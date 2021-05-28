Как Шумахер лишился шанса на свою последнюю победу. Глупая авария спасла нас от драмы

Никто не назовёт возвращение Михаэля Шумахера в Формулу-1 успешным: немец все три сезона немного, но уступал Нико Росбергу, не одержал ни одной победы и в целом не выглядел пилотом, который способен возглавить поход «Мерседеса» за чемпионским титулом. Вместе с тем эти три года принесли ряд моментов, которые мы будем помнить всегда. Пожалуй, самым ярким из них является последняя в карьере поул-позишен, которую Шумахер завоевал на Гран-при Монако 2012 года. Увы, шансов на победу она ему не дала…

«Несчастливый гоночный инцидент»

Вы наверняка помните, что Михаэль не стартовал в Монте-Карло с поула из-за штрафа, полученного в предыдущей гонке. А вот за что это наказание было получено, многие могли и подзабыть. Если совсем кратко — Шумахера признали виновным за столкновение с Бруно Сенной на 13-м круге, после которого оба пилота сошли. А теперь — чуть подробнее.



Стартовал Михаэль в Барселоне с неплохой восьмой позиции — по соседству с Росбергом. Оба пилота «Мерседеса» провели первый круг блестяще: Нико вырвался на четвёртое место, Михаэль стал шестым, их разделял «Лотус» Ромена Грожана. Шины «Пирелли» в те времена разрушались почти мгновенно, так что спустя уже десять кругов началась первая волна пит-стопов.



Глобально визиты в боксы ничего не поменяли: трио Росберг-Грожан-Шумахер не изменилось, но впереди них возник медленный Бруно Сенна. Росберг уверенно обогнал бразильца на торможении к первому повороту. К удивлению пилота «Уильямса», свой нос внутрь сунул и Грожан. Без инцидента взрывоопасная парочка не обошлась: Ромен, пусть и повредив переднее антикрыло, чуть отпихнул «Уильямс» и тоже вышел вперёд.

Далее Бруно весь круг прессинговал Шумахер, но мы помним, что обгонять в Барселоне можно только на стартовой прямой. Но вот повторить манёвр Росберга у Михаэля почему-то не вышло — видимо, неидеально вышел из последнего поворота, либо сам Сенна справился лучше, чем круг назад.



Так или иначе, перед торможением «Уильямс» всё ещё находился впереди, и Шумахер попробовал нырнуть на внешний радиус. Бруно отследил манёвр и тоже чуть сместился левее, но всё же оставляя пилоту «Мерседеса» пространство как минимум шириной в машину. И вот тут Михаэль допустил ошибку — видимо, неверно просчитав дальнейшие действия соперника.

Шумахер подумал, что Сенна полностью сместится влево, и решил перекрестить траекторию, в то время как Бруно поставил рулевое колесо прямо и вскоре начал тормозить. В итоге «Мерседес» Михаэля сзади протаранил болид бразильца. Машина Шумахера зарылась в гравии, «Уильямс» Сенны с проколотым колесом поковылял в боксы, где ему суждено сойти, а потом — ещё немного подгореть после финиша (но это совсем другая история).

Фото: youtube.com

Михаэль в сердцах назвал Бруно идиотом, но вот стюарды встали на сторону Сенны, посчитав, что аварию своими действиями спровоцировал сам Шумахер.



«В этот момент шины на его болиде были намного свежее, чем на моём, — вспоминал после финиша Сенна. – Я был сосредоточен на своём торможении. Михаэль затормозил довольно поздно, не имел шанса остановиться позади меня и ударил мою машину. Такие вещи бывают. Я не собираюсь обвинять его: если бы на новых шинах был я, то тоже старался бы быстрее обогнать соперника. Возможно, в следующий раз ему нужно быть чуть более осторожным. У Михаэля своя точка зрения, но, определённо, я не ожидал, что мою машину ударят в этом месте трассы. Мы были вместе на брифинге у стюардов и, конечно, не пришли к согласию. Я не захлопывал калитку, только сместился при торможении».

«Он сместился вправо, но не должен был затем смещаться обратно так резко во время торможения. Я находился прямо позади него, и я не знал, как резко он начнёт смещаться. Это было опасно», — всё ещё не соглашался Шумахер.

Подбитый «Уильямс» Сенны после столкновения с Шумахером Фото: Vladimir Rys/Getty Images

«Думаю, у Михаэля была очень высокая скорость, он долгое время провёл в аэродинамическом мешке и потом не мог определиться, сдвинуться ли ему правее или левее, — высказывал своё мнение экс-пилот Ф-1 Александр Вурц. – Бруно тоже слегка сместился, в итоге пилоты немного ввели в заблуждение друг друга, а дело было на высочайшей скорости. Всё закончилось наихудшим образом — аварией. Это просто несчастливый гоночный инцидент».



