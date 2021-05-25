Паровозные гонки без обгонов. Не пора ли унылый Гран-при Монако выкинуть из календаря Ф-1?

На пресс-конференции перед началом Гран-при Монако Льюис Хэмилтон заявил, что зрителям едва ли приходятся по вкусу однообразные заезды по узким улицам без обгонов. И прошедшая в это воскресенье гонка тоже часто напоминала парад, а не спортивное соревнование, однако она вовсе не была пустой и однообразной.
На первом отрезке Валттери Боттас прессинговал Макса Ферстаппена и в теории мог бы спровоцировать того на ошибку на втором отрезке. Затем Себастьян Феттель прорвался на пит-стопах в топ-5, напомнив, что он не просто так четырёхкратный чемпион мира. Если Себ продолжит сезон в том же духе, его акции в паддоке неминуемо взлетят. Ну а в самой концовке Серхио Перес догонял Ландо Норриса в борьбе за подиум. Как таковых обгонов так и не произошло, но каждый из этих сюжетов держал в напряжении.
Ну а запомнится этот уик-энд неудачей Шарля Леклера и «Феррари», у которых впервые за полтора года появился шанс на победу, но всё кончилось ещё по пути на стартовую решётку. И драмой Валттери Боттаса — он, в отличие от Леклера, в отбойники не врезался, но лишился шанса на подиум из-за заклинившей на пит-стопе гайки.
Ферстаппен и Хэмилтон на Гран-при Монако — 2019
Фото: Charles Coates/Getty Images
Предыдущий Гран-при Монако (2019 года) получился не столь драматичным, но куда более напряжённым: полгонки Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен вели непрерывную дуэль, в которой малейшая ошибка могла оказаться последней. В какой-то момент два лидера даже столкнулись в шикане! К счастью, обошлось, и победил сильнейший.
Вспомните 2018 год, когда Даниэль Риккардо взял у судьбы реванш за ошибку механиков на пит-стопе двумя годами ранее. Немало шуму наделал Гран-при Монако 2017-го, в котором Себастьян Феттель за счёт более удачной тактики отобрал победу у напарника — Кими Райкконена, что многие сочли проявлением командной тактики.
О каждом из пяти последних Гран-при Монако есть, что вспомнить, хотя всё это время машины были широкими. Эта гонка находится в календаре не только по причине сентиментальной любви к традициям: только здесь у андердога есть шанс отстоять свою позицию — на других трассах вооружённые DRS соперники не оставят ни одного.
Кими Райкконен и Себастьян Феттель на подиуме в Монако, 2017 год
Фото: Dan Istitene/Getty Images
Проблема Гран-при Монако не в трассе, а в машинах — чрезвычайно широких. Очевидно, что на компактном автомобиле протиснуться вперёд легче, в то время как сейчас пилотам зачастую нет смысла даже выходить на дистанцию атаки — к чему перегревать резину и нагружать мотор?
В следующем году ширина автомобиля Формулы-1 уменьшится — с 2000 мм до 1950. Едва ли это намного улучшит ситуацию с обгонами в Монако, однако должна помочь новая аэродинамика, в которой большее значение будет иметь днище, а не антикрылья. Самым зрелищным в календаре Гран-при Монако не станет, но когда он таковым был?
Гран-при Монако — одна из старейших и наиболее гламурная гонка на планете, и каждый год, несмотря на ширину автомобилей и отсутствие обгонов, она становится ярким, драматичным и запоминающимся событием. И в принципе уже этого достаточно, чтобы обеспечить Монте-Карло место в календаре.
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