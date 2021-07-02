За всю историю Формулы-1 лишь раз гонку выиграл дебютант. И больше не набрал ни очка!

Ровно 60 лет назад – 2 июля 1961 года — на трассе «Реймс-Гу» состоялся очередной этап сезона Формулы-1. Триумфатором той гонки стал дебютант чемпионата – Джанкарло Багетти. По сей день итальянец остается единственным пилотом в истории Королевских гонок, кому удалось одержать победу с первой попытки. Достижение Багетти по-настоящему уникально, и с каждым годом его ценность растет всё больше и больше.

Помимо Багетти, на уникальное достижение могут претендовать ещё два пилота. Однако у каждого есть свой нюанс

Наверное, сразу стоит отметить, что формально Багетти стал только лишь третьим пилотом, которому удалось выиграть дебютную гонку в Ф-1. Нино Фарина и Джонни Парсонс также побеждали в своем первом Гран-при в рамках чемпионата Формулы-1. Однако Фарина свою дебютную победу одержал в гонке, которая стала первой в истории Ф-1, и все её участники формально считались дебютантами. К тому же к 1950 году за плечами Нино была богатая автоспортивная карьера, и дебютантом его уж точно нельзя было назвать.

Парсонс в свою очередь по сути и не являлся пилотом Формулы-1. Начиная с 1948 года американский гонщик каждый год принимал участие в гонке «Инди-500». В 1950-х «Старая кирпичница» входила в календарь сезона Ф-1, и когда Парсонс одержал победу на «Инди-500», он автоматически выиграл и этап Формулы-1. Кстати, пилоты Королевских гонок зачастую игнорировали американский этап, и Парсонс свою победу на «Инди-500» одержал, соперничая лишь с местными гонщиками.

Так и получается, что Багетти является первым и единственным пилотом, который смог одержать победу в своей первой по-настоящему дебютной гонке в Формуле-1.

Начал побеждать ещё на внезачётных этапах

Своим появлением в Формуле-1 Багетти во многом обязан итальянской федерации автомобильной промышленности («ФИСА»), при которой была создана некая программа поддержки молодых пилотов. Эта программа представляла собой объединение скромных гоночных команд из Италии. Суть этой коалиции заключалась в том, что команды совместными усилиями арендовали болид у «Феррари» для того, чтобы предоставить шанс наиболее перспективным пилотам программы принять участие во внезачётной гонке Ф-1.



В апреле 1961-го у «ФИСА» появилась возможность заявить своего пилота на старт внезачётного Гран-при Формулы-1. Итальянская федерация выбирала между тремя своими подопечными. В итоге было решено предоставить болид для участия в Гран-при Сиракуз именно Багетти.

На момент дебюта Багетти был не очень известен в гоночной среде, и, чтобы заявить о себе, итальянец выбрал самый эффектный способ. Впервые в жизни выйдя на старт вместе с пилотами Ф-1, Джанкарло смог выиграть гонку. И это была не просто победа новичка во внезачётном Гран-при. Уже в первой гонке Багетти продемонстрировал всему миру и скорость, и характер. Стартовав со второго места, Джанкарло провалил старт и откатился на несколько позиций назад, однако к шестому кругу итальянец уже возглавлял пелотон. Единственным конкурентом на сицилийской трассе для Багетти был Дэн Герни на «Порше», остальных на финише Джанкарло опередил на круг.



Выиграв Гран-при Сиракуз, Багетти несколько шокировал гоночную общественность. Конечно, немаловажную роль сыграл болид «Феррари», которому просто не было равных на трассе в Сицилии. Однако не каждый пилот в дебютной гонке сможет опередить таких мастодонтов, как Мосс, Брэбем и Кларк.



К следующему внезачётному этапу в Неаполе Багетти уже подходил в статусе местной звезды. Как и на Сицилии, Джанкарло вновь провёл не самый удачный старт, но всего лишь за несколько кругов он смог вырваться на первую строчку. Завершив гонку победным финишем, Багетти отпраздновал триумф уже во втором Гран-при подряд. Справедливости ради стоит отметить, что в Неаполе соперники итальянца были куда слабее, нежели на прошлом этапе, так как сильнейшие пилоты Ф-1 участвовали в проходившем параллельно Гран-при Монако.

В дебютной гонке помогла жаркая погода. Вырвал победу на финишной прямой

Несмотря на выдающиеся результаты на внезачётных Гран-при, своим дебютом в Ф-1 Багетти обязан случаю. Перед этапом во Франции четвёртый пилот «Феррари» Оливье Жандебьен покинул «Скудерию», и освободившуюся машину было решено предоставить Джанкарло. Так Багетти посчастливилось провести первую гонку в Ф-1 сразу за рулём «Феррари», пусть и под знаменем итальянской федерации.



