Ферстаппен разгромил Хэмилтона и одержал рекордную победу. Наконец будет новый чемпион?

Ошибки Ле-Кастелле учтены

На старте в Шпильберге, в отличие от предыдущей гонки во Франции, Максу Ферстаппену не было равных — лидер «Ред Булл» ещё до первого поворота «прикрыл» Льюиса Хэмилтона, уверенно защитив лидерство. Позади этой пары Ландо Норрис пропустил Серхио Переса, но контратаковал в четвёртом повороте и тоже сумел отстоять позицию. Норрис остался третьим, Чеко сохранил четвёртую позицию, а на пятой закрепился Валттери Боттас.



В борьбе за шестое место Шарль Леклер и Пьер Гасли столкнулись на выходе из первого поворота, а затем монегаск на прямой зацепил машину соперника передним антикрылом. Для Гасли гонка в итоге закончилась уже на первом круге, а Леклеру пришлось ехать в боксы и возвращаться в борьбу в конце пелотона.

Шестое же место в итоге перешло к Лэнсу Строллу, на седьмое прорвался Фернандо Алонсо, Джордж Расселл теперь шёл восьмым, а позади него расположились Даниэль Риккардо и Юки Цунода. Правда, вскоре Риккардо потерял темп и пропустил сразу нескольких соперников.



Хороший старт удался и Никите Мазепину. В первом повороте россиянину не удалось ничего отыграть, но, въехав в третий по внешней траектории, он сумел опередить Мика Шумахера.



Тем временем впереди Ферстаппен за несколько кругов оторвался от Хэмилтона на три секунды. Перес прошёл Норриса на десятом круге и вышел на третью позицию — но Льюису Чеко проигрывал уже порядка десяти секунд. Вскоре «Макларен» опередил и Боттас, и Норрис откатился на пятую позицию.

Не помог и «андеркат»

В боксы первым из первой десятки на 25-м круге отправился Джордж Расселл — и пит-стоп сразу пошёл не по плану: механики обнаружили мусор под днищем и очень долго пытались его вытащить. Судя по всему, не удалось: кругом позже англичанину пришлось во второй раз заехать на пит-лейн. Полгонки лидер «Уильямса» шёл восьмым и не уступал в скорости соперникам — Алонсо, Цуноде и Сайнсу, но в итоге вновь остался без очков.

В то же время у лидеров пит-стопы прошли без заминок: Хэмилтон остановился раньше, отыграв несколько десятых у Ферстаппена, но даже поздний пит-стоп позволил Максу сохранить комфортный отрыв в 4,6 секунды. А вот с автомобилем Серхио Переса механики «Ред Булл» возились долго, и в итоге Чеко оказался позади Валттери Боттаса, которого опережал на первом отрезке.



«Дальше едем без пит-стопов», — передал Хэмилтону гоночный инженер, и Льюис бросился в погоню за Ферстаппеном, но за первые десять кругов второго отрезка британец смог отыграть у лидера лишь полсекунды. И на этом погоня де-факто прекратилась: разрыв в течение следующих нескольких кругов вернулся к прежнему значению — 4,6 секунды, а ещё через пять достиг 6,5…

Австрийский рекорд Макса

На последних кругах соперников у Ферстаппена не было и в итоге он завоевал рекордную третью победу в Шпильберге — никто не выигрывал на этой трассе чаще Макса! Хэмилтон в итоге занял второе место, а Боттас стал третьим — это его первый подиум после Гран-при Испании.



Серхио Перес, отчаявшись догнать финна, применил другую тактику: взял комплект свежих шин и попробовал заново, но так и не смог догнать соперника. На пятой строчке удержался Ландо Норрис. На шестое место вышел Карлос Сайнс — испанцу помогла тактика максимально затянутого пит-стопа, а на седьмое прорвался Шарль Леклер. После первого круга монегаск был в конце пелотона, но совершил серию обгонов в концовке и набрал шесть очков. Восьмым финишировал Лэнс Стролл, а замкнули топ-10 Фернандо Алонсо и Юки Цунода.

Никита Мазепин финишировал на 18-м месте, уступив Мику Шумахеру. Россиянин намного раньше перешёл на более жёсткие шины, и в итоге на втором отрезке немец уверенно опередил напарника. Мик классифицирован 16-м, а Никита под финиш пропустил ещё и Николаса Латифи.



В общем зачёте отрыв Ферстаппена от Хэмилтона достиг 18 очков. Третьим по-прежнему идёт Серхио Перес, но мексиканец проигрывает лидеру чемпионата 60 баллов. Далее расположились Ландо Норрис, Валттери Боттас и Шарль Леклер.



В Кубке конструкторов «Мерседес» проигрывает «Ред Булл» уже 40 очков, зато в борьбе за третье место «Феррари» отыграла четыре балла у «Макларена» и теперь уступает 12.



Следующий этап — Гран-при Австрии — состоится на этой же трассе 4 июля.