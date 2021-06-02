Поначалу увлечение Бартеза выглядело простым хобби, то теперь он — один из опытнейших в стране гонщиков и участник трёх марафонов в Ле-Мане!

Как знаменитый вратарь Бартез променял футбол на гонки. И уже не раз поднимался на подиум!

В мире спорта Фабьен Бартез прежде всего известен как голкипер, выигравший со сборной Франции Кубок мира по футболу 1998 года и Евро-2000, в разные годы выступавший за «Марсель», «Монако» и «Манчестер Юнайтед». Его часто называют одним из лучших вратарей своего поколения и одним из величайших игроков Франции.

Но мало кто знает, что после ухода из футбола Бартез стал гонщиком — и вот уже семь лет выступает в состязаниях автомобилей GT.

Из вратарской в Ле-Ман

Футбольную карьеру Бартез завершил в 2007 году, а уже в 2008-м выступил на нескольких этапах французского Кубка «Порше Каррера» — без особого, впрочем, успеха. Тем не менее на следующий год Фабьен расширил программу и помимо монокубка «Порше» гонялся во французском чемпионате GT и паре любительских серий. Ну а первый относительный успех пришёл в 2010-м, когда Бартез поднялся на подиум гонки GT на «Дижон-Пренуа». В 2012-м экс-голкипер завоевал свою первую победу в этой серии, а в 2013-м вместе с Морганом Мулленом-Траффором, с которым Бартез делил «Феррари», стал чемпионом французского первенства GT.

В том же году в июне Бартез, Муллен-Траффор и ещё один член экипажа — Жерар Тонелли — выступили на французском этапе Blancpain Endurance Series (сейчас — GT World Challenge Europe Endurance Cup). В «абсолюте» их «Феррари» расположилась на 28-й позиции, уступив два круга победителю, но в классе Pro-Am Cup экипаж занял десятое место. Результаты вдохновили бывшего футболиста на новые свершения: он решил в 2014 году проехать «24 часа Ле-Мана», а вместе с этим — полный сезон в Европейской серии Ле-Ман.

В ELMS Бартез получил новых товарищей по экипажу — Сохейля Айари и Антони Понса. Первый этап сезона — «4 часа Сильверстоуна» — их «Феррари» F458 Italia завершила на седьмом месте в LMGTE. «4 часа Имолы» — и пятое место в своём классе! По итогам двух этапов Бартез и его партнёры по команде шли восьмыми в общем зачёте! Ну а в июне настала очередь «24 часов Ле-Мана», и французское трио преодолело всю дистанцию! Итог — 29-е место в «абсолюте» и вполне достойная девятая позиция в классе GTE Am.

Ле-Ман не отпускает

Сезон-2014 завершился для Бартеза парой бесславных гонок в ELMS — экипаж в итоге откатился на 16-е место турнирной таблицы, а чемпионами в LMGTE тогда стали Виктор Шайтар, Сергей Злобин и Андреа Бертолини на аналогичной «Феррари» от SMP Racing.

На следующий год Бартез сделал шаг назад и вернулся в Blancpain GT Series, в которой за весь сезон ни разу не финишировал в топ-10. Однако экс-футболист готовил новый проект, с которым собирался вернуться в Ле-Ман — Panis Barthez Competition, созданную Бартезом совместно с Оливье Панисом, известным своей победой в Гран-при Монако 1996 года. На этот раз Фабьен поехал не в машине GT, а в прототипе LMP2 — «Лижье» JS P2. К слову, именно в составе «Лижье» Панис и победил в Монте-Карло. Оливье за руль садиться не стал, поэтому автомобиль Бартез делил с Тимоте Буре и Полем-Лупом Шатеном.

Экипаж Фабьена Бартеза в гонке «24 часах Ле-Мана» 2016 года Фото: Ker Robertson/Getty Images

Подиумов в том сезоне не было, а лучшим результатом экипажа № 23 стали четыре седьмых места. Правда, в Шпильберге их «Лижье» квалифицировалась на поуле, но и в том случае в гонке Бартез сотоварищи финишировал седьмым. Впрочем, главным испытанием стал дебют в «24 часах Ле-Мана» в LMP2. И тут Бартез вновь не подвёл: 12-е место в «абсолюте» и восьмое — в классе.

По той же программе Бартез выступал и в 2016-м и в ELMS трижды смог финишировать в топ-6 (в том числе четвёртое место на «Поль-Рикаре»). Правда, в Ле-Мане удача от француза отвернулась: сход за четыре часа до финиша.

Экипаж Фабьена Бартеза в гонке «24 часах Ле-Мана» 2017 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

Увы, но после той гонки Panis Barthez Competition была закрыта, а Бартез вернулся в гонки GT, где и провёл последние три сезона. Сезон-2018 экипаж Бартеза начал с победы в Монце (в любительской категории Am Cup), а затем занял второе место в Сильверстоуне, но по итогам сезона расположился на третьей строчке.

2019 год прошёл для Бартеза без побед, хотя в Сильверстоуне он вновь был вторым в своём классе, а в прошлом году француз проехал лишь три гонки в GT World Challenge Europe (так стала называться серия Blancpain GT Series): в двух экипаж не добрался до финиша, а на «Нюрбургринге» при старте с поула финишировал третьим.

Возвращение во Францию

В 2021 году Фабьен Бартез вновь выступает в чемпионате Франции по гонкам GT, но теперь уже как опытный гонщик:— бывший футболист едет в Pro-Am. На первом этапе в Ногаро вместе с Тома Друэ он занял четвёртое и пятое места, а на втором — на «Маньи-Куре» — экипаж набрал очки лишь во второй гонке, за четвёртую позицию. На данный момент они идут пятыми в общем зачёте и готовятся к следующему раунду — Гран-при Альби, который пройдёт 4-6 июня.