Красивая победа россиянина! Смоляр под финиш вырвал победу в Ф-3 и борется за титул

Российский пилот Александр Смоляр одержал вторую победу в сезоне Формулы-3 и вышел на пятую строчку турнирной таблицы — до лидера чемпионата не хватает всего четырёх баллов.

Разбираем отличную гонку Смоляра и прикидываем перспективы на остаток сезона.

Сражение под Ле-Кастелле

В квалификаци и в пятницу Александр занял седьмое место и в первой «реверсивной» гонке стартовал с шестого места. Как признается после финиша Смоляр, на стартовой решётке о победе он не думал. Старт прошёл спокойно, россиянин остался на шестой позиции, но уже на втором круге прошёл Давида Шумахера, на девятом — Хуана-Мануэля Корреа, а уже на 14-м вышел на третью позицию, опередив Калана Уильямса.



Лидировали к тому моменту Аюму Иваса и Логан Сарджент, и к 17-му кругу россиянин опередил обоих — сначала Смоляр воспользовался небольшой помаркой Сарджента, а затем в скоростном повороте оставил позади и японского гонщика. Иваса, кстати, до этого обогнал Сарджента с нарушением правил и позже получит 5-секундный штраф.

Сражение Смоляра и Ивасы Фото: Clive Rose/Getty Images

Тем временем позади не менее впечатляющий прорыв продемонстрировал местный пилот Виктор Мартинс — с помощью DRS за три круга до финиша он обогнал Смоляра и повёл гонку. Александр не сдался и вплоть до последнего круга держался на заднем антикрыле француза, чтобы затем открыть на прямой DRS и вернуть себе позицию. Возможно, у Мартинса и была скорость, чтобы ответить Смоляру, но уже не хватило времени.



Смоляр в итоге одержал вторую в сезоне, Мартинс финишировал вторым, а на третью ступень подиума после штрафа Ивасы поднялся Уильямс, опередивший в концовке Сарджента. «У меня нет слов! Отличная была гонка! — сказал после гонки победитель. — В середине гонки я понял, что в чистом воздухе приближаюсь к соперникам и начал атаковать. В конце мы вели игру с Виктором. Он, мне кажется, лучше сохранил шины, поэтому моей задачей было до последнего круга держаться как можно ближе к нему, чтобы воспользоваться DRS в концовке».

Смоляр — среди претендентов на титул

Первый этап Смоляр тоже начал с победы, но во второй и третьей гонках очков не набрал и в итоге покинул Барселону будучи восьмым в общем зачёте. После этой победы Александр поднялся на три строчки выше и теперь идёт пятым, но главное — до лидирующих Хаугера и Мартинса не хватает всего четырёх баллов. Неизвестно как сложатся остальные гонки второго этапа, но пока Смоляр — среди претендентов на титул.

Смоляр преследует Мартинса Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

О борьбе за чемпионство как о цели на сезон-2021 сам гонщик говорил ещё до начала сезона, и он действительно является одним из быстрейших пилотов на решётке — Александр выиграл половину прошедших на данный момент гонок. Правда, его лучший результат в двух квалификациях — седьмое место, и в заключительной гонке этапа, которая даёт наибольшее число очков, Смоляр будет стартовать позади своих главных соперников в чемпионате — Хаугера, Мартинса и Новалака. С другой стороны, как только что продемонстрировал сам Александр, обгонять на «Поль Рикаре» вполне возможно, и у россиянина это получается едва ли не лучше всех в пелотоне.