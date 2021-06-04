Росберг и Хэмилтон снова сражаются за победу! Но нужна ли их экосерия автоспорту?

В начале прошлого десятилетия Алехандро Агаг внезапно осознал, что пока всё больше и больше стран и производителей переходят на электромобили, автоспорт совершенно не соответствует тенденциям. В 2014 году он основал Формулу-Е, которая стала первым в мире гоночным чемпионатом на электрической тяге.

Спустя семь лет, когда Ф-Е уже получила статус чемпионата мира ФИА, привлекает крупнейших производителей и, согласно предположениям испанского бизнесмена, впервые закончит год с положительным балансом, он позволил себе обратить внимание на другой свой проект: гонки по бездорожью на электрических джипах. Эту концепцию испанский бизнесмен обосновывает тем, что хотел создать что-то для уличных машин — ведь формульную машину, в отличие от джипа, не купить даже при всём желании.

Дизель? Это какой надо дизель

Сама модель чемпионата стала частью видения Агага по переосмысливанию автоспорта. Всего пройдёт пять «Икс-при», которые отправят все команды с гонщиками в самые разные уголки земного шара. Каждый Икс-при состоит из двух раундов квалификации, полуфиналов и финалов длиной в два круга каждый. Каждая команда состоит из двух гонщиков: мужчины и женщины, которые обязательно между двумя кругами заезжают на пит-стоп и меняются. Пока звучит лишь слегка непривычно.

Места проведения каждой из пяти гонок, а именно Икс-при Пустыни (Саудовская Аравия), Океана (Сенегал), Арктики (Гренландия), Амазонки (Бразилия) и Ледника (Аргентина) выбраны неслучайно. Так организаторы обращают внимание на экологические проблемы современного мира: глобальное потепление, таяние ледников, вырубку лесов и выбрасывание мусора в океан.

В отличие от других видов автоспорта, где у каждой команды своя база, с которой они едут/летят на гонку, Extreme E использует 150-метровый почтовый корабль, переоборудованный в базу для всех команд и научного центра. На данный момент корабль работает на двух 57-литровых дизельных двигателях, однако Агаг утверждает, что так они уменьшают загрязнение воздуха на две трети от возможных перелётов и что они планирует в скором будущем поставить самые современные фильтры.

Права на видео принадлежат Extreme E Limited. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Extreme E.

У всех команд одинаковые машины — Spark Odyssey 21. Эти джипы весом в 1650 кг производятся той же компанией, что делает шасси для Формулы-Е. На свой вес они выдают 550 л. с. и разгоняются до 100 км/ч за 4,5 секунды. Команды могут поменять корпус при необходимости, чтобы он представлял какой-либо реальный джип.

Росберг и Хэмилтон снова вместе

В первом сезоне участие принимают девять команд, причём мало какой турнир может похвастаться тем, что треть машин принадлежит чемпионам мира Ф-1, а именно Льюису Хэмилтону, Нико Росбергу и Дженсону Баттону. Более того, именно они на данный момент и занимают три первых места. Остальные шесть представляют частные команды («Андретти» и «Ганасси»), команды компаний (ABT, Accione и Xite Energy) и даже киберспорт, от которого выступает Veloce Racing.

Составы команд тоже могут похвастаться громкими именами. Так, семикратного чемпиона мира Ф-1 представляет девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб, за Accione в качестве гонщика-владельца выступает трёхкратный победитель Дакара Карлос Сайнс-старший, а Veloce пригласили чемпионку W Series Джейми Чедуик.

Первый этап в пустыне показал абсолютно все огрехи организаторов, о которых они не позаботились заранее. Самым очевидным фактором оказалось качество гонок. Если в квалификации машины ехали в одиночестве, и никто никому не мешал, то как только на трассе оказывались несколько машин — рядом они ехать не могли. Летевший во все стороны из-под колёс песок настолько активно мешал борьбе, что вся гонка решалась ещё до первого поворота.

Права на видео принадлежат Extreme E Limited. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Extreme E.

Более того, было решено проводить гонки без зрителей, чтобы не ухудшать и без того хрупкую экологию мест, в которых проходят гонки. В итоге трансляции начинались с задержкой в несколько часов и постепенно догоняли происходящие события. Или пытались, потому что с официальными трансляциями на разных платформах периодически возникали проблемы.

Не обошлось и без плюсов. Несмотря на то что в финале команда Росберга всего за один круг оторвалась от конкурентов на 30 секунд, за происходящим помогала следить работа операторов. К съёмкам гонки подошли, скорее, как к съёмке кино, расставив камеры в наиболее красочных местах и активно используя картинку с дронов.

Второй этап стал огромным шагом вперёд. Многие технические шероховатости были исправлены, а другой вид песка на берегу океана позволил машинам наконец-то ехать рядом и даже бороться за позиции. Погоня за лидером по берегу океана выглядела как образцовая сцена из боевика, хотя разброс времён от этого сильно не уменьшился. Различия по уровню всё ещё велики, и уже сейчас можно сказать, что за титул будут сражаться только команды бывших напарников по «Мерседесу». Пока что гонщики Росберга забрали себе оба Икс-при.

Вопросы всё ещё есть

Проект находится только в самом своём начале, однако уже привлекает к себе внимание своей повесткой, подбором локаций и подходом в целом. Гонщиками и учёными поднимаются актуальные вопросы об экологии, они помогают тем местам, в которые приезжают, и даже смогли договориться о базе на корабле, что в любой другой международной серии звучало бы как сказка на ночь.

Эта новизна и тот факт, что команды гонятся не столько за большими призовыми, сколько за успехами организации как в плане гонок, так и в плане экологии, вполне могут привлечь автоконцерны, которые вовсю планируют переходить на электрические двигатели. При успехе проекта он пойдёт прямиком по стопам Формулы-Е.

Однако идея приучить людей следить за планетой вызывает не только интерес, но и вопросы. Да, проект в самом начале и делает первые шаги, но некоторые решения выглядят сомнительно. Самым главным вопросом является выбор мест для этапов. В современном мире всё ещё полно ограничений на путешествия, и каждое пересечение границы заставляет лишний раз подумать о том, нужно ли оно вообще. Тем не менее Extreme E путешествует по всему миру, привозя на дизельном корабле и бензиновых машинах гонки за чистоту экологии. Думается, что подходящие локации можно было найти и несколько поближе.

Как ни странно, это даже не первый электрический внедорожник, который поучаствовал в гонках. Даже легендарный «Дакар» покорился электричеству в 2017 году, а к 2030-му планирует стать полностью электрическим. Можно было придать новую жизнь легендарному ралли, в котором не осталось ни Парижа, ни Дакара, добавив аспект обучения тому, как следить за планетой. Постепенно электромобили переросли бы в отдельный класс, параллельно производя полезные для дорожных моделей инновации, и в итоге стали бы абсолютным большинством, оставив ДВС роль антиквариата.

Extreme E стремится сразу же просветить всех о важности экологии, но при этом не замечает, как этот свет отразится на ней же. Только после конца сезона можно будет понять, насколько организаторы поняли свои ошибки, и на основании этого делать окончательные выводы. Сейчас же положительные моменты скрываются за подобными вопросами, словно за песчаным вихрем из-под колёс Odyssey 21 в Саудовской Аравии.