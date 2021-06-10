«Мерседес» стал «серебряной стрелой» после озарения перед гонкой? Увы, это красивый фейк!

Конечно, никто на самом деле не сдирал краску перед выходом на старт. В этом просто не было необходимости.

Гоночную команду «Мерседес» уже десятилетиями называют «Серебряными стрелами» (после смены ливреи в Формуле-1 в прошлом году фраза немного потеряла в актуальности). История появления этой ливреи стала легендой, а на недавнем Гран-при Германии 2019 года сама команда её вспомнила, перекрасив машины в белый цвет, а заднюю часть оставив якобы ободранной.

Тот заезд в итоге завершился для «Мерседеса» провалом, а Тото Вольф заявил, что не намерен больше устраивать подобных акций. Это, может, и к лучшему — ведь легенда не верна.

Наследие Нойбауэра

Легенда о появлении «Серебряных стрел» отсылает к 1934 году, когда на одну из гонок «Мерседес» привёз новый автомобиль — W25. Однако перед самой гонкой выяснилось, что новинка не соответствует техническому регламенту — она на килограмм тяжелее положенных 750.

Демо-заезд W25 в Австралии, 1997 год Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В итоге руководителя команды Альфреда Ноубауэра озарила радикальная идея: соскрести с кузова автомобиля белую эмаль и выпустить автомобиль на трассу в таком виде — блистающей чистым, не окрашенным металлом. В свете солнца автомобиль выглядел серебристым, и Манфред фон Браухич в итоге одержал победу и показал быстрейший круг. Так появилась легенда — «Серебряные стрелы».

Эту историю рассказал сам Нойбауэр в своих мемуарах, вышедших в 1958 году. Книга называлась «Скорость была моей жизнью». Спорить с названием трудно, но это не отменяет того факта, что рассказанная история — выдумка.

Срыв покровов

В 90-х годов неравнодушные энтузиасты провели собственное расследование, и выяснилось, что история Нойбауэра, хотя её подтверждали фон Браухич и ряд других представителей команды, далека от правы. Во-первых, на «Айфельреннен», которую выиграл фон Браухич, не было ограничения по максимальному весу, а значит, не было и нужды срочно сбрасывать килограммы.

Более того — «Мерседес» ещё в предсезонных материалах для прессы называли себя «Серебряные стрелы». А вскоре выяснилось, что один из механиков, который уверенно подтверждал историю, рассказанную Нойбауэром, не работал в команде до 1936-го. Ну а ещё позже оказалось, что уже в 1932-м один из радиокомментаторов называл машины «Мерседес» «Серебряными стрелами».

А как на самом деле?

Сейчас нет какой-то единой версии о том, почему «Мерседес» изменил раскраску. Однако наиболее логчная объясняет это появлением аллюминия в конструкции автомобиля — именно он и придал такой оттенок автомобилям, и со сдиранием краски это никак не связано. Ну а потом в компании оценили появившееся с подачи репортёров прозвище.

Дженсон Баттон за рулём W25 в Гудвуде Фото: Mark Thompson/Getty Images

В то же время в автоспорте действительно бывали такие случаи, когда для прохождения инспекции приходилось обдирать краску и снижать массу автомобиля в последний момент, но вот к «Мерседесу» и его серебристой ливрее это не имеет отношения.

Тем не менее сама по себе легенда оказалась красивой и приобрела широкое распространение, и пусть на самом деле всё оказалось мифом, в «Мерседесе» продолжают его поддерживать, хотя в последнее время делают это аккуратнее, стараясь не вдаваться в детали. Что ж, приверженность немцев легенде — это не так уж и плохо: спорт в принципе порождает мифы и потом должен ими дорожить.