 секунды, а вот «Феррари» Сайнса с трудом выдерживала темп лидеров — испанец проигрывал им порядка трёх секунд. Впрочем, и позади него ни Норрис, ни Гасли, ни даже Хэмилтон активных действий не предпринимали.

Боттас выбывает из борьбы

К 30-му кругу Ферстаппену удалось оторваться от Боттаса на пять секунд — во многом за счёт того, что Макс лучше справлялся с круговыми. К финну даже подтянулся Сайнс — «Мерседес» и «Феррари» разделяли всего две секунды.

Первым же на пит-лейн поехал Льюис Хэмилтон — британец перешёл на «хард» и в случае появления автомобиля безопасности оказался бы впереди. Кругом позже на пит-лейн отправился его напарник, но у механиков возникли проблемы с передним правым колесом — оно застряло на диске и никак не снималось. В конце концов разочарованный Валттери просто вылез из кокпита.

Не смог отыграться за счёт раннего пит-стопа и Хэмилтон — Норрис и Гасли мгновенно отреагировали на его остановку и вернулись на трассу впереди действующего чемпиона.

В конце 32-го круга в боксы свернул Карлос Сайнс, и в отсутствие Валттери Боттаса Ферстаппен продержался ещё три круга и благополучно вернулся с 8-секундным отрывом от «Феррари» своего нового соперника. На третью строчку вышел Ландо Норрис, Серхио Перес, остановившийся кругом позже напарника, поднялся на четвёртую позицию, а вот на пятое место прорвался Себастьян Феттель: поздний пит-стоп помог немцу опередить Гасли и Хэмилтона — действующий чемпион откатился на седьмое место.

Ферстаппен — новый лидер чемпионата

На втором отрезке Сайнс смог немного приблизиться к лидеру, но всё равно шёл в трёх секундах и прямого прессинга оказать не мог, а ближе к финишу и вовсе бросил попытки атаковать: отставание выросло до восьми с лишним секунд. Зато шедшего третьим Ландо Норриса стремительно догонял Серхио Перес — шины Чеко были на пять кругов свежее. В какой-то момент «Макларен» и «Ред Булл» разделяли менее секунды, но при обгоне Мика Шумахера на круг Ландо отыграл ещё несколько десятых и обезопасил себя от DRS. В итоге Норрис сохранил третье место, а Перес остался четвёртым.

На пятой позиции до финиша добрался Себастьян Феттель, сдержавший Пьера Гасли, а Льюис Хэмилтон бросил попытки опередить Пьера — смирился с седьмой позицией, но на свежем «софте» взял лучший круг в гонке. Восьмое место занял Лэнс Стролл, а замкнули топ-10 Эстебан Окон и Антонио Джовинацци, который набирает первый в этом сезоне зачётный балл.

Россиянин Никита Мазепин, который на середине дистанции опередил Шумахера (у Мика забарахлил двигатель), занял 17-е место — это его первый финиш впереди напарника в Формуле-1 и лучший результат в карьере.

В общем зачёте теперь лидирует Макс Ферстаппен (105 очков), Льюис Хэмилтон (104) откатился на второе место, а третьим идёт Ландо Норрис (56), опередивший Валттери Боттаса (47). Далее идут Серхио Перес (44), Шарль Леклер (40) и Карлос Сайнс (38).

В Кубке конструкторов тоже сменился лидер — теперь «Ред Булл» (149 очков) впереди «Мерседеса» (148). Третью строчку удерживает «Макларен» (80), но «Феррари» (78) всего в двух очках позади. А на пятое место после двойного результативного финиша вышел «Астон Мартин».

Следующий этап — Гран-при Азербайджана — пройдёт 6 июня в Баку.