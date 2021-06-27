«Мерседес» попал в тупик, Шумахер разгромил Мазепина. Анализ Гран-при Штирии

Гран-при Штирии завершился победой Макса Ферстаппена, который празднует уже третий успех на «Ред Булл Ринге» — никто не побеждал на этой трассе чаще него, как бы она ни называлась. Но есть и другая важная цифра: это уже четвёртая подряд победа «Ред Булл», а за всю турбогибридную эру никому не удавалось так долго сдерживать позади «Мерседес»! Символично, что именно теперь Ферстаппена можно назвать главным претендентом на чемпионство.



Эти и другие итоги восьмого этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Ферстаппен — главный фаворит сезона

Уже после победы во Франции Ферстаппена хотелось назвать главным фаворитом сезона, но тогда такой вывод казался преждевременным. Теперь это факт: главным претендентом на титул в 2021 году является Макс. Его машина сильнее и на извилистых уличных трассах, и на традиционных автодромах, и на скоростных трассах. Похоже, Милтон-Кинсу наконец удалось построить лучшую машину в пелотоне. Когда в кокпите Ферстаппен, кажется, что у RB16B нет недостатков.



В Шпильберге Хэмилтону нечего было противопоставить Ферстаппену: каждый раз когда британец пытался прибавить и оказать прессинг, Макс поднимал темп и восстанавливал отрыв. Инженерам даже не приходилось подгонять нидерландца! Напомним, что неделю назад у Льюиса был шанс на победу исключительно из-за ошибки Ферстаппена на старте, а в Баку и Монако британец уступал главным претендентам на победу.

Льюис Хэмилтон, Хельмут Марко, Макс Ферстаппен и Валттери Боттас на подиуме Гран-при Штирии Фото: Clive Rose/Getty Images

Отрыв Макса в чемпионате составляет уже 18 очков — и следующие четыре гонки пройдут на трассах, которые лучше подходят его машине. При этом в «Мерседесе» уже перебросили все ресурсы на проект шасси 2022 года, и догнать «Ред Булл» в техническом отношении будет чрезвычайно сложно — и к тому же затронет подготовку к следующему сезону.



После восьми этапов действующие чемпионы оказались в тупике: их машина не просто перестала быть доминирующей — она сейчас не способна бороться с «Ред Булл» ни на каких трассах. Не исключено, что в одной из ближайших гонок инженеры найдут волшебную настройку, которая позволит прибавить и сражаться с «Ред Булл» на одном уровне, но в данный момент немецкая команда в догоняющих.

«Ред Булл» может ошибиться в любой момент

Сколь бы пугающим ни было преимущество «Ред Булл» в последних гонках, оно столь же хрупко. Если для Макса Ферстаппена гонка прошла идеально, то в случае с Серхио Пересом механики заковырялись на одном из пит-стопов и лишили своего пилота третьего места. И даже если в команде не особенно сочувствуют Чеко, отданным сопернику по Кубку конструкторов очкам рад в Милтон-Кинсе никто не будет.

Пит-стоп Серхио Переса на Гран-при Штирии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Нет гарантии, что в следующий раз осечка не произойдёт на пит-стопе Макса Ферстаппена. Учитывая плотность борьбы, один подобный эпизод отбросит Макса на два шага назад в борьбе за титул, и это само по себе будет создавать прессинг на всю команду, которая, напомним, уже семь лет не боролась за чемпионские титулы.

Риккардо — слабое место «Макларена»

В Кубке конструкторов продолжается классическое сражение «Макларена» и «Феррари» — увы, лишь за третье место. Речь идёт о миллионах евро призовых и, разумеется, престиже, а счёт идёт буквально на каждое очко. И Даниэль Риккардо, который, по задумке Зака Брауна, должен был в этом сражении помочь, в данный момент тянет команду назад.



Ландо Норрис в очередной раз блестяще квалифицировался и всю гонку шёл впереди всех своих прямых соперников, уступая лишь гонщикам «Ред Булл» и «Мерседеса», и финишировал пятым. Пилоты «Феррари», несмотря на проблемы в квалификации и на первом круге, прорвались на шестое и седьмое места, а Даниэль Риккардо не попал в топ-10 и не набрал ни одного очка.

Даниэль Риккардо Фото: Mark Thompson/Getty Images

Для многих пилотов, севших за руль незнакомых машин, начало сезона-2021 сложилось непросто — Феттелю, Алонсо и Сайнсу тоже понадобилось время на адаптацию, но каждый из них уже стабильно выступает на своём уровне и приносит команде результаты. А Дэн — нет. Риккардо проиграл Норрису уже четыре квалификации кряду и в трёх из них даже не прошёл в Q3. В общем зачёте у австралийца в два с половиной меньше очков, чем у Норриса, и борьба с «Феррари» остаётся такой плотной во многом «благодаря» ему.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Ред Булл» — 252 очка

2. «Мерседес» — 212

3. «Макларен» — 120

4. «Феррари» — 108

5. «Альфа Таури» — 46

6. «Астон Мартин» — 44

7. «Альпин» — 31

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Хаас» — 0

10. «Уильямс» — 0.

«Уильямс» уже не настолько плох

Уик-энд в Шпильберге был для Расселла одним из лучших в карьере — он едва не попал в финальный сегмент, а по ходу гонки уверенно шёл восьмым и был вправе рассчитывать на очки. К слову, первые в составе «Уильямса». Но этого вновь не произошло: машина получила повреждения, устранить их на пит-стопе механики не смогли, и в итоге гонщику пришлось сойти с дистанции. Джорджу можно лишь посочувствовать, но главное здесь в другом: «Уильямс» уже нельзя назвать безнадёжным аутсайдером.

Джордж Расселл впереди группы соперников Фото: Clive Rose/Getty Images

Во всех квалификациях сезона-2021 Расселл пробивался во второй сегмент, дважды был 11-м (Портиман и Шпильберг) и один раз — 12-м (Имола). Кроме того, британец трижды опережал обоих пилотов «Альфа Ромео». Это, разумеется, не те результаты, о которых мечтала Клэр Уильямс, но и назвать команду безнадёжным аутсайдером уже не получится. Если вложения в коллектив продолжатся, «Уильямс» получит шанс прогрессировать дальше и оказаться в группе середняков.

Первая треть сезона за Миком

Прошло восемь этапов — позади треть сезона, и придётся констатировать, что на этом отрезке Мик Шумахер разгромил Никиту Мазепина: 7-1 как по квалификациям, так и по гонкам говорят сами за себя. Россиянин провёл отличный этап в Монако, где и победил напарника. Была надежда, что этот успех позволит прибавить, в Баку и Ле-Кастелле гонщики боролись колесо в колесо, но на «Ред Булл Ринге» отставание вновь было большим.

Мазепин обогнал Шумахера в третьем повороте первого круга, но не смог оторваться от напарника, хотя тот собирался гораздо позже ехать в боксы и экономил резину. Это и предопределило более высокий результат немца в гонке: на свежих шинах он аккуратно подъехал к напарнику и опередил его в том же самом третьем повороте. Ну а под клетчатым флагом двух гонщиков «Хааса» разделили 40 с лишним секунд. Надеемся, вторая треть сложится для Никиты удачнее.