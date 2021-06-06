Катастрофа на финише: Макс упустил победу из-за взрыва шины, Хэмилтон провалился в ответ!

Старт за Леклером, лидерство — за Льюисом

На старте Леклеру удалось сдержать позади себя Хэмилтона и всё-таки стартовать с поула — в прошлой гонке с этим возникли проблемы. Ферстаппен сохранил третью позицию позади двух лидеров, а на четвёртое место прорвался Серхио Перес, опередивший Пьера Гасли и Карлоса Сайнса. На седьмую позицию тем временем вырвался Фернандо Алонсо — он прошёл Юки Цуноду, а стартовавший позади испанца Ландо Норрис вывалился за пределы топ-10.

Никита Мазепин стартовал неплохо — на одном уровне с напарником, но ещё до поворота россиянина прошёл Джовинацци, затем оба «Хааса» легко обогнал Стролл и в конце концов оказался последним. Правда, в боксах вскоре после старта побывали Джови и Расселл, так что россиянин вернулся на 18-ю позицию.

Впереди же Льюис Хэмилтон зацепился за слипстрим позади Леклера и на стартовой прямой отобрал у гонщика «Феррари» лидерство в гонке. Но быстро уйти в отрыв, как это часто происходило в прошлом году, Хэмилтону не удалось: Леклер и Ферстаппен держались непосредственно позади лидера.

Пока на шестом круге Макс так же, как чуть ранее Хэмилтон, на стартовой прямой прошёл «Феррари» и вышел на вторую строчку. Кругом спустя манёвр повторил Серхио Перес, прорвавшийся на третье место, а вот Леклер в течение двух кругов откатился со второй строчки на четвёртую.

«Ред Булл» выходит вперёд

Плановые пит-стопы на седьмом круге открыли Фернандо Алонсо и Ландо Норрис, и для испанца всё пошло настолько неудачно, что он сначала пропустил британца, а затем уступил позицию и Юки Цуноде, который остановился кругом позже. Не помог ранний пит-стоп и Шарлю Леклеру — монегаск пропустил Пьера Гасли на четвёртую позицию. Наконец две позиции на пит-стопе потерял Льюис Хэмилтон.

Британец свернул в боксы на 11-м круге, но механики допустили ошибку и выпустили гонщика чуть позже. Этого было достаточно, чтобы не только Ферстаппен, остановившийся на 12-м круге, но и Серхио Перес (его механики тоже были далеки от идеала) вырвался вперёд. Более того, на трассе Льюис уступал Максу более четырёх секунд.

Гонку на некоторое время возглавил Себастьян Феттель — немец продержался 18 кругов на стартовом комплекте «софта». Но в конце концов на первое место вышел Ферстаппен, Перес шёл в трёх с небольшим секундах позади и сдерживал Хэмилтона. Правда, со временем Льюис начал терять темп и даже от второго пилота «Ред Булл» отстал на две с половиной секунды.



Позади первой тройки расположился Лэнс Стролл, стартовавший с последнего ряда решётки на «харде». За ним боролись Пьер Гасли и Шарль Леклер — монегаск пытался отыграться, но никак не мог выйти на расстояние атаки. Позади к этой паре на более свежих шинах постепенно приближался Себастьян Феттель — за счёт позднего пит-стопа экс-чемпион отыграл сразу несколько позиций и теперь претендовал на финиш в топ-6.

Стролл не дождался пит-стопа

На 30-м круге на машине Стролла прямо на стартовой прямой лопнула шина — автомобиль сорвало с траектории и бросило прямо в стену. Гонщик покинул кокпит невредимым, но, чтобы убрать разбитый «Астон Мартин», потребовался автомобиль безопасности.

Никто из лидеров не воспользовался паузой, чтобы сменить шины, а вот Алонсо и Шумахер заехали на пит-лейн за свежим комплектом, и с Миком это сыграло злую шутку — механики плохо закрепили колесо, автомобиль пришлось останавливать в конце пит-лейн и откатывать обратно.



На рестарте пилоты «Ред Булл» благополучно сохранили первые две позиции, за ними по-прежнему шёл Хэмилтон, а Феттель, в распоряжении которого были наиболее свежие шины в топ-10, прошёл Леклера и поднялся на пятое место! В какой-то момент Себу даже удалось опередить Гасли, но Пьер контратаковал и отстоял позицию. Далее расположились Цунода, Норрис и Сайнс, отыгравший на рестарте две позиции.

Катастрофа для Макса

Спустя несколько кругов во главе пелотона устоялся прежний статус-кво: Ферстаппен на четыре секунды оторвался от Переса, позади которого без шанса на обгон шёл Хэмилтон. Льюис так и не смог ничего противопоставить «Ред Булл», и дубль, казалось, у австрийцев уже в кармане. Но за пять кругов до финиша на стартовой прямой на машине Ферстаппена лопнула шина! Как и Стролл чуть ранее, Макс влетел в стену и разбил машину! На этом комплекте «харда» нидерландец прошёл 33 круга.

На трассу выехал сейфти-кар, поймавший в качестве лидера Серхио Переса, Льюис Хэмилтон поднялся на вторую строчку, а Себастьян Феттель теперь шёл третьим. За три круга до финиша автомобиль безопасности загнали в боксы, а над трассой вывесили красные флаги.

Рестарт за два круга до финиша

Спустя 20 минут после остановки гонки судьи объявили, что рестарт будет с места. Хэмилтон блестяще среагировал на светофор и почти поравнялся с Серхио Пересом, но на торможении заблокировал колёса, пролетел мимо первого поворота и откатился в самый конец пелотона.



На вторую позицию вышел Себастьян Феттель, а в борьбе за третью строчку сошлись Пьер Гасли и Шарль Леклер. «Феррари», казалось, была быстрее, но Гасли уверенно закрывался и удержал позицию. В итоге именно француз поднялся на подиум с Феттелем (экс-чемпион принёс «Астон Мартин» первый успех в новейшей истории!) и Серхио Пересом — Чеко завоевал вторую победу в карьере.



Шарль Леклер, стартовавший с поула, вынужден довольствоваться четвёртым местом на финише, пятым стал Ландо Норрис, а на шестую строчку под финиш прорвался Фернандо Алонсо. Испанец всю гонку боролся с Юки Цунодой и в итоге оставил дебютанта на седьмой позиции. Восьмое место занял Карлос Сайнс, девятую строчку — Даниэль Риккардо, а замкнул топ-10 Кими Райкконен.

Никита Мазепин финишировал на 14-й позиции. На первом отрезке россиянин показал хороший темп и держался недалеко от напарника, а вот на втором проигрывал ему гораздо больше. Тем не менее на финишной черте два «Хааса» разделили 0,07 секунды. 15-м, позади Мазепина, гонку завершил Льюис Хэмилтон.



В общем зачёте по-прежнему лидируют Ферстаппен (105 очков) и Хэмилтон (101), а на третье место поднялся Серхио Перес (69). Норрис (66) откатился на четвёртую строчку, а Леклер (52) теперь замыкает топ-5. В Кубке конструкторов «Ред Булл» оторвался от «Мерседеса» на 26 баллов, а на третью строчку вместо «Макларена» поднялась «Феррари».



Следующий этап — Гран-при Франции — пройдёт 20 июня в Ле-Кастелле.