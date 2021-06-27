Как выглядит гоночный «КАМАЗ» с новой кабиной: главные фото и история его создания

Меньше года прошло с анонса нового гоночного грузовика «КАМАЗ» до его премьеры. Если в 2020-м «КАМАЗ-мастер» только начинал работу над машиной с кабиной K5, то в 2021-м новая модель официально справила премьеру. КАМАЗ-435091 — не просто грузовик с новой кабиной, а полностью новая разработка и 18-й гоночный автомобиль в истории «синей армады».

В 2017 году российский автогигант показал прототип грузовика нового поколения К5 с новой кабиной, в 2020 году завод начал серийное производство флагманской модели — магистрального тягача КАМАЗ-54901 — но «КАМАЗ-мастер» ждал постановки на конвейер самосвала семейства 6595. Всё дело в том, что у тягача кабина слишком большая и неподходящая для гоночной машины (регламент запрещает существенную переделку кабины — по большей части, она должна быть стандартной за рядом строго оговорённых изменений). Поэтому челнинцы взяли за основу кабину самосвала: она уже, чем у тягача, спальные места в ней не предусмотрены, трёхсекционный передний бампер изготовлен из штампованных стальных панелей, а колёсные арки больше подходят для размещения в них колёс с гигантским ходом подвески.

Когда КАМАЗ-6595 вышел в массовое производство, то работа закипела — потребовалось чуть больше года, чтобы построить новую машину. Отчасти в этом помогла пандемия коронавируса, которая свела к минимуму количество гоночных выездов и дала команде возможность больше внимания уделить постройке грузовика K5.

Как пояснил заместитель директора команды по внешним связям Айдар Беляев, речь идёт не просто об адаптации новой кабины к шасси существующего грузовика КАМАЗ-43509 — нет, это совершенно другая модель, которую разрабатывали с прицелом на новые технические требования. Ожидается, что в 2022 году в силу вступит новый регламент, согласно которому уже и будет проводиться чемпионат мира по ралли-рейдам.

Да, гонки переходят в новый статус, поскольку в июне Всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации ФИА утвердил присвоение статуса мирового чемпионата гонкам по бездорожью (новая серия станет седьмым чемпионатом мира после Формулы-1, классического ралли WRC, гонок на выносливость WEC, ралли-кросса World RX, гонок электромобилей Формула-Е и картинга). Чемпионат мира будет разыгрываться в классах T1, T2, T3, T4 и грузовом T5, но титул чемпиона мира достанется победителю в общем зачёте, а для остальных придумают свои регалии. Будет и титул для производителей в T4 и T5, так что «КАМАЗ-мастер» имеет все шансы пополнить список своих достижений новыми громкими успехами.

Фото: kamazmaster.ru

Первый сезон чемпионата мира по ралли-рейдам состоится в 2022 году и будет включать в себя не более пяти этапов, в том числе легендарный «Дакар». Промоутером новой серии ближайшие пять лет будет Amaury Sport Organisation (A.S.O.), уже занимающаяся легендарным ралли-марафоном, а пока ФИА и A.S.O. совместно работают над техническим регламентом. Как говорит Беляев, почему-то Международная автофедерация не хочет взять действующий свод требований к грузовикам, чтобы дать возможность всем существующим участникам «Дакара» автоматически попасть в новый чемпионат мира, а вместо этого взялась за создание нового регламента. В работе над документом принимают участие все заинтересованные стороны, включая, конечно, российский коллектив. Пока окончательно все требования не утверждены, но общая концепция намечена и в соответствии с ней и создавался КАМАЗ-435091.

На протяжении всего 2020 года и первой половины года 2021-го «КАМАЗ-мастер» работал над новой моделью, публичная премьера которой состоялась в Набережных Челнах на площадке перед зданием генеральной дирекции «КАМАЗа». Боевое крещение модель, созданную за полтора года, ждёт уже в июле, когда она выйдет на старт ралли-марафона «Шёлковый путь».

Полноприводный грузовик с рядным шестицилиндровым турбодизелем можно с первого взгляда безошибочно отличить от предшественника. У КАМАЗ-435091 не только другая кабина, но и поменялась форма кузова. На смену практически прямоугольной «надстройке» пришла конструкция с характерным изломом за кабиной. Так что затеряться среди КАМАЗ-43509 у новинки шансов нет. Как подчеркнул генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, работа над гоночным грузовиком в команде шла параллельно с подготовкой к серийному производству гражданской модели. Это и позволило так быстро сделать ралли-рейдовый вариант K5.

За руль нового грузовика сядет действующий победитель «Дакара» Дмитрий Сотников, который и представил модель. «Поведение грузовика уже сейчас больше похоже на джип, но я уверен, что мы можем ещё улучшить его. Первая версия кузова сделана из алюминия, а потом, думаю, предстоит нам перейти на композитные материалы, но уже сейчас стала меньше масса и понизился центр тяжести. У машины есть потенциал для прогресса», — поделился первыми впечатлениями пилот.

Фото: kamazmaster.ru

Постройкой единственного экземпляра КАМАЗ-435091 «КАМАЗ-мастер» довольствоваться не планирует. Пока, правда, в команде не раскрывают деталей относительно того, сколько новых машин собираются сделать, но точно грузовик с кабиной K5 не заставит отказаться от постройки капотной модели. Как и с K5, так и с «капотником», конструкторы «синей армады» использовали весь опыт гоночной эксплуатации предыдущих моделей, учли все слабые места и внедрили новые технические решения, чтобы создать ещё более совершенный автомобиль.

Первый КАМАЗ-435091 уже готов к «Шёлковому пути», а на базе команды в Набережных Челнах уже заложен второй экземпляр капотного грузовика. По словам Беляева, это будет не ещё один КАМАЗ-43509K, а новый автомобиль капотной компоновки — в нём найдут воплощение новые наработки и будет учтён гоночный «накат» существующего чёрного «капотника». Но о сроках появления новой машины и её «дакаровских» перспективах пока ни слова. Ни слова от «КАМАЗ-мастера», но не от Сергея Когогина — глава завода пообещал генеральному директору государственной корпорации «Ростех», председателю совета директоров «КАМАЗа» Сергею Чемезову, что на «Дакаре» появятся четыре гоночных грузовика. Из них половина будет бескапотной компоновки, а половина — капотной. Опять же, неизвестно, когда это случится, но точно не в 2022 году.

Фото: kamazmaster.ru

И не в следующем сезоне, но точно когда-то на «Дакаре» должны появиться электрические или даже водородные грузовики. Айдар Беляев признал, что переход на экологичные силовые установки — неизбежность. Организаторы ралли-марафона взяли курс на снижение вредных выбросов, поэтому создавать электромобили или машины на топливных элементах придётся. Но явно не скоро, поскольку никаких технических требований для подобных машин ещё нет, однако с их утверждением должны появиться и экологичные грузовики.

«КАМАЗ-мастер» держит этот вариант развития событий в уме, но пока не спешит — современные технологии ещё не в состоянии угнаться за гоночными «КАМАЗами». Особенно на бездорожье, где грузовики «синей армады» чувствуют себя как дома, а вот электромоторы и аккумуляторы не выдерживают. Однако всё идёт к тому, что скоро нам придётся привыкать к новой технике.