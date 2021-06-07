Феттель, ты ли это? Второй этап подряд — лучше всех! Оценки за Гран-при Азербайджана

Шестой этап Формулы-1 — в непростительно субъективных оценках автора.

Себастьян Феттель — 10

Вторая подряд превосходная гонка в исполнении немца. Аккуратная работа с резиной на первом отрезке окупилась и позволила пробиться в топ-6, ну а затем Феттель прорвался на вторую строчку, опередив Леклера и Гасли. Неужели период неудач, который положил конец сотрудничеству с «Феррари», позади?

Макс Ферстаппен — 9,5

Это должна была быть лёгкая победа лидера чемпионата, которая позволила бы Максу оторваться от Хэмилтона на 14 очков, но из-за взрыва шины гонка для Ферстаппена закончилась столкновением со стеной. Себя гонщику упрекнуть не в чем: он вновь был лишён финальной попытки в квалификации, но сумел отыграться на пит-стопах, выйти вперёд и создать комфортный отрыв…

Пьер Гасли — 9

Впервые после гонки в Имоле француз стартовал из первой пятёрки, и в этот раз всё прошло относительно удачно. Пусть на старте Пьер уступил Пересу, а после пит-стопов — Феттелю, но у одного была явно более быстрая машина, а у другого — более свежие шины. А вот Леклера Гасли сумел переиграть, и именно эта дуэль стала решающей в борьбе за подиум.

Шарль Леклер — 8,5

Леклер вновь оказался на поуле — и вновь после красных флагов в квалификации, но теперь смог доехать хотя бы до старта. В первом повороте Шарль удержал лидерство, однако затем допустил помарку, упустил Хэмилтона и стал терять позиции одна за другой. В итоге Леклер занял четвёртое место, но если бы не проблемы у Макса и Льюиса, он был бы лишь шестым — разочаровывающе при старте с поула.

Фернандо Алонсо — 8,5

Первый по-настоящему сильный уик-энд испанца в этом сезоне, казалось, был напрочь испорчен ранним пит-стопом — после него Фернандо откатился за пределы топ-10, однако блестящая концовка на свежих шинах позволила прорваться в топ-6. Вот и Алонсо осваивается за рулём новой для себя машины.

Серхио Перес — 8

В Баку Чеко отпраздновал вторую победу в карьере, но не секрет, что первым мексиканец стал из-за проблем соперников: сначала лопнула шина у Ферстаппена, а затем вылетел Хэмилтон. Что до самого Переса, то он действительно блестяще стартовал и на пит-стопах даже вышел на второе место, опередив Хэмилтона, но в сравнении с напарником темп Серхио был слабее — как в квалификации, так и в гонке.

Юки Цунода — 7,5

Японец впервые в карьере пробился в третий сегмент — и разбил в нём машину. Тем не менее на стартовую позицию это не повлияло, а в гонке Юки поддерживал довольно неплохой темп. Без ошибок не обошлось, но пока это был самый сильный этап в исполнении Цуноды.

Кими Райкконен — 7

Кими набрал первый зачётный балл в сезоне, но поблагодарить за это финн должен в первую очередь Льюиса Хэмилтона. Райкконен стартовал 14-м, пропустил на первом отрезке Стролла и лишь за счёт проблем других пилотов отыгрывал позиции.

Мик Шумахер — 7

Немец вновь опередил Мазепина в квалификации и намного увереннее смотрелся в гонке. В конце концов заминка на пит-лейне могла стоить Мику позиции относительно напарника, но на финише Шумахер вернул позицию.

Джордж Расселл — 7

Британец заехал в боксы уже на первом круге, и довольно предсказуемо не извлёк из этого никаких дивидендов: до «Альфа Ромео» «Уильямсу» на этой трассе было не дотянуться. А в конце концов и вовсе умерла трансмиссия.

Ландо Норрис — 6,5

Британец ошибся в квалификации, когда не успел среагировать на красный сигнал светофора, и это обошлось ему в три позиции. Старт тоже получился неудачным, и к концу первого круга Ландо был только 12-м. После пит-стопа Норрис отыграл потерянное на старте и вернулся на девятое место, ну а шестым стал лишь благодаря проблемам у Стролла, Ферстаппена и Хэмилтона.

Николас Латифи — 6

Волею судеб (а также красных и жёлтых флагов) канадец потерял две попытки в первом сегменте, а в своей единственной оказался на 0,4 секунды медленнее Расселла. В гонке Латифи смог вырваться на 13-е место и лишь из-за странной команды инженера его потерял — 30-секундный штраф отбросил Николаса на 16-ю позицию.

Даниэль Риккардо — 5

Австралиец разочаровывает второй уик-энд подряд: авария в квалификации, довольно беззубый темп и финиш на весьма посредственном девятом месте. По итогам шести гонок на счету Риккардо лишь 26 очков — против 66 у Ландо Норриса.

Эстебан Окон — 5

В квалификации француз допустил ошибку, и именно она стоила ему выхода в Q3, ну а в гонке довольно быстро отказал двигатель — даже на один круг заехать в топ-10 Эстебану не удалось.

Карлос Сайнс — 4,5

По ходу квалификации и гонки Сайнс дважды вылетал с трассы, и последний случай едва не лишил испанца очков: на 11-м круге он шёл лишь 15-м. На рестарте после аварии Стролла Карлосу удалось опередить Риккардо и Боттаса, а проблемы лидеров на финише позволили выйти на восьмую строчку, но «Феррари» в этот раз явно была способна на большее.

Льюис Хэмилтон — 4,5

После квалификации Льюис заявил, что был рад уже попасть в Q3 — в такой ситуации второе место на рестарте за два круга до финиша выглядит подарком судьбы. И этот подарок семикратный чемпион мира буквально проморгал: случайно задел кнопку, фактически отключив задние тормоза. Итог — 15-е место. Это худший результат Хэмилтона после схода в Шпильберге в 2018 году.

Никита Мазепин — 4

Россиянин допустил за уик-энд две ошибки, и обе привели к последствиям: в квалификации у Мазепина был реальный шанс опередить Шумахера, но он ошибся в 15-м повороте, а в гонке проехал мимо четвёртого. Впрочем, даже несмотря на это, под финиш был шанс принести «Хаасу» лучший результат в сезоне и выйти вперёд группы аутсайдеров в общем зачёте. Однако и этого в конце концов не получилось, плюс не обошлось без опасной блокировки напарника.

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Антонио Джовинацци — 3,5

Итальянец попал в аварию в квалификации, но почти реабилитировался на старте: с 20-го места Джови прорвался на 15-е и под финиш получил шанс прорваться в топ-10. Однако вновь промахнулся и спровоцировал контакт с Риккардо. Можно сказать, что итальянец дважды за уик-энд потерял шанс на хороший результат.

Лэнс Стролл — 3,5

Канадец рискнул стартовать на «харде», и если бы не взрыв шины, у него был бы реальный шанс побороться в конце топ-10 в конце дистанции, однако все эти мучения были бы не нужны, если бы не ошибка в самом начале квалификации.

Валттери Боттас — 3

И в квалификации, и в гонке финн уступал напарнику целую пропасть, и даже сам никак не может объяснить происходящего. «Что-то не так», — разводит руками пилот. В последний раз Валттери выглядел так же беспомощно на прошлогоднем Гран-при Турции, когда шесть раз по ходу гонки вылетал с трассы.