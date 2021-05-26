Шумахеру очень не понравилось быть позади Мазепина. «Хаас» ждут разборки пилотов?

Гран-при Монако наконец-то принёс какую-то радость Никите Мазепину: впервые за недолгую карьеру в Формуле-1 российский пилот «Хааса» финишировал не последним, но ещё важнее, что Никита продемонстрировал прогресс во время гоночного уик-энда и вплоть до воскресенья смотрелся даже сильнее Мика Шумахера. Правда, сама гонка показала, что расслабляться Никите ещё рано…

Секрет шага вперёд

Скажем честно, уик-энда в Монте-Карло мы ждали с тяжёлым сердцем. В первых гонках сезона Мазепин слишком сильно мучился с машиной и регулярно допускал ошибки, что подталкивало к прогнозу: в Монако россиянин вновь будет сильно отставать от Шумахера и, вероятно, не избежит знакомства с местными стенами. Уже в субботу мы радостно констатировали: всё складывалось гораздо лучше.

Во время тренировок, вопреки привычной картине, Мазепин ехал вполне в темпе Мика и даже опередил Шумахера в обеих сессиях. В субботу всё-таки проиграл две десятые, но, в отличие от коллеги, сохранил болид в целости и сохранности, в то время как Шумахер разложил машину и лишил себя самого шанса принять участие в квалификации. Таким образом, Мазепин впервые в сезоне обеспечил себе стартовую позицию выше, чем у немца.

Правда, если перед квалификацией мы мечтали, что Никита поборется с пилотами «Уильямса», а может, и кем-то ещё, то на самом деле он оказался уверенно последним. Увы, таков «Хаас» нынешнего сезона: в то время как американская команда выкладывает все козыри ещё на тренировках, соперники раз за разом прибавляют в самой квалификации.

Так или иначе, прогресс Мазепина был очевиден. Сам пилот объяснил, в чём секрет: «Главное, как я провёл неделю между Барселоной и Монако. После Гран-при Испании я отправился в Англию и провёл несколько продуктивных дней с командой. Мы много говорили, встречались и нашли единый подход. Надеюсь, это продолжится и в будущем. Я бы не назвал это новым подходом, но сделал некоторые изменения, которые были необходимы. Прекрасно понимаю, какой внешний фактор был мне нужен. Я не знал, увеличит ли это мою скорость, но был уверен, что это придаст мне уверенности, которую в конце концов получил. Не могу сказать, что это ощущается как гора с плеч, но это определённо позволяет мне обрести позитивный настрой в преддверии 2022 года».

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«Победа» есть, но до идеала далеко

Воскресная гонка показала: прогресс есть, но преувеличивать его не стоит. Пропустив Мика на первом круге, Никита до какого-то момента держался позади напарника и даже отмечал по радио, что может ехать быстрее, но затем столкнулся с проблемами с шинами и после появления синих флагов начал отставать. Видимо, Мазепин вновь терял больше времени на пропуске лидеров и хуже контролировал температуру шин. Так что тут ещё есть чему учиться у коллеги.

Но на сей раз россиянину всё-таки повезло: сбой в работе силовой установки на болиде Шумахера позволил Никите отыграть отставание, опередить Мика и даже вернуться на трассу впереди него после собственного пит-стопа. Правда, вторая половина гонки явно сложилась в пользу немца: он отыграл почти 30-секундное отставание и даже спрашивал команду по радио, нельзя ли ему атаковать Никиту. Куда подевался солидный запас? Что ж, опять будем грешить на то, что Мазепин хуже справляется с ролью кругового и в целом хуже обращается с автомобилем в гоночном режиме. Если бы не проблема Мика с мотором, мы вновь могли бы увидеть серьёзное отставание к финишу.

Показателен и один момент с участием Никиты: когда гоночный инженер попросил внести какую-то непростую корректировку с помощью рулевого колеса, Мазепин не справился и затем нервно ответил инженеру, что в Монако выполнить такую инструкцию практически нереально. Наглядный пример того, что Никите ещё есть в чём прибавлять, ведь выступление в гонке — это не только идеальный пилотаж, но и полное использование полезных инструкций команды.

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Психологические войны Шумахера

При этом отметим, что Шумахеру было явно некомфортно от того, что он оказался позади напарника. Обгон Мика на первом круге был смелым, красивым, но вместе с тем вызвал вопросы: точно ли стоит так рисковать при борьбе с собственным напарником? По сути Шумахер предоставил Мазепину выбор: или пропускай, или будет авария.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

О многом говорят и радиопереговоры Мика, когда он догнал Никиту ближе к финишу. Сначала он спросил, не хочет ли команда просто поменять их позициями — мол, до этого Шумахер пропустил коллегу только из-за сбоя техники. Получив отрицательный ответ, Мик попросил разрешения провести атаку. После отказа Шумахер всё равно не сдался и пытался аргументировать атаку: мол, ребята, мы едем на двух последних позициях, что нам терять?

Как видно, для немца было очень принципиально финишировать впереди россиянина. Тем интереснее будет посмотреть на скорость двух гонщиков на следующем этапе в Азербайджане. Во-первых, сохранит ли Мазепин собственную конкурентоспособность в квалификационном режиме, а во-вторых, сумеет ли наконец подтянуться в гоночном. Монако снял часть проблем, но лишь подчеркнул основную: до идеальной работы в воскресенье Никите ещё далеко. Если же он прибавит и там, то у Гюнтера Штайнера может возникнуть новая проблема: сможет ли он оградить двух пилотов от рискованной борьбы друг с другом за неимением на трассе других конкурентов?