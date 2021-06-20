Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Хэмилтон — 2-й, Перес — 3-й, Боттас — 4-й, Мазепин — 20-й

Полтора круга до провала! Победный обгон Макса спас опаснейший план «Ред Булл»
Дмитрий Захарченко
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции
Комментарии
Стратегический финт «Ред Булл» почти провалился, но Макс дожал Хэмилтона в напряжённой концовке на «Поль Рикаре». Мазепин — 20-й.

Старт: Хэмилтон перехватывает инициативу

Ферстаппен отлично среагировал на сигнал светофора, не оставив Хэмилтону шанса выйти вперёд до торможения. Британец в итоге «спрятался» в воздушный мешок позади «Ред Булл» и уверенно въехал в первый поворот по внешней траектории, а вот Ферстаппена немного повело перед вторым поворотом, он срезал часть трассы и вернулся на гоночное полотно лишь вторым.

Валттери Боттас сохранил третье место, Серхио Перес, несмотря на прессинг со стороны Карлоса Сайнса, сохранил четвёртую позицию, Пьер Гасли и Шарль Леклер остались шестым и седьмым, а вот Ландо Норрис пропустил Алонсо и Риккардо и откатился на десятую позицию.

Ну а пилоты «Хааса» к концу первого круга замыкали пелотон. Ни Мик Шумахер с его относительно высокой стартовой позицией, ни Никита Мазепин ничего не смогли поделать с соперниками — обоих опередил даже Юки Цунода, начинавший заезд с пит-лейна. Зато россиянин, который взял на первый отрезок «хард», в довольно жёсткой борьбе обогнал напарника на более мягкой резине и начал постепенно от него отрываться.

«Надеюсь, жалоб будет меньше». Мазепин и Шумахер обсудили инцидент в Баку «Надеюсь, жалоб будет меньше». Мазепин и Шумахер обсудили инцидент в Баку
Сразу две плохие новости для Шварцмана. Найдëтся ли россиянину место в Формуле-1? Сразу две плохие новости для Шварцмана. Найдëтся ли россиянину место в Формуле-1?

Ранний пит-стоп «Ред Булл»

Первая десятка постепенно растянулась по трассе, и к десятому кругу всё больше и больше пилотов стали жаловаться на гранулирование шин. Одним из первых с проблемами столкнулся Фернандо Алонсо: на десятом круге испанец пропустил оба «Макларена». В боксы ехать было рано — все рассчитывали пройти дистанцию с одной остановкой, и на 13-м круге Алонсо уступил Феттелю и выпал из топ-10.

В итоге первым в боксы на 15-м круге поехал Леклер — его перед самым пит-стопом тоже стали нагонять «Макларены». Двумя кругами позже остановился Даниэль Риккардо — и на трассу австралиец вернулся в 2,7 секунды позади «Феррари», которую только что обогнал.

В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину? В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину?

Однако в то же время Дэн оказался впереди Сайнса и Гасли — они остановились ещё позже, а больше всех выиграл Леклер. Впрочем, теперь ему предстояло дольше всех ехать на одном комплекте или во второй раз останавливаться в боксах.

Первым из лидеров в боксах побывал Валттери Боттас, отставший от Хэмилтона на пять с лишним секунд. В течение двух следующих кругов в боксы заехали и Ферстаппен с Хэмилтоном, и одного лишнего круга на свежих шинах Максу хватило, чтобы поравняться с Льюисом на выезде с пит-лейна и прорваться вперёд в первом повороте.

«Ред Булл» переворачивает игру

После пит-стопа Хэмилтон словно клещами вцепился в Ферстаппена и десять кругов держался в полусекунде позади «Ред Булл», но выйти на дистанцию атаки Льюису никак не удавалось. В то же время и сам Макс жаловался команде на резину: «До финиша на этом комплекте я точно не доеду!»

Хэмилтон ослабил нажим, Ферстаппен оторвался на пару секунд. Шедший третьим Боттас уступал Льюису ещё три с половиной, ну а Перес, который на первом отрезке шёл неподалёку от топ-3, из-за позднего пит-стопа отстал от группы лидеров на 13 секунд, хотя и стабильно к ней подтягивался.

На 32-м круге статус-кво резко изменился: Ферстаппен после всего 14 кругов во второй раз свернул в боксы и получил свежий комплект «медиума». Хэмилтон вернулся в лидеры и теперь опережал Макса на 19 секунд, однако оставшиеся 20 кругов ему предстояло доехать на том же комплекте «харда», который уже прошёл 13.

Первый же боевой круг Ферстаппена на новом комплекте — 1:36.743, рекорд гонки, на две секунды быстрее Хэмилтона! Лидер «Ред Булл» объезжает напарника (и даже успевает поблагодарить его по радио!), и отставание от лидера гонки — 13 с небольшим секунд. Льюису ответить нечем, и за 16 кругов до финиша его преимущество составляет менее десяти секунд.

«Мерседес» стал «Серебряной стрелой» после озарения перед гонкой? Увы, это красивый фейк! «Мерседес» стал «Серебряной стрелой» после озарения перед гонкой? Увы, это красивый фейк!
Шумахер призвал дисквалифицировать Мазепина. Хотя позволял себе куда более грязные манёвры Шумахер призвал дисквалифицировать Мазепина. Хотя позволял себе куда более грязные манёвры

Погоня Макса за Льюисом

За двенадцать кругов до финиша Хэмилтон нашёл темп и проехал лучший для себя круг, в то же время круги Макса стали на полсекунды медленнее, чем в начале отрезка. Разрыв по-прежнему сокращался, но уже не с такой скоростью, к тому же двух претендентов на титул на трассе разделял Валттери Боттас. Передние шины финна уже были изношены, но один круг он Макса всё же придерживал, и когда за девять кругов до финиша Ферстаппен вышел на второе место, у Хэмилтона ещё оставалось пять секунд.

Этих пяти секунд Льюису, казалось, хватит, чтобы удержаться впереди — британец стабилизировал темп и Макс отыгрывал лишь по нескольку десятых. Но за три круга до финиша у соперника «кончились» шины, Ферстаппен был в зоне DRS позади лидера гонки. И на предпоследнем круге «Ред Булл» выскочил из воздушного мешка, вышел вперёд на прямой и закрепился в лидерах на торможении в шикану!

Ферстаппен в итоге завоевал третью в сезоне победу и упрочил лидерство в чемпионате, Хэмилтон занял второе место, а на третью ступень поднялся Серхио Перес — на последних кругах мексиканец прошёл Валттери Боттаса, который в конце концов откатился на четвёртую позицию.

Пятое и шестое места заняли Ландо Норрис и Даниэль Риккардо, которые с боем пробились мимо Пьера Гасли и Фернандо Алонсо — они заняли седьмое и восьмое места, а замкнули топ-10 гонщики «Астон Мартин»: Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Лишь 11-м финишировал Карлос Сайнс, лучший представитель «Феррари» — «Скудерия» осталась без очков.

Мик Шумахер и Никита Мазепин заняли 19-е и 20-е места. Шумахер стартовал на более мягкой резине и за счёт более раннего пит-стопа вышел вперёд на середине дистанции.

Следующий этап — Гран-при Штирии — пройдёт 27 июня на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021