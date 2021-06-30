Несмотря на деньги, Мазепина задвигают? Почему машина россиянина хуже, чем у Шумахера

После финиша позади Мика Шумахера на Гран-при Штирии Формулы-1 россиянин Никита Мазепин назвал новую причину поражений от напарника по «Хаасу». Мазепин обратил внимание, что его машина существенно тяжелее, чем у сокомандника, что и приводит к тому, что либо Шумахер просто от него уезжает (разница в темпе составляет условно секунду на круге), либо, оказавшись по некой причине позади, немец всё равно догоняет и обгоняет. Как вышло, что у напарников оказались разные автомобили? Давайте разбираться.

Стартовые проблемы

На зимних тестах Формулы-1 большинство команд обычно используют только одно шасси, за которым по очереди работают оба гонщика. Второе шасси в этот момент чаще всего только строится, чтобы быть готовым к старту чемпионата (тогда же готовят и запасной монокок на случай серьёзной аварии). Соответственно, перед сезоном-2021 Никита Мазепин и Мик Шумахер использовали только одно шасси во время трёх дней испытаний в Бахрейне.

Когда тесты остались позади и команде пришлось выбирать, кому отдать проехавшее тесты шасси, а кто получит другое перед Гран-при Бахрейна, то уже обкатанная машина досталась Мику Шумахеру. Обычно такое распределение ни на что не влияет, но вот с новым шасси Мазепин категорически не «подружился»: вы наверняка помните его многочисленные развороты на Международном автодроме Бахрейна, включая тот, что привёл к аварии на первом же круге гонки.

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Фамилию Никиты незамедлительно переделали в Mazespin, а сам пилот стремился разобраться вместе с командой, что пошло не так и почему автомобиль ведёт себя совсем иначе, чем на тестах. Следующие Гран-при в Имоле, Портимане и Барселоне прошли для россиянина не лучше, и он укрепился во мнении: проблема не в его недостаточном опыте, неверном подходе к настройкам или чём-то ещё, а в том самом шасси, с которым Никита начал работать уже после тестов.

В Формуле-1 так бывает: команда не видит никаких проблем с автомобилем, а гонщик продолжает настаивать, что с шасси что-то не то. В такой ситуации единственный вариант — удовлетворить желание пилота и позволить ему выступить на другом шасси. Именно это Мазепин и смог сделать на Гран-при Монако.

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Прорыв в Монте-Карло

В Монако россиянин действительно поехал куда лучше. Пока все ожидали феерии аварий, россиянин стал единственным новичком, кто не разбил машину, да и вообще смотрелся на тренировках наконец-то не хуже Шумахера.

В чём секрет? Сам россиянин туманно говорил о прогрессе, которого он смог добиться благодаря работе с инженерами на базе команды между Гран-при в Испании и Монако. Но вот Алексей Попов во время телевизионной трансляции квалификации Гран-при Монако рассказал об информации про смену шасси.

«Судя по всему, Никита всё-таки смог уговорить, чтобы ему сделали новую машину, новое шасси. Вернее, так: нового-то нет у «Хааса». Просто вместо того, которое у Никиты было (после тестов, когда он не получил то, на котором тестировался), сейчас ему отдали шасси, являвшееся запасным. Оно лежало с 2020 года, было тяжелее на четыре килограмма: не очень удачное вышло, поэтому было в запасе. И Никита сказал: «Слушайте, давайте хотя бы вот эту машину посмотрим». И действительно, даже если она была не очень удачной в том году, но всяко лучше, чем то шасси, на котором он провёл первые четыре гонки. И действительно, машина преобразилась. Он лучше почувствовал сам пилотаж, всё пошло лучше», — рассказал Попов в эфире «Матч ТВ».

Лучше, но не идеально

Проблемы позади? Не совсем. После относительно неплохого Гран-при Азербайджана Никита вновь начал проигрывать Шумахеру почти без шансов — что во Франции, что в Австрии. В обоих случаях россиянину удалось вырваться вперёд после старта, но после пит-стопов всё складывалось в пользу Мика. В первом случае немец заехал в боксы существенно раньше напарника, «подрезал» его и потом всё равно не позволил к себе подъехать, а во втором — наоборот, поехал в боксы существенно позже и затем на свежих шинах легко догнал и обогнал коллегу. То есть при любой тактике чемпион Формулы-2 оказывался заметно быстрее.

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И вот тут Никита впервые официально рассказал, что его болид тяжелее: «Я чувствовал себя как морковка, которая ждёт, что её поймает кролик. И меня, к сожалению, поймали, — признался Мазепин после финиша на последнем месте. — Когда в гонке много кругов, а твоя машина тяжелее, чем машина напарника, очень сложно оставаться впереди. Я жду новую машину, чтобы включиться в борьбу. Но пока я могу быть героем первого круга, а затем становлюсь подсадной уткой. К сожалению, в ближайшее время моя ситуация не поменяется. Возможно, через шесть или семь гонок».

Итак, Мазепин подтвердил информацию Попова про выступления на более тяжёлом шасси. Но если разница действительно составляет четыре килограмма, то объяснить только ими стабильный проигрыш Никиты не выйдет. Четыре кило — это отставание в одну, от силы полторы десятые на круге, притом что в гоночном режиме Мик нередко везёт Мазепину секунду. Впрочем, мы направили официальный запрос в «Хаас» — возможно, они снабдят нас другой официальной информацией про шасси Никиты.

Теперь пора ответить на вопрос из заголовка — можно ли сказать, что Мазепина задвигают? Всё-таки нет: распределение шасси после тестов — не слишком показательный момент, никто в «Хаасе» не мог предположить, что Никита настолько не «подружится» с другим шасси. А необходимость ждать шесть-семь гонок тоже понятна: вероятно, команда ждёт, чтобы нынешнее шасси набрало достаточный километраж, прежде чем отправить его обратно в «запас». Цель — чтобы все имеющиеся в наличии (или запланированные для постройки) шасси получили схожий километраж к финишу чемпионата. О такой задаче недавно рассказывали даже в «Мерседесе», что уж говорить о гораздо более экономном «Хаасе».

Так что Мазепину остаётся ждать и прибавлять с той техникой, которая есть в наличии здесь и сейчас. Повторимся: если речь действительно идёт о четырёх лишних килограммах, то они не оправдывают нынешнего отставания от Мика в гонках. У Никиты есть огромные резервы в работе с шинами, с пропуском соперников на круг при минимальных потерях времени. Нужно последовательно приближаться к немцу по темпу, чтобы к получению нового шасси гандикап как раз соответствовал разнице, которую генерирует избыточный вес. Пока до этого далеко.

Второй этап подряд на «Ред Булл Ринге» может помочь: знакомая трасса, целый Гран-при за спиной. Вот и оценим прогресс россиянина.