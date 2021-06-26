Зачем Ф-1 переезжает из Сочи под Питер и что такое «Игора»? Ответы на все главные вопросы

Что происходит?

Ходившие все последние годы слухи о переезде Гран-при России Формулы-1 с «Сочи Автодрома» на «Игору Драйв» в Ленинградской области наконец нашли своё подтверждение. Правда, похоже, объявление получилось скомканным: посетивший Санкт-Петербург генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали вдруг проговорился журналистам о предстоящем переносе этапа, затем сообщение попробовали аннулировать, но было уже поздно: цитата Стефано разошлась по всем СМИ.

«Я рад подтвердить, что Гран-при России Формулы-1 с 2023 года будет проходить на «Игора Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнёрами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлён Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на «Игора Драйв» станет поразительным событием», — заявил Доменикали.

Нынешний контракт Формулы-1 с Россией рассчитан до конца 2025 года, так что после двух этапов на «Сочи Автодроме» ещё три состоятся в Ленинградской области.

Автодром «Игора Драйв» расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга, он спроектирован немецким архитектором Германом Тильке (ну а кем же ещё…). В 2020 году «Игора» получила лицензию ФИА категории Grade 1 — это высшая категория, которая как раз позволяет принимать соревнования любого уровня, включая Гран-при Ф-1.

Фото: Схема трассы «Игора Драйв»

При этом «Игора Драйв» — это не одна шоссейно-кольцевая трасса, а целый комплекс с десятью трассами, включая, к примеру, ралли-кроссовую. «Игора» уже должна была принять у себя этап чемпионата мира по ралли-кроссу, велись и переговоры о проведении этапа MotoGP, но из-за пандемии коронавируса и санкций ВАДА, препятствующих организации в России новых соревнований со статусом чемпионата мира, пока эти планы не реализовались.

У «Игоры» несколько владельцев, включая титульного спонсора Гран-при России банк «ВТБ», но вдохновителем проекта можно назвать знаменитого российского гонщика Владимира Васильева — победителя Кубка мира по ралли-рейдам и Кубка мира по бахам.

Чем «Игора Драйв» лучше «Сочи Автодрома»?

Не секрет, что на Гран-при России в Сочи почти не приезжали иностранные болельщики — то есть самая богатая публика. Курорт Краснодарского края не слишком популярен в Европе, до него долго — и с пересадками — добираться. Да и для самих команд Сочи — не самое простое место в плане логистики. Санкт-Петербург в этом плане гораздо удобнее: команды могут приехать туда своим ходом, используя грузовики и собственные моторхоумы.

Что же до болельщиков, то можно ожидать огромного числа туристов из Финляндии (жаль только, что Райкконен в 2023 году уже наверняка уйдёт на пенсию, а Боттас вряд ли останется в «Мерседесе»), да и поклонникам Ф-1 из остальных европейских стран добраться до Санкт-Петербурга куда проще. Плюс их наверняка привлекут многочисленные достопримечательности Северной столицы.

Таким образом, благодаря болельщикам из Северной и Западной Европы Гран-при России под Питером может оказаться экономически выгоднее, чем на побережье Чёрного моря.

Ещё один важный фактор — будущее Олимпийского парка в Сочи. Не секрет, что трассу Ф-1 вписывали в него уже в последний момент, просто находя подходящие участки вокруг возводящихся олимпийских объектов. Из-за этого Олимпийский парк во многих местах перекрыт заборами, перемещаться по нему можно с помощью надземных переходов.

К тому же сейчас олимпийское наследие решили использовать по-новому, создав федеральную территорию Сириус — огромный образовательный кластер. И есть ощущение, что Сириусу трасса Ф-1 скорее мешается в его глобальных планах по реконструкции. Так что когда появился вариант с переездом Гран-при на стационарную трассу под Санкт-Петербургом, власти с удовольствием им воспользовались.

Что будет дальше с Сочи? Ну, руководитель компании-промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексей Титов успокоил, что закрывать «Сочи Автодром» никто не планирует. «Сочи Автодром» не только продолжит функционировать как автоспортивный объект, но и получит новый виток развития. Мы сможем иначе подойти к вопросам использования площадки, так как многие ограничения, вызванные Формулой-1, будут сняты. Проводить можно будет что угодно, так как лицензия ФИА останется на том же уровне», — приводит слова Титова ТАСС.

Как будет на самом деле, покажет 2023 год. Не исключаем, что трассу «обрежут», сохранив для локальных соревнований, дрифта и, возможно, Формулы-Е.

Почему мы будем скучать по Сочи?

Если зарубежным болельщикам Санкт-Петербург будет удобнее, то по российским — большой вопрос. Если уж вы добрались до Сочи, то дальше следить за событиями гоночного уик-энда — одно удовольствие. Совсем рядом с трассой находится огромное количество отелей, есть и частный сектор, так что ваш путь пешком от трибуны до своего номера может занимать всего 15-20 минут. Проблем с развлечениями и едой тоже нет.

В случае с «Игорой» нужно быть готовым к полутора-двум часам в машине, автобусе или на электричке. При этом пока непонятно, как будет решена транспортная проблема. Да, рядом с трассой находится современное Приозёрское шоссе, но справится ли оно с таким потоком транспорта? Кроме того, как быть с доставкой «безлошадных» болельщиков? Потребуется огромное количество шатлов из Санкт-Петербурга, а также близлежащих железнодорожных станций (Сосново). Опять же, вопрос, готовы ли местные дороги к такому трафику, а РЖД — к резкому увеличению числа электричек в дни гонок?

Рядом с автодромом нет никаких сколько-нибудь крупных городов, число гостиниц и гостевых домов минимально, так что каждый день все будут мотаться туда-сюда из Санкт-Петербурга. Часть проблем могла бы решить организация огромного кемпинга, сдобренного мощными рок-концертами по вечерам. Тогда многие болельщики могли бы ночевать на месте с четверга по воскресенье, что снизило бы проблемы с трафиком. Будем ждать этой информации, а в пробках вспоминать про пешие прогулки по Сочи…

Станут ли гонки веселее?

Это ещё один важный вопрос, ответа на который пока нет. Будем честны: зарубежные болельщики Ф-1 порадовались грядущему расставанию с чемпионатом мира в Сочи, поскольку российский Гран-при обычно не дарил интересную борьбу за победу (правда, часть претензий можно переправлять «Мерседесу» и его соперникам-неудачникам). Конфигурация «Сочи Автодрома» не генерирует острую борьбу лидеров, несмотря на огромную стартовую прямую, а гонщикам не слишком нравятся многочисленные 90-градусные повороты и полное отсутствие перепада высот.

«Игора» пилотам наверняка понравится: тут и многочисленные спуски, и подъёмы, и повороты разных типов. Правда, трасса коротковата: всего четыре километра. Когда автодром только строили, то существовал проект с большей дистанцией круга — посмотрим, не вернутся ли к нему, хотя «Игора» и в нынешней конфигурации получила нужную категорию Ф-1.

Что касается обгонов, то сказать сложно. На «Игоре» не так много прямых участков, стартовая прямая короткая — всего 700 метров. При нынешних правилах, вероятно, получилось бы не слишком интересно. Однако в следующем году в Формуле-1 сильно изменится регламент: новые правила как раз направлены на повышение возможностей для атак. Не исключаем, что новым машинам питерская трасса вполне подойдёт. К слову, приятно, что новые болиды проедут и по «Сочи Автодрому»: уж очень хочется посмотреть, как регламент повлияет на заезды на первой в истории российской трассе Формулы-1.