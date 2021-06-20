Полтора круга до провала! Победный обгон Макса спас опаснейший план «Ред Булл»

Старт: Хэмилтон перехватывает инициативу

Ферстаппен отлично среагировал на сигнал светофора, не оставив Хэмилтону шанса выйти вперёд до торможения. Британец в итоге «спрятался» в воздушный мешок позади «Ред Булл» и уверенно въехал в первый поворот по внешней траектории, а вот Ферстаппена немного повело перед вторым поворотом, он срезал часть трассы и вернулся на гоночное полотно лишь вторым.

Валттери Боттас сохранил третье место, Серхио Перес, несмотря на прессинг со стороны Карлоса Сайнса, сохранил четвёртую позицию, Пьер Гасли и Шарль Леклер остались шестым и седьмым, а вот Ландо Норрис пропустил Алонсо и Риккардо и откатился на десятую позицию.



Ну а пилоты «Хааса» к концу первого круга замыкали пелотон. Ни Мик Шумахер с его относительно высокой стартовой позицией, ни Никита Мазепин ничего не смогли поделать с соперниками — обоих опередил даже Юки Цунода, начинавший заезд с пит-лейна. Зато россиянин, который взял на первый отрезок «хард», в довольно жёсткой борьбе обогнал напарника на более мягкой резине и начал постепенно от него отрываться.

Ранний пит-стоп «Ред Булл»

Первая десятка постепенно растянулась по трассе, и к десятому кругу всё больше и больше пилотов стали жаловаться на гранулирование шин. Одним из первых с проблемами столкнулся Фернандо Алонсо: на десятом круге испанец пропустил оба «Макларена». В боксы ехать было рано — все рассчитывали пройти дистанцию с одной остановкой, и на 13-м круге Алонсо уступил Феттелю и выпал из топ-10.



В итоге первым в боксы на 15-м круге поехал Леклер — его перед самым пит-стопом тоже стали нагонять «Макларены». Двумя кругами позже остановился Даниэль Риккардо — и на трассу австралиец вернулся в 2,7 секунды позади «Феррари», которую только что обогнал.

Однако в то же время Дэн оказался впереди Сайнса и Гасли — они остановились ещё позже, а больше всех выиграл Леклер. Впрочем, теперь ему предстояло дольше всех ехать на одном комплекте или во второй раз останавливаться в боксах.



Первым из лидеров в боксах побывал Валттери Боттас, отставший от Хэмилтона на пять с лишним секунд. В течение двух следующих кругов в боксы заехали и Ферстаппен с Хэмилтоном, и одного лишнего круга на свежих шинах Максу хватило, чтобы поравняться с Льюисом на выезде с пит-лейна и прорваться вперёд в первом повороте.

«Ред Булл» переворачивает игру

После пит-стопа Хэмилтон словно клещами вцепился в Ферстаппена и десять кругов держался в полусекунде позади «Ред Булл», но выйти на дистанцию атаки Льюису никак не удавалось. В то же время и сам Макс жаловался команде на резину: «До финиша на этом комплекте я точно не доеду!»



Хэмилтон ослабил нажим, Ферстаппен оторвался на пару секунд. Шедший третьим Боттас уступал Льюису ещё три с половиной, ну а Перес, который на первом отрезке шёл неподалёку от топ-3, из-за позднего пит-стопа отстал от группы лидеров на 13 секунд, хотя и стабильно к ней подтягивался.

На 32-м круге статус-кво резко изменился: Ферстаппен после всего 14 кругов во второй раз свернул в боксы и получил свежий комплект «медиума». Хэмилтон вернулся в лидеры и теперь опережал Макса на 19 секунд, однако оставшиеся 20 кругов ему предстояло доехать на том же комплекте «харда», который уже прошёл 13.



Первый же боевой круг Ферстаппена на новом комплекте — 1:36.743, рекорд гонки, на две секунды быстрее Хэмилтона! Лидер «Ред Булл» объезжает напарника (и даже успевает поблагодарить его по радио!), и отставание от лидера гонки — 13 с небольшим секунд. Льюису ответить нечем, и за 16 кругов до финиша его преимущество составляет менее десяти секунд.

Погоня Макса за Льюисом

За двенадцать кругов до финиша Хэмилтон нашёл темп и проехал лучший для себя круг, в то же время круги Макса стали на полсекунды медленнее, чем в начале отрезка. Разрыв по-прежнему сокращался, но уже не с такой скоростью, к тому же двух претендентов на титул на трассе разделял Валттери Боттас. Передние шины финна уже были изношены, но один круг он Макса всё же придерживал, и когда за девять кругов до финиша Ферстаппен вышел на второе место, у Хэмилтона ещё оставалось пять секунд.



Этих пяти секунд Льюису, казалось, хватит, чтобы удержаться впереди — британец стабилизировал темп и Макс отыгрывал лишь по нескольку десятых. Но за три круга до финиша у соперника «кончились» шины, Ферстаппен был в зоне DRS позади лидера гонки. И на предпоследнем круге «Ред Булл» выскочил из воздушного мешка, вышел вперёд на прямой и закрепился в лидерах на торможении в шикану!

Ферстаппен в итоге завоевал третью в сезоне победу и упрочил лидерство в чемпионате, Хэмилтон занял второе место, а на третью ступень поднялся Серхио Перес — на последних кругах мексиканец прошёл Валттери Боттаса, который в конце концов откатился на четвёртую позицию.

Пятое и шестое места заняли Ландо Норрис и Даниэль Риккардо, которые с боем пробились мимо Пьера Гасли и Фернандо Алонсо — они заняли седьмое и восьмое места, а замкнули топ-10 гонщики «Астон Мартин»: Себастьян Феттель и Лэнс Стролл. Лишь 11-м финишировал Карлос Сайнс, лучший представитель «Феррари» — «Скудерия» осталась без очков.



Мик Шумахер и Никита Мазепин заняли 19-е и 20-е места. Шумахер стартовал на более мягкой резине и за счёт более раннего пит-стопа вышел вперёд на середине дистанции.



Следующий этап — Гран-при Штирии — пройдёт 27 июня на «Ред Булл Ринге» в Шпильберге.