Вообще Багетти очень повезло дебютировать на болиде «Скудерии» именно в 1961 году. Итальянская команда лучше всех смогла подготовить двигатель к обновлённому регламенту, и на некоторых этапах у «Феррари» просто не было соперников.



Гран-при Франции также начинался с тотального доминирования команды из Маранелло: первые три позиции стартовой решётки оккупировали пилоты «Феррари». Что касается Багетти, то он квалифицировался на 12-й позиции — вполне ожидаемый результат от новичка.

Для пилотов «Феррари» гонка поначалу складывалась достаточно удачно. Троица Хилл, фон Трипс, Гинтер уверенно шла к тому, чтобы занять весь пьедестал почёта. Однако в сценарий гонки вмешался фактор погоды. Двигатель болида фон Трипса не выдержал знойной французской жары — так «Феррари» потеряла свою первую машину в гонке. После схода немецкого пилота в лидеры вышел Фил Хилл, но из-за разворота за 15 кругов до финиша американец выбыл из борьбы за победу. Затем на первую строчку вышел последний оставшийся в гонке пилот «Феррари» — Гинтер. Однако лидировал он всего два круга ровно до тех пор, пока не сошёл из-за давления масла.

После всех перипетий в лидеры гонки выбрался Багетти, которого преследовали двое пилотов «Порше» — Дэн Герни и Йо Бонниер. За оставшиеся девять кругов гонки лидер менялся восемь раз! Багетти и Герни вели ожесточённую борьбу за победу, постоянно обмениваясь позициями.

Исход гонки решился на финишной прямой. Из последнего поворота пилот «Порше» выходил лидером, и, казалось бы, одерживал свою дебютную победу, но Багетти вырвался вперёд за 100 метров до финиша! Таким вот невероятно красивым способом Джанкарло выиграл свою первую гонку в Ф-1. Учитывая внезачётные Гран-при, Багетти победил в каждой из трёх первых гонок Формулы-1! Результат просто выдающийся.

После триумфа во Франции карьера пошла на спад. Закончив с гонками, стал фотографом

После триумфальной гонки во Франции Багетти провёл ещё два этапа в сезоне-1961. К сожалению, ни в одном из них добиться положительного результата не удалось: авария на «Эйнтри» и сгоревший двигатель в Монце не позволили итальянцу даже финишировать.

Тем не менее победа в первой гонке не могла остаться незамеченной, и следующий сезон Джанкарло начинал уже в статусе полноценного пилота «Феррари». Казалось бы, в «Скудерии» у Багетти должны быть все условия для регулярной борьбы за высокие места. Однако сезон-1962 стал самым настоящим провалом для «Феррари». Пока их соперники в межсезонье дорабатывали двигатель, в Маранелло решили не ломать то, что и так работает, и вышли на старт сезона, по сути, на прошлогоднем болиде.

В итоге «Феррари» попросту выпала из лидирующей группы, и пределом мечтаний для «Скудерии» стали редкие подиумы. Что касается Багетти, то его лучшим результатом в составе «Феррари» стало четвёртое место в первой гонке сезона на «Зандворте».

По окончании сезона Джанкарло вместе Филом Хиллом перешёл в новообразованную команду «АТС». На этом, собственно, формульная карьера Багетти начала постепенно затухать. После неудачного сезона-1963 он вновь сменил команду. Новый коллектив Scuderia Centro Sud также не позволил Джанкарло вести борьбу за высокие позиции.

Джанкарло Багетти в 1964 году Фото: William H. Alden/Getty Images

После 1964 года Багетти потерял стабильное место в пелотоне Ф-1. С сезона-1965 на протяжении трёх лет Джанкарло принимал участие исключительно в Гран-при Италии — каждый раз неудачно.

После Формулы-1 Багетти попробовал свои силы в Ф-2 и Ф-3 и в 1968 году окончательно завязал с гонками. После завершения гоночной карьеры Джанкарло открыл для себя новое призвание и стал фотографом. Багетти даже сотрудничал с «Плейбоем», а позже и вовсе начал издавать собственный автомобильный еженедельник.

Джанкарло ушёл из жизни в ноябре 1995-го в возрасте 60 лет. На сегодняшний день Багетти так и остаётся единственным, кому покорилась гонка Формулы-1 с первой попытки.