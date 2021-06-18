Проклятые трассы Формулы-1. С ними не справлялись легенды чемпионата

История Формулы-1 знает немало случаев, когда у вполне хороших, а то и легендарных пилотов не складывались отношения с определёнными трассами. За примерами далеко ходить не придётся – чуть менее месяца назад мы наблюдали очередной акт драмы под названием «Леклер и Монако». Взаимоотношения с домашней трассой у Шарля не сложились ещё со времен выступлений в Формуле-2. Неудачи на родных улицах Монте-Карло продолжились и в Формуле-1. Давайте же вспомним и других пилотов, у которых была своя «несчастливая» трасса.

Айртон Сенна — «Поль Рикар»

Да, у великого бразильца тоже есть своя несчастливая трасса — как раз та, что принимает нынешний этап Ф-1. В отличие от своего извечного соперника Алена Проста, у Сенны совсем не складывались отношения с французскими автодромами. Вспоминая французские неудачи Сенны, в первую очередь стоит выделить «Поль Рикар».

Ни один из этапов на «Поль Рикаре» не завершился для Сенны благоприятным исходом. Если в квалификациях Айртон ещё показывал удачные результаты, то, как только начиналась гонка, удача сразу же отворачивалась от бразильца. Отношения с французской трассой у Сенны не задались сразу. В первых двух гонках на юге Франции бразилец даже не смог финишировать – притом, что каждый раз стартовал с первого ряда (со второго места в 1985-м и первого — в 1986-м).

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На «Поль Рикаре» Сенна впервые поднялся на пьедестал почёта в 1988-м, заняв 2-е место. Однако в контексте борьбы за титул с Простом этот результат вряд ли можно считать удачным – учитывая, что победил в той гонке как раз француз. В конце концов Гран-при Франции так и останется одним из немногих, на которых великий бразилец не смог отпраздновать триумф.

Фелипе Масса — «Хунгароринг»

У Фелипе Массы «Хунгароринг» наверняка занимает первую строчку в списке трасс, по которым он точно не будет скучать. Первая серьёзная неудача на венгерской земле настигла Фелипе в 2008 году. Сезон-2008 был ознаменован ожесточённой борьбой за титул между Массой и Хэмилтоном. К венгерскому этапу сражение между Фелипе и Льюисом было в самом разгаре.



Гонка на «Хунгароринге» началась для бразильца как нельзя лучше: стартовав с третьего места, уже из первого поворота Масса выходил в статусе лидера. Однако сгоревший за три круга до финиша двигатель «Феррари» перечеркнул все усилия проводившего идеальную гонку Фелипе. Как потом окажется, эта неудача стоила Массе чемпионского титула.

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Год спустя Фелипе пришлось пережить на «Хунгароринге» самый ужасный эпизод в своей гоночной карьере. Во время квалификации отлетевшая от болида Рубенса Баррикелло пружина амортизатора угодила в забрало шлема Фелипе – бразилец потерял сознание прямо за рулем болида. Уже в госпитале Массе диагностировали сотрясение мозга и трещину в черепе. На этом сезон для бразильца был окончен.

В 2017 году Масса проводил свой последний сезон в Формуле-1 и должен был поставить точку во взаимоотношениях с венгерской трассой. Однако выйти на старт своей финальной гонки на «Хунгароринге» ему так и не удалось – всему виной плохое самочувствие в пятницу и субботу. Так достаточно символично и закончилась история не самых добрых взаимоотношений Массы и «Хунгароринга».

Рубенс Баррикелло — «Интерлагос»

Рубенс Баррикелло относится именно к той категории пилотов, которым жутко не везёт на домашней трассе. В первых одиннадцати гонках на «Интерлагосе» Баррикелло смог благополучно добраться до финиша только лишь один раз. Даже переход в «Феррари» не поспособствовал удачным выступлениям Рубенса на родине.

Пожалуй, во всём этом параде неудач особняком стоит Гран-при Бразилии — 2003. Рубенсу удалось завоевать поул, и, учитывая плохую квалификацию Шумахера (7-е место), у Баррикелло были реальные шансы побороться за победу. Потеряв лидерство в начале гонки, Рубенс сумел вернуть себе первую позицию на 45-м круге. Однако бразильские фанаты радовались недолго: спустя всего два круга в болиде Рубенса закончилось топливо!

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В следующем сезоне Баррикелло впервые смог приехать на подиум в домашней гонке. Однако этот результат не стоит считать удачным, учитывая, что стартовал Рубенс снова с поула.

Последний реальный шанс на победу в Бразилии выпал Баррикелло в сезоне-2009. Опять всё прошло по старому сценарию: конкурентоспособный болид, поул, разочарование бразильских фанатов. Какие бы условия ни были у Рубенса, за какие команды бы он ни выступал, а отпраздновать триумф на родине ему так и не удалось.

