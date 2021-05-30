19-летний мотогонщик погиб после страшной аварии. Упал, а прямо сзади мчался соперник…

Гран-при Италии MotoGP напомнил давно очевидный факт: в наши дни в автоспорте настоящими гладиаторами являются именно мотогонщики. Да, риск никуда не делся и для тех, кто выступает на четырёхколёсной технике, и всё-таки постоянно возрастающие меры безопасности всё лучше берегут гонщиков, окружённых каркасами безопасности, противоударными системами, «гало» и так далее. В то время как мотоциклисты, как и много лет назад, могут рассчитывать лишь на шлем, гоночный комбинезон и волю судьбы. Джейсону Дюпаскье в эту субботу не повезло…
Прорыв во второй сезон
19-летний швейцарский мотогонщик проводил свой второй сезон в младшем классе MotoGP — Moto3. В 2020-м Дюпаскье ни разу не попал в очковую зону, но набрался опыта — и это сразу дало о себе знать в сезоне-2021. В первых пяти гонках Джейсон всякий раз финишировал в очках, а его лучшим результатом стало седьмое место на Гран-при Испании в Хересе.
Перед этапом на трассе «Муджелло» Дюпаскье с 27 очками занимал 10-е место в общем зачёте. В квалификации Гран-при Италии Джейсон вновь продемонстрировал неплохую скорость и прошёл во второй сегмент, но этой сессии было суждено стать последней в жизни мотогонщика…
Трагедия в девятом повороте
В концовке квалификации Дюпаскье позади двух соперников входил в девятый поворот «Аррабиата 2» и не удержал свой байк под контролем. Мотогонщик упал, а позади Джейсона ехал японец Аюму Сасаки, и у него просто не было времени и возможности объехать упавшего мотогонщика.
К счастью, видеозапись аварии (мы не будем давать на неё ссылку по этическим соображениям — если очень надо, легко найдёте) чётко не показывает момента, в который мотоцикл Сасаки задевает лежащего Дюпаскье. Но, скорее всего, удар пришёлся в голову, шею или верхнюю часть позвоночника и фактически не оставлял Джейсону шансов…
Молодой организм швейцарца, тем не менее, сразу не сдался. После оказания первой помощи на трассе Дюпаскье вертолётом отправили в больницу во Флоренции. Но уже вечером в субботу организаторы честно признали, что состояние Джейсона являлось критическим.
Воскресное утро принесло страшные, но предсказуемые новости: Дюпаскье ушёл из жизни. «Несмотря на все усилия медицинского персонала на трассе и всех медиков, которые позднее были рядом со швейцарским мотогонщиком, больница объявила, что он ушёл из жизни из-за последствий полученных травм», — гласило официальное заявление.
Покойся с миром, Джейсон.
Автоспорт опасен. Мотоспорт — тем более
Напоследок вернёмся к теме безопасности. Гибель Дюпаскье ещё раз продемонстрировала ту опасность, которой подвержены все профессиональные мотогонщики. Современная наука всё ещё не в состоянии предложить решение, которое способно если не исключить, то хотя бы минимизировать степень риска для упавшего райдера.
Аналогичная проблема на «Дакаре», где в основном гибнут тоже мотогонщики. Но на ралли-рейдах смертельные случаи чаще всего связаны просто с падениями на большой скорости на бездорожье — и сейчас обсуждается возможность в ближайшие годы внедрить так называемые защитные «куполы», своеобразные аналоги подушек безопасности.
В кольцевых мотогонках этот вариант не факт, что сработает: такая система может мешать при падениях на небольших скоростях, плюс создаст дополнительную помеху на трассе и может спровоцировать аварии других пилотов, которые без «купола» могли бы просто объехать упавшего коллегу.
Прошло уже 10 лет с момента гибели при схожих обстоятельствах Марко Симончелли, а никакого прорыва в плане безопасности нет и не предвидится. Мотогонщики были и остаются бесстрашными гладиаторами от гонок. И будут выступать дальше — теперь в том числе в память о Джейсоне Дюпаскье.
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