Более жёсткими в оценках были Ники Лауда («Это очевидная ошибка Михаэля») и Хайме Альгерсуари: «Это целиком ошибка Михаэля. Он врезался в Сенну сзади без какого-либо намерения совершить обгон».



Так или иначе, Шумахер получил штраф в пять позиций. Это само по себе сильный удар перед Гран-при Монако, но реальных последствий никто тогда ещё не представлял.

Блестящая суббота в Монте-Карло

«Мерседес» в 2012-м был неплох, и Росберг даже выиграл третий этап сезона в Китае, и всё же к фаворитам команду отнести было нельзя — скорее они были худшими из лучших, вследствие чего и заняли по итогам сезона только пятое место. Тем не менее трасса в Монте-Карло работала на сильные стороны команды Росса Брауна, и результат субботней квалификации это только подтвердил.



Нико Росберг показал третье время, ну а Шумахер стал настоящей звездой дня. Блестящий круг в третьем сегменте принёс Михаэлю поул-позишен — с преимуществом в 80 тысячных над Марком Уэббером и в 147 — над Росбергом. Эх, как же некстати оказался этот штраф за столкновение с Сенной!

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в YouTube. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

«Это просто неописуемо прекрасное чувство: после столь долгого перерыва оказаться вновь на поуле, и особенно приятно сделать это здесь, в Монако. Жаль, что я стартую не первым, но на самом деле первое место принадлежит мне по праву. В гонке сделаю всё, что смогу. Мы знаем, что в Монако обгонять непросто, но с KERS и DRS пробовать опережать соперников можно, и будьте уверены — делать такие попытки я буду», — говорил Шумахер вечером в субботу.



«В квалификации в Монако Шумахер проехал великолепный круг без единой ошибки и заслужил этот результат, — хвалил коллегу Дженсон Баттон. – Уверен, что когда он покинул кокпит, то был одновременно счастлив своим поулом и разочарован штрафом в пять позиций на такой трассе, как Монте-Карло».

Удары от Грожана и топливной системы

Старт с шестой позиции практически не оставлял Шумахеру шансов на победу, тем более что гонка была сухой, лишь с грибным дождиком ближе к финишу. Но немец всё ещё мог рассчитывать на подиум или просто на сильный результат. Всё пошло не так уже на старте.



Михаэль стартовал лучше находившегося перед ним Ромена Грожана, но в 2012-м находиться рядом с французом было просто опасно. Позже в ходе чемпионата пилот «Лотуса» устроит грандиозный завал в Спа, ну а Монако можно назвать тренировкой. В борьбе с «Феррари» Грожан просто не подумал, что кто-то может оказаться слева от него (а именно туда направил свой «Мерседес» Шумахер) и начал смещаться к отбойнику — до момента, когда колёса двух машин не соприкоснулись.

Разворот Грожана после контакта с Шумахером Фото: Mark Thompson/Getty Images

Грожан со сломанной подвеской отправился в разворот, Шумахер каким-то образом поехал дальше, но уже только на восьмом месте и без серьёзных перспектив, учитывая «паровозный» характер гонки.



Впрочем, доехать до финиша Михаэлю в любом случае было не суждено: в ходе гонки на его машине возникла проблема с топливной системой. Шумахер сначала отстал от группы лидеров, а потом был вынужден заехать в боксы и сойти. Причём эта поломка никак не была связана с контактом с Грожаном на старте. Раз сход был неизбежен, может, и к лучшему, что «Мерседес» сломался, когда легендарный пилот ехал на восьмой позиции, а не лидировал в гонке? В какой-то мере испанский штраф спас нас от куда большего разочарования.

«Жаль, что гонка закончилась подобным образом, — сказал Михаэль. — В любом случае проблема с давлением в топливной системе не имела никакого отношения к инциденту на старте. Но это вдвойне расстраивает, потому что я втайне надеялся на подиум в сегодняшней гонке. Однако положительные моменты этого уик-энда придадут мне сил в Канаде».



Позже в ходе сезона судьба хоть немножко отдаст Шумахеру долги за невезение в Монако и Китае (там у него был шанс на подиум). На Гран-при Европы в Валенсии Пастор Мальдонадо полезет в атаку на Льюиса Хэмилтона на последнем круге, случится авария, благодаря которой Михаэль в единственный раз за три сезона поднимется на подиум. Тоже красивая история, но всё же не такая, какая могла произойти несколькими месяцами ранее в Монте-Карло.