Дженсон Баттон — «Сильверстоун»

Ещё один так называемый «домашний неудачник». За всю свою карьеру в Формуле-1 Баттону так и не удалось завоевать хотя бы один подиум в гонке на «Сильверстоуне». Ни чемпионский «Браун», ни весьма быстрый «Макларен» не смогли помочь Дженсону оказаться на пьедестале почета домашнего Гран-при. Кстати, в 2009-м именно на «Сильверстоуне» прервалась серия Баттона из четырёх побед подряд.

В первых трёх сезонах за «Макларен» Баттон обладал вполне конкурентоспособным болидом и мог рассчитывать на успех на родной земле. Однако каждый раз что-то шло не так. В 2010-м Баттон провалил квалификацию и стартовал только лишь с 14-й позиции. В самой гонке, кстати, Дженсон продемонстрировал вполне хороший темп и смог прорваться до 4-го места, совсем немного не дотянув до заветного подиума.

В 2011-м Баттон закончил гонку прямо на выезде с пит-лейна: механик не прикрутил гайку на правом переднем колесе. А в 2012-м, при старте с 16-го места, Дженсону сложно было рассчитывать на борьбу за высокие места.

По сравнению с тем же Баррикелло неудачи Баттона на родной трассе не были излишне драматичными. Дженсон не упускал победы на «Сильверстоуне», потому что попросту никогда на них не претендовал.

Кими Райкконен — «Нюрбургринг»

Здесь, наверное, стоит сказать, что Райкконену в целом не везёт на немецкой земле – за всю карьеру ему так и не довелось выиграть в Германии. Однако всё же «Нюрбургринг» стоит выделить отдельной строкой.

В 2005-м на «Нюрбургринге» Райкконену пришлось пережить один из самых трагичных эпизодов своей карьеры. Как только Кими начал последний круг в статусе лидера гонки – не выдержала подвеска переднего колеса на его болиде. Таким образом судьба лишила финна более чем заслуженной победы. Учитывая борьбу с Алонсо за титул, страшно представить, каких душевных терзаний стоила Райкконену эта неудача.

Для Айсмена фиаско 2005 года было не первым и не последним на «Нюрбургринге». В 2003-м на трассе в горах Айфель Райкконен также упустил потенциальную победу. Стартовав с поула, Кими уверенно лидировал 24 круга – ровно до тех пор, пока не сгорел двигатель.

Ещё одна крупная неудача на «Нюрбургринге» настигла Райкконена в сезоне-2007. Стартовав с поула, Кими потерял лидерство уже в конце первого круга в результате ошибки при заезде на пит-лейн. По ходу гонки Айсмен сумел отыграть несколько позиций и выйти на третье место. Однако проблемы с гидравликой перечеркнули все усилия финна. Что интересно, сезон-2007 стал самым удачным в карьере Кими, и даже в нём он не сумел покорить «Нюрбургринг».

Ральф Шумахер — «Индианаполис»

Лучшим результатом Ральфа Шумахера на «Старой кирпичнице» является финиш на 16-м месте с отставанием в два круга от лидера. Однако вовсе не отсутствие достижений на «Индианаполисе» говорит о сложных взаимоотношениях пилота и трассы. В случае Ральфа спортивная составляющая отходит на второй план. Да и вообще случай Ральфа Шумахера уникальный, ведь для него несчастливой стала не просто трасса, а конкретный поворот.



В 2004-м году на 9-м круге гонки при выходе из последнего поворота на «Уильямсе» Шумахера не выдержала левая задняя покрышка, и на бешеной скорости машина немца влетела в стену. Для Ральфа эта авария имела достаточно серьёзные последствия: сотрясение мозга и две трещины в позвонках. В итоге целых три месяца Шумахер восстанавливался от полученных травм, пропустив шесть этапов.

В следующем году во время пятничной практики авария Ральфа повторилась со страшной точностью: на той же трассе, всё в том же бэнкинге и по причине всё той же лопнувшей левой задней покрышки. Продолжать гоночный уик-энд Шумахер был не в состоянии, и в кокпите его заменил тест-пилот «Тойоты» — Рикардо Зонта.

Фото: Vladimir Rys/Getty Images

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Как вы видите, взаимоотношения пилотов и трасс — дело достаточно тонкое. Неудачи героев нашей статьи на определённых трассах ни в коем случае не умаляют их таланта. Они скорее говорят о том, что фактор удачи в автоспорте играет немаловажную роль. И даже великие пилоты не могут быть застрахованы от неудач.

А какие ещё примеры сложных взаимоотношений трасс и пилотов вспомните вы? Пишите в комментариях!