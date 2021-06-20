«Феррари» просто провалилась, Боттас становится бесполезен. Итоги Гран-при Франции

Гран-при Франции на разлинованном синими и красными полосами «Поль Рикаре» до последних кругов держал в напряжении: неожиданное тактическое решение «Ред Булл» в любой момент могло обернуться полным фиаско, но на предпоследнем круге Ферстаппен всё-таки дожал Хэмилтона и принёс команде третью победу подряд.

В борьбе за третью позицию Серхио Перес прошёл Валттери Боттаса и во второй раз поднялся на подиум — и в том числе благодаря этому «Ред Булл» в Кубке конструкторов опережает «Мерседес» уже на 37 очков. И теперь именно австрийцев можно назвать главными фаворитами сезона — если, конечно, «Мерседес» не ответит чем-то в Штирии. Но это вопрос следующей гонки, а пока — подводим итоги прошедшей.

Инициатива теперь у «Ред Булл»

Победа во Франции стала для «Ред Булл» уже третьей подряд, и каждая из них была одержана на не похожей на другие трассы. И если даже победу в Монако можно вообще не рассматривать из-за характера гонок в Монте-Карло, тот факт, что и в Баку, и в Ле-Кастелле «Ред Булл» не было равных, говорит о сбалансированности шасси и умении инженеров с ним работать. «Если победим «Мерседес» здесь, то сможем побеждать их где угодно», — сказал ещё до уик-энда Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл».

Команда «Ред Булл» после победы во Франции Фото: Peter Fox/Getty Images

После семи этапов сезона Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 12 очков, и это, разумеется, не самый большой разрыв. Тем не менее две следующие гонки пройдут на домашней для «Ред Булл» трассе, на которой австрийцы всегда сильны. А затем будет гонка на «Сильверстоуне», где Ферстаппен ещё в прошлом году побеждал «Мерседесы». Ну а после него — «Хунгароринг», на котором шасси «Ред Булл» с высоким рейком чувствует себя куда комфортнее длиннобазного «Мерседеса».



Действующим чемпионам необходимо уже сейчас каким-то образом переломить инициативу, чтобы к летнему перерыву отставание от «Ред Булл» не оказалось слишком большим.

Положение в чемпионате (топ-10):

1.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 119

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 84

4. Ландо Норрис («Макларен») — 76

5.

6. Шарль Леклер («Феррари») — 52

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 42

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 37

9. Даниэль Риккардо («Макларен») — 34

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30…

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0. 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 131 очко2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1193. Серхио Перес («Ред Булл») — 844. Ландо Норрис («Макларен») — 765. Валттери Боттас («Мерседес») — 596. Шарль Леклер («Феррари») — 527. Карлос Сайнс («Феррари») — 428. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 379. Даниэль Риккардо («Макларен») — 3410. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30…19. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Ферстаппен продолжает ошибаться

Несмотря на то что техническое преимущество сейчас на стороне «Ред Булл», вырвать победу Ферстаппен смог лишь за полтора круга до финиша. И до этого Макс едва не проиграл гонку уже на старте — без его помарки в первом повороте это могла бы быть очень скучная победа австрийцев с одним пит-стопом.



Это уже не первая оплошность Макса в этом сезоне. Так, в критические моменты он нарушал границы трассы в Бахрейне и Португалии и на этом терял шанс на победу. В этот раз обошлось, но если бы темп «Мерседеса» был хоть немного выше, очки вновь были бы потеряны, а Льюис вернулся бы в лидеры чемпионата.

Ещё никогда Ферстаппен не испытывал такого прессинга в Формуле-1, и с каждой помаркой давление будет лишь нарастать. И его главный соперник прекрасно знает, каково это — проиграть борьбу за титул из-за собственной ошибки: так Хэмилтон проиграл в своём дебютном сезоне 15 лет назад.

Боттас Льюису не помощник

Отставание «Мерседеса» в Кубке конструкторов — во многом вина Валттери Боттаса. Пусть и не всегда поражения финна — это его вина, но в этот раз именно финн оказался самым слабым звеном в квартете лидеров.



Во Франции финн смотрелся увереннее напарника в тренировках, но сначала уступил ему в квалификации, а затем слишком быстро износил комплект резины на первом отрезке — его ранний пит-стоп спровоцировал остановку Ферстаппена и последующие события. «Мы знали, что так получится, но выбора не было, — разводил руками Вольф. — У него в любой момент могла бы взорваться шина».

Пит-стоп Боттаса спровоцировал ранние остановки других лидеров Фото: Peter Fox/Getty Images

Когда Валттери был по-настоящему нужен команде, чтобы сдержать Ферстаппена и не дать тому прессинговать Хэмилтона, Боттас продержался меньше круга, хотя шины Льюиса были лишь на пару кругов старше, а шёл он на секунду быстрее… Переход Джорджа Расселла уже кажется неминуемым.

У «Феррари» снова проблемы

После пятничных тренировок Шарль Леклер сказал, что «Феррари» возвращается к своей привычной форме, мол, на поулы рассчитывать больше не приходится. Увы, машины «Скудерии» оказались намного слабее того темпа, который команда показывала ранее. Впервые в сезоне команда возвращается в Маранелло без очков.



В то же время «Макларен» выдал отличную гонку, оказался третьей по силой командой и набрал 18 очков — всего за один уик-энд «Феррари» сделала три шага назад в борьбе с британцами (раньше разница за уик-энд не превышала шести баллов в ту или иную пользу).

Во Франции «Феррари» впервые в сезоне осталась без очков Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Интересно, что в квалификации Сайнс выступил очень здорово и занял пятое место, но именно на длинных отрезках красные машины оказались неконкурентоспособны. Тем лучше для «Феррари», что следующие два этапа пройдут на одной и той же трассе — хороший шанс разобраться в проблемах.

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Ред Булл» — 215 очков

2. «Мерседес» — 178

3. «Макларен» — 110

4. «Феррари» — 94

5. «Альфа Таури» — 45

6. «Астон Мартин» — 40

7. «Альпин» — 29

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Хаас» — 0

10. «Уильямс» — 0.

Бесполезный сезон для «Альпин»

В пятницу машины «Альпин» были в числе трёх самых быстрых на трассе, казалось, у команды есть шанс зацепиться за подиум в домашней гонке. В квалификации Эстебану Окону вообще не удалось пройти в третий сегмент, а Фернандо Алонсо занял девятое место — не хуже, чем обычно. Ну а в итоге уик-энд принёс лишь четыре очка, и даже к «Астон Мартин», который в пятницу был среди аутсайдеров, приблизиться не удалось.

Ожидания от «Альпин» были намного выше Фото: Clive Rose/Getty Images

В семи первых гонках сезона французы набрали 29 очков — годом ранее было 59. В Кубке конструкторов «Альпин» занимает лишь седьмую строчку — так низко команда из Энстоуна не опускалась с 2016-го. Учитывая переход на новый регламент в сезоне-2022, трата денег на эту машину не кажется целесообразной, так что мучиться с ней пилотам предстоит до конца сезона, который станет довольно печальным итогом минувших пяти лет.