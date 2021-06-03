В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину?
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В одной таблице — вся главная информация: уже подписанные контракты и основные слухи про гонщиков.
Наступило лето, а значит, самое время впервые собрать в одну таблицу все данные о контрактах гонщиков Формулы-1 на следующий сезон. По традиции мы учитываем как подписанные соглашения, так и все правдоподобные слухи насчёт будущего пилотов.
Интриг полно: свободны оба места в «Мерседесе» (Льюис, скорее всего, останется, но кто станет его напарником?), Перес не гарантировал себе будущее в «Ред Булл», абсолютная неопределённость в «Альфа Ромео» и «Уильямсе». Будем следить!
Версия от 3 июня 2021 года
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№44. Льюис Хэмилтон
№63. Джордж Расселл
№77. Валттери Боттас
№33. Макс Ферстаппен
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
|№11. Серхио Пeрес
№10. Пьер Гасли
№28. Александер Албон
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Астон Мартин
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|№27. Нико Хюлькенберг
|Альпин
|№14. Фернандо Алонсо
|№31. Эстебан Окон
№10. Пьер Гасли
Чжоу Гуаньюй
Кристиан Лундгор
Оскар Пиастри
№26. Даниил Квят
№77. Валттери Боттас
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
|№22. Юки Цунода
Лайам Лоусон
Юри Випс
Джехан Дарувала
№28. Александер Албон
|Альфа Ромео
|№99. Антонио Джовинацци
№7. Кими Райкконен
Роберт Шварцман
Каллум Айлотт
Тео Пуршер
Маркус Армстронг
№88. Роберт Кубица
№27. Нико Хюлькенберг
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
|Уильямс
|№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи
Чжоу Гуаньюй
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен
№77. Валттери Боттас
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
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