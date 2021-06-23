Соревнования сборных с Роналдо и Фигу, но в гонках?! История красивой идеи и провала

В эти дни в самом разгаре проходит одно из главных спортивных событий года – чемпионат Европы по футболу. Соревнования с участием национальных сборных вызывают огромный общественный резонанс – во многом потому, что за ними следят не только спортивные болельщики, но и просто патриотично настроенные граждане.

В далеком 2005 году в мире автоспорта также была предпринята попытка приобщиться к соревнованиям между странами. «А1 Гран-при» стала первой гоночной серией, в которой в общем зачёте соревновались не отдельные пилоты или команды, а национальные сборные. Вспомним, что вышло из этой затеи.

Основатель серии верил, что совершает революцию в автоспорте

Основателем серии «А1 Гран-при» стал дубайский шейх Мактум, именно ему принадлежит революционная идея привнести в автоспорт соревнования национальных сборных. По задумке шейха Мактума новая серия должна была стать неким Кубком мира по автоспорту. Справедливости ради стоит отметить, что сборные стран фигурировали в автоспорте и ранее. Например, в Гонке чемпионов команды, сформированные по национальному признаку, боролись за Кубок наций. Однако Гонку чемпионов всё же нельзя причислить к самостоятельному чемпионату. Можно сказать, она имеет больше развлекательный характер и походит на некий автоспортивный «Матч всех звёзд». Поэтому соревнования национальных сборных в рамках серии «А1 Гран-при» должны были стать чем-то новым.

Шейх Мактум и его бизнес-партнёр Тони Тейшейра Фото: Bruno Vincent/Getty Images

Согласно основной концепции «А1 Гран-при», в гонке побеждал не пилот, а сборная. Соответственно, все очки и медали (да, в этом чемпионате пилотам на подиуме вручали медали, как на Олимпиаде) шли только в копилку сборной. В распоряжении каждой сборной был только лишь один болид и представлял команду, соответственно, только один пилот. Кстати, ввиду отсутствия личного зачёта команды могли смело пробовать по несколько разных пилотов за сезон, чем в итоге и занимались.

Сами национальные сборные формировались по правилу, согласно которому пилоты и руководители команды должны быть гражданами той страны, сборную которой они представляли. На этом, собственно, национальная идентичность команд заканчивалась. Например, техническим обслуживанием большинства сборных занимались профессиональные гоночные коллективы, которые участвовали в GP2, Формуле-3, Формуле «Рено». Важно отметить, что гоночные команды могли брать под своё крыло любую сборную без национальной привязки. Некоторые гоночные коллективы могли сотрудничать сразу с несколькими сборными.

В угоду зрительскому интересу, а также ради экономии бюджета команд «А1 Гран-при» задумывалась как моносерия. Разработать болиды для новообразованного чемпионата должна была «Лола». Поставщик двигателей в свою очередь был найден в лице «Зайтека».

Формат гоночного уик-энда являлся неким гибридом того, что мы видели в Формуле-1 и Формуле-2. Пятница и суббота проходили по лекалам Ф-1: 3 сессии свободных заездов в пятницу и в субботу утром и квалификация в субботу. В воскресенье же проходили две гонки – короткая (спринт) и длинная. В короткой гонке пилоты стартовали по результатам квалификации, а в длинной – по результатам короткой гонки (никакой перевёрнутой решётки – строго по протоколу). То есть это был прообраз нынешней спринтерской гонки Ф-1, чей дебют состоится уже совсем скоро.

Громкие имена в первом сезоне: Лауда и Фиттипальди — руководители команд. В проект удалось привлечь Роналдо

С благословения ФИА старт первого сезона «А1 Гран-при» был намечен на 25 сентября 2005 года. Организаторы серии чётко осознавали пределы возможностей своего детища и не стремились воевать за аудиторию с Ф-1. Их цель была скорее стать главной зимней гоночной серией мира. Поэтому и сезон проходил по системе «осень-весна».

Календарь дебютного сезона включал в себя 11 этапов, некоторые из них проходили на вполне известных автодромах: «Брэндс-Хэтч», «Сепанг», «Шанхай», «Лагуна Сека». Также стоит отметить широкую географию календаря: одиннадцать этапов сезона должны были пройти на четырёх континентах. Такое географическое разнообразие календаря прежде всего было продиктовано климатом. Ведь проводить зимние этапы в Европе было бы достаточно затруднительно, а вот в ОАЭ, ЮАР и Индонезии — в самый раз.

В первом сезоне «А1 Гран-при» приняли участие 25 сборных. Среди них были как страны, которые прославились своими автоспортивными традициями – Великобритания, Италия, Франция, Германия, – так и экзотические Пакистан и Ливан. Что касается нашей страны, то сборная России также приняла участие в дебютном сезоне Кубка мира по автоспорту.

Самым интригующим в преддверии старта «А1 Гран-при» был пилотский состав новой серии. По понятным причинам привлечь в сборные по-настоящему сильнейших пилотов своих стран было невозможно. Однако и среди тех, кто согласился на участие в чемпионате, хватало интересных имён.

Прежде всего стоит выделить бывших пилотов Формулы-1: Йос Ферстаппен, Алекс Йонг, Томаш Энге, Патрик Фризахер и Ральф Ферман выходили на старт дебютного сезона «А1 Гран-при». Достаточно интересно выглядела сборная Бразилии, которую представляли Кристиан Фиттипальди и Нельсиньо Пике – сыновья легендарных пилотов.

