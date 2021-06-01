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Чем закончится сезон-2021 Формулы-1: Хэмилтон победит Ферстаппена, «Феррари» займёт третье место

Хэмилтон станет восьмикратным, Шумахер разгромит Мазепина. Прогнозы до конца сезона Ф-1
Евгений Кустов
Прогнозы до конца сезона Ф-1
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После пяти Гран-при сезона-2021 уже можно предположить, чем всё закончится.

Перед стартом нынешнего сезона Формулы-1 мы по традиции давали прогнозы на то, как будет складываться нынешний чемпионат. Теперь же, когда позади остались пять Гран-при на самых разных трассах, есть возможность сделать новую порцию предсказаний – уже располагая определёнными фактами и наблюдая первые тенденции. К тому же в нынешнем сезоне почти все довольно рано забросят доработку болидов и сосредоточатся на создании техники к сезону-2022. Примем все факторы во внимание и сделаем шесть свежих прогнозов.

Хэмилтон опять станет чемпионом

Увы и ах, текущее лидерство Макса Ферстаппена недостаточно нас вдохновляет, чтобы поставить против Хэмилтона и «Мерседеса». Есть ощущение, что на длинной дистанции семикратный чемпион мира и его команда всё-таки стабильнее: их болид был очень хорош в Барселоне, а эта трасса куда более репрезентативна, чем Монте-Карло.

Отдельный вопрос – как себя проявит на длинной дистанции сильно обновлённый двигатель «Хонды»? Штрафы под занавес сезона могут многое решить… С другой стороны, Вольф уже объявил, что «Мерседес» не планирует внедрять серьёзные обновления машины, в то время как «Ред Булл» продолжает работать над новинками. Но мы не знаем, насколько можно верить словам как немцев, так и австрийцев.

Ещё один фактор – грядущий запрет гнущихся задних антикрыльев. Да, на многих трассах такие крылья дают не так много, но когда в квалификации всё решают одна-две десятые, то новая техническая директива ФИА вполне может оказать решающее значение. В общем, ставим на Льюиса.

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«Макларен» не сдержит «Феррари»

Отдаём «Скудерии» третье место в Кубке конструкторов. Мощный прогресс итальянцев после прошлогоднего провала должен привести к завоеванию «бронзы». По ощущениям, по чистой скорости «Феррари» уже впереди обитателей Уокинга. «Феррари» тормозили проблемы с шинами и надёжностью, но если в ближайшее время они будут устранены, то команда Бинотто вырвется вперёд.

Помимо лёгкого технического превосходства, отметим форму гонщиков. Если «Феррари» может в равной степени рассчитывать на Леклера и Сайнса, то в состав «Макларена» неожиданно не смог вписаться Даниэль Риккардо, и это ещё один аргумент в пользу «Феррари». К слову, предположим, что австралиец будет проигрывать Норрису весь сезон, хотя к концу чемпионата отставание должно стать ниже.

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Перес прибавит в квалификациях и останется на 2022-й

Каждую субботу мы задаёмся вопросом: «Зачем «Ред Булл» убирал Гасли и Албона, раз Перес не лучше?» Но в день гонки Чеко прибавляет и демонстрирует очень сильный темп. Думаем, квалификационный прогресс Серхио – вопрос времени. Раз человек в целом способен выжимать из машины максимум в определённом режиме, то теперь просто нужно набраться опыта.

Да, вряд ли под занавес сезона Перес вдруг начнёт отбирать у Ферстаппена поул-позишен, но сократить отставание до пары-тройки десятых Серхио в состоянии. И этого будет вполне достаточно, чтобы контракт Переса продлили на сезон-2022. Постоянная кадровая чехарда в головной команде «Ред Булл» точно не нужна, а опытный пилот перед сменой регламента однозначно поможет.

Алонсо будет медленнее Окона, но не уйдёт

В случае с Фернандо мы ожидаем примерно такого же сценария, как у Риккардо. Испанец добьётся определённого прогресса, но всё-таки не будет демонстрировать такой же скорости, как Окон. Да, Алонсо ждёт, когда будет готова новая система рулевого управления, и просит дать себе ещё 4-5 гонок на адаптацию, но есть ощущение, что глобально возвращение после двухлетней паузы даётся куда сложнее, чем представлял себе Фернандо. И это на фоне Окона, который сам год назад смотрелся очень блёкло по сравнению со всё тем же Риккардо…

В общем, у Алонсо непростые времена, но понятно, что никуда он из «Альпин» не уйдёт. Фернандо будет ждать нового старта в 2022-м, а там уже оценит и собственную форму, и потенциал французской команды. Было бы глупо затевать столь громкий камбэк и не попробовать себя после обнуления правил.

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Джордж Расселл принесёт очки «Уильямсу»

Верим в долгожданную удачу британца. Расселл заслуживает того, чтобы хоть раз привести «Уильямс» в очки перед вероятным переходом в «Мерседес». В определённых условиях болид Джорджа достаточно быстр, осталось дождаться сильного темпа в день гонки (читай – отсутствия ветра) и парочки проблем конкурентов. Если длинный календарь Ф-1 не будет существенно урезан, рано или поздно Расселлу должно повезти.

Шумахер разгромит Мазепина в квалификациях

Разгромит по счёту, если что. Думаем, Никита будет постепенно прогрессировать и сокращать отставание от Мика по темпу, но слишком велик оказался разрыв на старте чемпионата, чтобы ожидать, что россиянин стремительно вырвется вперёд. Адекватная задача для Никиты – сократить отставание по субботам до одной-двух десятых и в удачный день оказываться впереди. Пока Шумахер ведёт — 4-1. Прогнозируем, что по итогам сезона будет что-то вроде 18-5.

Повторимся, тут важнее не итоговый счёт, а отрывы в сессиях. И ещё важнее – скорость по воскресеньям. В том же Монако Мазепин был шустр на тренировках, но в день гонки вновь довольно сильно отставал – учитывая проблемы Шумахера с мотором. Ждём прогресса.

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