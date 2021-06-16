Ферстаппен попал в аварию из-за сознательного нарушения правил?! В Ф-1 снова шинные войны

Шинники из «Пирелли» намекнули на манипуляции со стороны команд. Новые правила могут повлиять на расклад сил в борьбе за титул.

Аварии Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана Формулы-1 предсказуемо привели к долгоиграющим последствиям. Серьёзное расследование причин взрыва шин на болидах «Астон Мартин» и «Ред Булл» позволило «Пирелли» прийти к выводу: дело не в цепочке случайных совпадений, а в вероятных нарушениях правил со стороны команд. Сами команды предсказуемо не торопятся брать вину на себя. И вся эта ситуация может повлиять на исход чемпионата.

Итоги расследования

«Пирелли» понадобилась неделя, чтобы проанализировать проблемы с левыми задними колёсами на автомобилях Стролла и Ферстаппена. В итоге, вопреки ожиданиям того же Макса, в «Пирелли» не обнаружили порезов или чего-то ещё, что свидетельствует о случайном проколе проехавшей много кругов покрышки. Официальная формулировка: колёса взорвались из-за «разрыва по окружности внутренней боковины колеса».

Новость по теме Итальянское СМИ заступилось за «Пирелли», обвинив команды в неправильной работе с шинами

При этом в «Пирелли» подчеркнули, что дело не в недостаточной надёжности шин. Итальянцы уверены, что инциденты спровоцировали сами команды, потому что неправильно эксплуатировали шины — не соблюдая предписанное производителем минимальное давление (оно было введено как раз для избегания таких ситуаций). Чем ниже давление, тем сильнее деформируется колесо под нагрузкой и тем выше шанс на возникновение проблемы.

Шинники осознали, что инженеры команд Ф-1 научились, с одной стороны, соблюдать нынешний шинный регламент, обеспечивая необходимое давление на предстартовой проверке, но в то же время выходить за рамки этого давления, когда машина выезжает на трассу. В итоге команды получают прибавку в скорости, выжимая из колёс максимум, но рискуют повторением подобных инцидентов.

Реакция «Ред Булл»

В то время как представители «Астон Мартин» пока промолчали, пресс-служба «Ред Булл» оперативно выпустила заявление с реакцией на итоги расследования «Пирелли» и ФИА. В основном там общие слова, но есть одно важное предложение: «Мы придерживались параметров шин от «Пирелли» всё время и продолжим следовать их инструкциям».

Таким образом, в «Ред Булл» сразу же опровергли, что хитрили с давлением и пытались за счёт ряда уловок использовать покрышки с давлением, которое меньше минимально допустимого.

Что дальше?

Если что, штраф «Ред Булл» и «Астон Мартин» не грозит. Тут как со слишком сильно гнущимися задними антикрыльями: если элемент машины проходил все предписанные проверки, то какие могут быть вопросы?

Поэтому в «Пирелли» и ФИА нацелились не на попытку доказать вину команд (она остаётся предположением, но не фактом), а на то, как с помощью новых проверок лишить инженеров Ф-1 возможности играться с давлением. Новые правила будут введены в действие уже на Гран-при Франции в нынешний уик-энд.

Первая новация — проверки давления в шинах не только перед стартом заездов, как это было прежде, но и по окончании. После тренировок проверки будут случайными; после квалификации изучат комплекты, на которых каждый из пилотов показал свой лучший результат; после гонки будут проверяться вообще все комплекты. Снятые с автомобилей шины будут пломбироваться, и их подкачка после использования, разумеется, запрещена.

Второй пункт — использование инфракрасных датчиков температуры. Они помогут понять, не перегревают ли механики шины с помощью термочехлов. Это обеспечивает нужное давление в момент проверки, после чего чехлы чуть раньше обычного убираются, температура падает, а с ним и давление. Льюис Хэмилтон обращал внимание, что в квалификации Гран-при Испании механики «Ред Булл» снимали чехлы задолго до того, как выпустить пилотов из боксов. На первый взгляд, странное решение может объясняться как раз стремлением уменьшить давление в колёсах.

Кстати, на фоне такой тактики «быков» введено третье правило: теперь командам придётся аргументировать, почему они долго не выпускали машину из боксов после снятия термочехлов.

Есть и ряд других моментов, прописанных в новой технической директиве, но в целом и так понятно: отныне игры с давлением дорого обойдутся командам.

К чему это приведёт?

Успешная работа с шинами — один из главных секретов успеха в нынешней Формулы-1. Даже потенциально самый быстрый болид провалится, если пилоту и его команде инженеров не удастся попасть в рабочее окно шин. Если какой-то сильный участник вдруг начинает проигрывать не две-три десятые, а вплоть до секунды, то чаще всего дело именно в этом: ему не удаётся прогреть колёса и при этом их не перегреть.

Так что не стоит недооценивать новую директиву ФИА и «Пирелли». Все команды Ф-1 — речь не только о «Ред Булл» и «Астон Мартин» — всегда стараются обнаружить серую зону правил, чтобы использовать её себе во благо. Способы уменьшить давление в шинах были одной из таких зон, но теперь у инженеров будет существенно меньше возможностей поиграть с давлением покрышек, а значит, командам станет ещё сложнее попасть в яблочко — то есть в рабочее окно, внутри которого покрышки и машина в целом будут реализовывать свои возможности на все сто процентов.

Помимо скорости, нельзя забывать и про износ: пилоты и инженеры годами работают над созданием идеальных стилей пилотажа и настроек, чтобы выжимать из шин максимум и при этом их не убивать. Теперь, с повышением давления, некоторые прежние техники могут перестать работать.

Пока трудно сказать, по кому это ударит сильнее. В теории — должно по «Ред Булл», ведь и в аварию попал их болид, и именно механики «быков» были замечены в манипуляциях с термочехлами. С другой стороны, мы знаем, что нынешний автомобиль «Мерседеса» медленно прогревает шины (зато лучше их бережёт). А вдруг теперь прогрев колёс станет для Хэмилтона и Боттаса ещё большей головной болью? В общем, на «Поль Рикаре» расклад сил может вновь поменяться.