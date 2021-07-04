Чемпиона Ф-1 подставили под штраф. Остальные нарушили правила, а наказали лишь Феттеля

Пилоты из «Мерседеса» и «Феррари» спровоцировали инцидент с Алонсо, и им за это ничего не было. Как же так?

Квалификация Гран-при Австрии и разборки после неё в очередной раз показали несовершенство правил Формулы-1, с которым никто ничего не собирается делать. Под раздачу накануне попал пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, заблокировавший Фернандо Алонсо и получивший штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётки. Оспаривать факт блокировки бессмысленно: он был очевидным, а штраф — неизбежным. Но почему стюарды Гран-при ничего не сделали с несколькими гонщиками, которые фактически подставили Феттеля под наказание?

Что случилось

Короткая трасса «Ред Булл Ринг» — неизбежный генератор трафика в квалификации. Все пилоты собираются перед заключительными девятым и десятым поворотами, чтобы чуть отпустить едущих перед собой гонщиков вперёд и затем не уткнуться в них на быстром круге. Вот только из-за короткого круга нередко случается ситуация, когда эту группу «ожидающих» сзади нагоняют те, кто уже находятся на быстром круге. Возникают опасные инциденты, которые могут привести к аварии машин, едущих на совсем разной скорости.



Чтобы избежать подобных происшествий в квалификации, гоночный директор Формулы-1 Майкл Макси издал отдельную инструкцию, согласно которой замедляться в самом конце круга нельзя — если нужно отпустить едущего впереди пилота, делайте это раньше, после восьмого поворота. Но когда пришло время финальных минут во втором сегменте, то про данное правило вспомнил только Феттель.



Себастьян с запасом выехал из боксов, но дальше всё пошло не так. Сначала на короткой прямой к девятому повороту его опередили Хэмилтон, Расселл и Боттас, словно позабывшие, что ожидать своей очереди нужно именно здесь, а не перед девятым поворотом. После этого Феттеля прошёл и Перес, который ранее тоже пытался соблюдать инструкцию Маси, но, видимо, испугался, что после пропуска трёх гонщиков «Мерседеса» может не успеть уйти на быстрый круг. И вот таким образом Себастьян оказался в очереди последним.

Проблем все равно можно было избежать: все пилоты по идее успевали уйти на быстрый круг до того, как сзади их догонит Фернандо Алонсо, который первым отправился на решающую попытку. И вот тут Феттеля подставили Карлос Сайнс и Валттери Боттас: в то время как другие гонщики начинали разгон с примерно одинаковыми интервалами друг от друга (да, вопреки директиве Маси, но хотя бы последовательно), то Карлос Сайнс и Валттери Боттас почему-то ждали дольше — и вот этих условных пяти секунд Феттелю не хватило, чтобы успеть убраться из-под колёс Алонсо. Пилот «Альпин» упёрся в болид «Астон Мартин», не сумел улучшить время и не пробился в третий сегмент квалификации.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Создания помехи можно было бы избежать, если бы Феттеля не подставил ещё один человек: его гоночный инженер. Но командный мостик «Астон Мартин» был сосредоточен только на том, чтобы успеть отправить четырёхкратного чемпиона мира на быстрый круг, и не следил, не приближается ли кто-то сзади. Предупреждение об Алонсо Себ получил в тот момент, когда уже блокировал пилота «Альпин».

Что сказали пилоты

«Мы вчера договорились, что замедляемся на прямой между восьмым и девятым поворотами, — напомнил Феттель ещё до информации о штрафе. — Я замедлился, а все «перепрыгнули» очередь и замедлились между девятым и десятым. Так что я если я получу штраф, то мы все должны его получить!



Я не думаю, что мог сделать что-то по-другому. Я смотрел в зеркала в целях предосторожности, но они словно слепые. Я увидел приближающегося Алонсо в последнюю секунду, но по сути отменил свой круг: я был слишком рядом с соперником, плохо вышел из поворота — просто чтобы уйти у него с пути. Мне очень жаль, он ни в чём не виноват. Но я не думаю, что и я мог сделать что-то ещё».



Мнение Феттеля о том, что штрафы должны быть массовыми, поддержал и сам Алонсо.



«В футболе если ты касаешься мяча рукой в штрафной, то это пенальти. У нас правила гласят, что ты не должен замедляться между девятым и десятым поворотами. Так что я уж не знаю, сколько там было машин — 11, 5, 2 или 16 — но сколько бы их не было, они должны получить хоть какое-то наказание».

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Что решили стюарды

К судьям помимо Феттеля были вызваны Боттас и Сайнс — то есть два гонщика, которые замедлились сильнее остальных. Ну, с Себом всё было понятно: пусть даже ситуацию спровоцировали другие люди, блокировка есть блокировка и вопрос был лишь в том, получит ли Феттель штраф в три позиции или пять. Стюарды ограничились тремя, приняв в расчёт все обстоятельства, так что вместо восьмой позиции Себастьян уйдёт в бой с 11-й.



А что же пилоты «Феррари» и «Мерседеса»? А ничего! Ни Боттас, ни Сайнс штрафов не получили. Объяснение стюардов гениальное: да, гонщики замедлились на входе в девятый поворот, что противоречило инструкции от гоночного директора, но так сделало слишком много пилотов, чтобы обвинять именно Валттери и Карлоса.



«Учитывая, что многие гонщики создали очередь в этой части трассы, судьи постановили, что слишком много пилотов внесло свой вклад в эту ситуацию, а потом пилоты, находящиеся под расследованием, не несут всей вины за случившееся», — вот так говорится в решении.

Отсюда возникает несколько риторических вопросов:

Почему нельзя было расследовать действия всех остальных гонщиков? Вот в Формуле-3 стюарды не постеснялись после первой гонки наказать сразу 11 пилотов — и ничего, небеса не упали на землю. Зачем издавать инструкции, которые пилоты всё равно не соблюдают и не несут за это никаких последствий? У Маси и стюардов вообще есть идеи, как избежать этой ситуации в будущем? Или и в следующий раз в условной Монце под раздачу попадёт пилот, который чуть ли не единственный решил соблюдать правила?

P.S. Ну и да, джентльменские соглашения, за несоблюдение которых на старте сезона ругали Никиту Мазепина, окончательно ушли в прошлое.