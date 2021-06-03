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Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: все контракты с гонщиками и последние слухи, таблица

В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину?
«Чемпионат»
Состав команд Формулы-1 на сезон-2022
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В одной таблице — вся главная информация: уже подписанные контракты и основные слухи про гонщиков.

Наступило лето, а значит, самое время впервые собрать в одну таблицу все данные о контрактах гонщиков Формулы-1 на следующий сезон. По традиции мы учитываем как подписанные соглашения, так и все правдоподобные слухи насчёт будущего пилотов.

Интриг полно: свободны оба места в «Мерседесе» (Льюис, скорее всего, останется, но кто станет его напарником?), Перес не гарантировал себе будущее в «Ред Булл», абсолютная неопределённость в «Альфа Ромео» и «Уильямсе». Будем следить!

Версия от 3 июня 2021 года

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
№77. Валттери Боттас
№33. Макс Ферстаппен
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен№11. Серхио Пeрес
№10. Пьер Гасли
№28. Александер Албон
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Астон Мартин№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель		№27. Нико Хюлькенберг
Альпин№14. Фернандо Алонсо№31. Эстебан Окон
№10. Пьер Гасли
Чжоу Гуаньюй
Кристиан Лундгор
Оскар Пиастри
№26. Даниил Квят
№77. Валттери Боттас
Альфа Таури№10. Пьер Гасли№22. Юки Цунода
Лайам Лоусон
Юри Випс
Джехан Дарувала
№28. Александер Албон
Альфа Ромео№99. Антонио Джовинацци
№7. Кими Райкконен
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
Тео Пуршер
Маркус Армстронг
№88. Роберт Кубица
№27. Нико Хюлькенберг
Хаас№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
Уильямс№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи
Чжоу Гуаньюй
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен
№77. Валттери Боттас

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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