Однако по-настоящему громкие имена можно было встретить среди руководителей команд. Алан Джонс возглавил сборную Австралии, аналогичную должность в сборной Великобритании занял Джон Сёртис, а Ники Лауда помогал в управлении сборной Австрии.

Шейх Мактум и Алан Джонс Фото: Mark Nolan/Getty Images

По именам самой медийной получилась сборная Бразилии, владельцем которой, помимо двукратного чемпиона Ф-1 Эмерсона Фиттипальди, также являлся влюблённый в гонки Роналдо (да-да, тот самый Зубастик). Легендарный футболист, разумеется, был скорее амбассадором гоночной сборной, чем реально управлял командой.

«Как и футбол, «A1 Гран-при» — командный вид спорта. В футболе мы уже пять раз выиграли чемпионат мира, и было бы здорово выиграть и первый чемпионат мира по автогонкам» — заявил Роналдо перед стартом сезона.

Кстати, Зубастик был не единственным футболистом, которого удалось привлечь в проект. Похожие функции в португальской команде выполнял Луиш Фигу.

Нельсиньо Пике представляет сборную Бразилии Фото: Touchline/Getty Images

Франция — первый триумфатор «А1 Гран-при»

Дебютная гонка серии «А1 Гран-при» прошла на «Брэндс-Хэтче», благодаря Нельсиньо Пике исторические победы одержала сборная Бразилии. На следующих трёх этапах успех праздновала уже сборная Франции, выигрывая по две гонки за гоночный уик-энд. Кстати, «трёхцветные» поступили достаточно интересно, по очереди предоставляя место в кокпите двум своим пилотам. На нечётных этапах цвета сборной Франции защищал Александр Према, на чётных – Николя Ляпьер. По итогам сезона именно французы стали чемпионами, тем самым войдя в историю.

Сборная России свой первый и последний сезон в Кубке мира по автоспорту провела, мягко говоря, не очень успешно. Наша сборная приняла участие всего в трёх этапах, каждый из которых начинал новый пилот. Однако никто из троицы Васильев, Алёшин, Русинов ни разу не смог финишировать в очковой зоне. В общем зачёте Россия заняла последнее место.

Упадок серии начался со второго сезона. Не спас даже контракт с «Феррари»

Второй сезон «А1 Гран-при» начался с того, что основатель и главный вдохновитель серии шейх Мактум, продав свои акции за 200 миллионов долларов, покинул пост исполнительного директора. «Я чувствую, что выполнил своё обещание, превратив концепцию «A1 Гран-при» в реальность», – заявил шейх на прощание.

Помимо основателя, серию также покинули и некоторые сборные: Россия, Австрия, Япония. Португалия смогла найти спонсирование только на четыре последних этапа сезона. В чемпионат приходили и новые сборные – Сингапур и Греция. Однако сам прецедент, что после первого сезона некоторые команды начинают покидать серию, определённо настораживал.

Календарь на второй сезон особых изменений не претерпел. В глаза бросалось разве что отсутствие этапа в США. Этот факт определённо понижал акции «А1 Гран-при», ведь американский рынок невероятно важен в спортивной индустрии.

Из интересных имён второго сезона «А1 Гран-при» можно выделить Нико Хюлькенберга, который принёс сборной Германии чемпионский титул. Также на одном этапе за сборную Мексики выступил Серхио Перес.

Нико Хюлькенберг – победитель очередного этапа Фото: Sandra Mu/Getty Images

В конце 2007 года председатель правления «А1 Гран-при» Тони Тейшейра объявил, что с сезона-2008/2009 серия переходит на шасси и двигатели «Феррари». На фоне не самой благоприятной финансовой обстановки соглашение с таким серьёзным концерном должно было придать уверенности спонсорам и командам серии.

Однако контракт с «Феррари» не смог спасти ситуацию.

Сезон-2008/2009 стал последним в истории «А1 Гран-при». Проходил он, кстати, в достаточно свойственной манере. В паддоке царила атмосфера недоверия к руководству серии. Тейшейру обвиняли в нецелесообразности подписания контракта с «Феррари» и неэффективном использовании средств. Также оптимизма не добавляла и бесконечная чехарда с календарём. Многие этапы приходилось переносить, некоторые и вовсе не состоялись. До конца никто не понимал, сможет ли определённая трасса принять этап. Последним чемпионом в истории «А1 Гран-при» стала сборная Ирландии.

Новые шасси от «Феррари». За рулём – Нараин Картикеян Фото: Ross Land/Getty Images

На следующий сезон был разработан календарь, однако из-за финансовых неурядиц ни один из запланированных этапов не состоялся. Оптимистичные заявления Тейшейры касательно будущего серии никто не воспринимал всерьёз, «А1 Гран-при» было уже не спасти.

Несмотря на относительно успешный первый сезон, серия потерпела крах. Достаточно интересную концепцию национальных сборных в автоспорте погубил неумелый менеджмент. Спустя пару лет после развала «А1 Гран-при» национальные сборные появятся в такой же угасающей серии «Формула-Суперлига», но это уже совсем другая – пусть и столь же недолговечная — история.