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Рубенс Баррикелло: чем экс-напарник Шумахера по «Феррари» занимался после Формулы-1

По прозвищу Вторикелло. Где сейчас самый преданный напарник Шумахера?
Дмитрий Захарченко
Где сейчас напарник Шумахера — Рубенс Баррикелло?
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В памяти болельщиков «Феррари» Рубенс остался одним из самых любимых пилотов, но чемпионом стал лишь после ухода из Формулы-1.

Михаэль Шумахер вошёл в историю автоспорта благодаря пяти подряд титулам с «Феррари». Часто в качестве творцов успеха немца называют Жана Тодта, руководителя «Скудерии», её технического директора Росса Брауна или дизайнера Рори Бирна, но вклад Рубенса Баррикелло — второго пилота «Феррари» — тоже был весомым.

Рубиньо пришёл в «Феррари» в 2000-м, сменив Эдди Ирвайна, и уже в этом году Шумахер стал чемпионом. Свою первую победу Рубенс смог одержать в том же году, когда на полумокром «Хоккенхаймринге» одержал победу в Гран-при Германии после старта с 18-го места. Победы были и далее, но в целом Баррикелло вольно-невольно смирился с ролью второго пилота, который обычно медленнее Михаэля, а если очень надо, то пропустит коллегу вперёд. За это бразилец и получил — по крайней мере, в российском сообществе гоночных болельщиков — прозвище Вторикелло.

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В общей сложности Рубенс выступал за «Феррари» шесть лет, а затем ушёл в «Хонду», которая позже превратилась в «Браун» — но и там бразилец оставался на вторых ролях. В 2011 году он завершил карьеру в Формуле-1 — с рекордным (на тот момент) количеством стартов в «Больших призах», одиннадцатью победами и двумя вице-чемпионскими титулами. Чемпионом, в отличие от некоторых других бразильцев, Рубенс не стал, но навсегда остался одним из любимых гонщиков тиффози.

Сейчас ему 49, сын Баррикелло гоняется в европейской региональной Формуле (Формула-3 на минималках), но вот сам Рубенс на старт не выходит… последние пару лет.

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Из Ф-1 в IndyCar

Сразу завязать с гонками после стольких лет в Формуле-1 Баррикелло, разумеется, не смог и в 2012 году выступил в серии IndyCar. За весь год Рубенс так и не смог подняться на подиум (лучший результат — четвёртое место на дорожной трассе в Сономе), однако стабильно приезжал в топ-10 и занял по итогам сезона вполне достойное 12-е место. Для сравнения, лучший новичок того сезона — Симон Пажно (в будущем — чемпион серии и победитель «Инди-500») — был пятым с четырьмя подиумами.

Из затеи с IndyCar ничего в итоге не вышло, но под конец сезона Баррикелло провёл три гонки в бразильской серии сток-каров — весьма популярных в стране кузовных гонках, где Рубенс выходил на старт против ряда других именитых соотечественников, включая Элио Кастроневеса, Тони Канаана и Лючано Бурти.

Рубенс Баррикелло перед этапом IndyCar в Форт-Уэрте, 2012 год

Рубенс Баррикелло перед этапом IndyCar в Форт-Уэрте, 2012 год

Фото: Tom Pennington/Getty Images

С 2013 года Баррикелло начал выступать в этой серии на полном расписании и завоевал первый подиум, а в 2014-м — стал чемпионом, выиграв две гонки. С 2015 года Рубенс начал выступать в суточном марафоне в Дайтоне и в 2016-м занял на нём второе место. Годом спустя Баррикелло дебютировал в Ле-Мане в составе Racing Team Nederland, но в классе LMP2 его экипаж занял лишь одиннадцатую строчку, а в абсолюте — 13-ю.

В феврале 2018-го бразильский ветеран оказался в больнице — выяснилось, что у него опухоль, но, к счастью, доброкачественная. Её удалили, и вскоре гонщик вернулся на трассу: в январе 2019-го он занял пятое место в марафоне «24 часа Дайтоны». Кстати, в одном экипаже с Баррикелло тогда ехал Михаил Гойхберг — родившийся в России гонщик, сейчас представляющий Канаду.

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Баррикелло-младший

О крупных стартах Рубенса после той гонки в Дайтоне не слышно, зато строит свою карьеру сын легендарного бразильца — Эдуардо Баррикелло. В 2020-м он стал вице-чемпионом USF 2000 — одной из младших американских «формул», а в этом году перебрался в Формулу-Регионал (она проходит на машинах Ф-3, но считается промежуточным звеном между ней и Ф-4).

В новой серии дела у Эдуардо идут не очень: в восьми первых гонках его лучший результат — 16-е место, а в остальных он не поднимался выше 19-го. В общем зачёте бразилец идёт 25-м. Видимо, отцу придётся вновь вернуться на трассу и преподать пару уроков!

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