Хэмилтон теряет чемпионат! Новый разгром «Мерседеса» от Ферстаппена — вообще без шансов

Ферстаппен вновь на высоте

Вторую неделю подряд Макс Ферстаппен стартовал с поул-позиции — и вторую неделю подряд уверенно сохранил за собой лидерство после первого поворота. Ландо Норрис, Серхио Перес, а также пилоты «Мерседеса» и «Альфа Таури» сохранили за собой позиции в первой семёрке, а вот Джордж Расселл разом провалился на тринадцатую позицию, пропустив и «Астон Мартины» на «софте», и Шарля Леклера, и Риккардо с Джовинацци.

Последний, правда, повредил машину в контакте с Эстебаном Оконом и вынужден был вернуться в боксы уже после одного круга, но для гонщика «Альпин» всё закончилось куда хуже: француз вынужден был встать на обочине и идти на пит-лейн пешком. Чтобы убрать обездвиженную машину, судьи нейтрализовали заезд автомобилем безопасности. Никита Мазепин из-за проблем Джовинацци с Оконом поднялся на 18-ю позицию, однако опередить Шумахера с Латифи на первом круге не смог.

Норрис не уступает

Борьба возобновилась на четвёртом круге: Ферстаппен перехитрил Норриса и сразу от него уехал, в то время как Серхио Перес пошёл в атаку на британца снаружи первого поворота и смог выйти вперёд — пусть и по внешней траектории. Ландо удержался рядом и контратаковал в третьем повороте. Чеко не хотел сдаваться, поехал снаружи четвёртого, но места уже не хватило — «Макларен» выдавил «Ред Булл» в гравий и последний сразу откатился в конец топ-10.

Тем временем Ферстаппен оторвался от Норриса на три секунды, а на третью позицию вышел Льюис Хэмилтон — теперь именно он прессинговал шедший вторым «Макларен». Боттас вышел на четвёртую позицию, а Гасли и Цунода теперь замыкали топ-6.

Расплата для Ландо

Казалось, что для Льюиса «Макларен» должен стать лёгкой добычей, но Норрис возил за собой действующего чемпиона мира вплоть до двадцатого круга — пока судьи не объявили о 5-секундном штрафе Ландо за инцидент с Пересом. Макс Ферстаппен к этому моменту оторвался от преследователей на десять секунд.

Десятью кругами позже именно Норрис первым из лидеров свернул в боксы, и этот пятисекундный штраф стоил ему позиции относительно Боттаса — на трассу Ландо вернулся в трёх секундах позади второго «Мерседеса». К 32-му кругу на пит-лейне побывали и Хэмилтон с Ферстаппеном — последний даже не потерял лидерства.

Подарок Максу

На трассу Макс вернулся с отрывом в 12 секунд от Хэмилтона, Боттас поднялся на третью строчку, а на четвёртой закрепился Ландо Норрис. А на пятое место после оттянутого пит-стопа Сайнса неожиданно прорвался Риккардо. Австралиец уступал напарнику полминуты, а позади него на более свежих шинах приближались Перес и Леклер. Притом Чеко получил два 5-секундных штрафа за выдавливание Шарля.



За двадцать кругов до финиша темп Хэмилтона стал неожиданно падать — британец повредил машину на поребрике. Отставание от Ферстаппена перевалило за 20 секунд, и на 52-м круге Льюиса догнал и опередил Валттери Боттас. Кругом спустя действующего чемпиона прошёл Норрис. В конце концов в команде решили позвать Льюиса на второй пит-стоп — отрыв от преследователей позволял, но подиум для британца был безнадёжно упущен.

Грандиозный триумф «Ред Булл»

Макс в итоге одержал более чем уверенную победу — за десять кругов до финиша он даже на всякий случай ещё раз побывал в боксах, всё равно соперники были слишком далеко. Эта победа стала для него уже 15-й в карьере, и по этому показателю 23-летний пилот вошёл в число 20 наиболее успешных гонщиков в истории Формулы-1. Ну а «Ред Булл» на домашней трассе празднует свой 70-й триумф в «Больших призах».



Валттери Боттас финишировал вторым, и это его лучший результат в сезоне, а третье место Ландо Норриса — его третий подиум в этом году. Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым (в третий раз в пяти последних гонках действующий чемпион не на подиуме!).



Пятым линию финиша пересёк Перес, но из-за штрафа в десять секунд Чеко классифицирован только шестым. Седьмое место занял Риккардо, а Леклер, за инциденты с которым и был оштрафован Перес, остался лишь восьмым. Топ-10 замкнули Пьер Гасли и Фернандо Алонсо, обогнавший Расселла на последних кругах, — Джордж вновь без очков.



Никита Мазепин, в отличие от напарника, проехал дистанцию с двумя пит-стопами и вновь финишировал последним, уступив Мику порядка 50 секунд. Шумахер занял 18-ю строчку, Никита — 19-ю. «Хаасы», увы, отстали более чем на круг и не смогли воспользоваться столкновением Райкконена и Феттеля на последнем круге.



В общем зачёте по итогам девяти этапов Ферстаппен опережает Хэмилтона на 32 очка, а это значит, что при любом исходе следующего этапа Макс останется в лидерах. Третьим по-прежнему идёт Серхио Перес, далее расположились Норрис, Боттас и Леклер.



В Кубке конструкторов отрыв «Ред Булл» от «Мерседеса» достиг 44 очков. «Макларен» отыграл у «Феррари» ещё семь и теперь опережает «Скудерию» в борьбе за третье место на 19 баллов. В сражении за пятую строчку «Альфа Таури» опережает «Астон Мартин» на четыре.



Следующий этап — Гран-при Великобритании — пройдёт в Сильверстоуне 18 июля.