Когда у Хэмилтона сдадут нервы, а Ф-1 отменит вредные правила? Главные итоги ГП Австрии

«Ред Булл» укрепляется на вершине Формулы-1: после долгих лет безуспешных попыток догнать «Мерседес» австрийцам удалось не просто сравняться, но и выйти вперёд. Более того, после очередного триумфа Макс Ферстаппен вошёл в число 20 гонщиков с наибольшим числом побед в Ф-1. Голландец уже не станет самым молодым чемпионом мира, но это значит другое: парень вырос и теперь борьба с Хэмилтоном будет серьёзной.

Эти и другие итоги девятого этапа сезона-2021 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

«Ред Булл» наращивает отрыв

За последние пять гонок ситуация в чемпионате постепенно, но неуклонно менялась, и теперь даже не кажется странным, что Ферстаппен опережает Хэмилтона на 30 с лишним очков — то есть имеет целую гонку в запасе перед действующим чемпионом. Чемпионат ещё не достиг и середины, так что эти 32 балла ничего Максу не гарантируют, но тенденция последних месяцев — пугающая для «Мерседеса».



У машины «Ред Булл» нет слабых мест, она отлично справляется с любым типом трасс и позволяет комфортно работать со всеми составами резины, что и доказали два подряд уик-энда в Австрии. Стратеги команды чётко знают возможности машины и пилота и способны заранее предугадывать развитие событий — чего стоит один пит-стоп Макса, когда тот лидировал.

Ферстаппен принёс «Ред Булл» 70-ю победу в Ф-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

В турбогибридную эпоху «Ред Булл» никогда не был так силён, и пусть у австрийцев нет такого запаса по прочности, как в начале 2010-х, этот сезон может стать их грандиозным триумфом. Именно таким стал минувший уик-энд, в который «Ред Булл» выиграла 70-й Гран-при в своей истории — за 70 лет существования Формулы-1 только пяти другим командам удалось такого добиться. Кажется, в этом году для Милтон-Кинса нет ничего невозможного.

Положение в чемпионате (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 182 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 150

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 104

4. Ландо Норрис («Макларен») — 101

5. Валттери Боттас («Мерседес») — 92

6. Шарль Леклер («Феррари») — 62

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 60

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 40

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30…

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Возвращаются худшие дни Хэмилтона

Льюиса часто упрекали в том, что все свои титулы он выиграл на сильнейшей машине в пелотоне, и пусть это не вполне справедливо (а есть ли кто-то, кто стал чемпионом на ведре?), доля истины в этом есть: британец привык управлять лучшим или одним из лучших автомобилей на решётке. Сейчас же его машина в очередной раз уступает технике соперников, и, что бы ни делал за рулём сам пилот, преодолеть разрыв не представляется возможным.

Даже «Макларен» был в этот уик-энд препятствием для «Мерседеса» Фото: Bryn Lennon/Getty Images

И в этой ситуации под угрозой может оказаться главное оружие Хэмилтона — стабильность и хладнокровие. Даже в недавние, относительно спокойные в плане борьбы за титул годы Льюис не раз срывался на гоночного инженера по ходу гонки, когда ему что-то не нравилось. Отдадим должное: в последних гонках такого почти не происходит (или не попадает в эфир). Но однажды и у Хэмилтона могут сдать нервы, тем более что на кону — рекордный восьмой титул.



На Гран-при Австрии британец сделал всё, что в его силах, хотя и отдал сопернику лишних шесть очков, откатившись на четвёртое место. Но как долго Льюис сможет сохранять хладнокровие, если подготовленные к Гран-при Великобритании новинки не помогут догнать «Ред Булл»?

На Расселле проклятие

А как иначе объяснить то, что британец вот уже третий год не может набрать очки на «Уильямсе», хотя регулярно творит на нём чудеса? За последние две гонки Джордж трижды вылетал из топ-10, хотя мог рассчитывать на попадание в очки. После проблем с днищем на прошлой неделе Расселл вытащил «Уильямс» в Q3 (лучший результат команды после Сузуки-2017!), но сначала потерял несколько позиций на старте, а затем вроде бы отыгрался, но под финиш не сумел сдержать Фернандо Алонсо.

Джордж Расселл вновь не смог набрать очков для «Уильямса» Фото: Peter Fox/Getty Images

Не то что бы Расселл не набирал очков — на прошлогоднем Гран-при Сахира он финишировал девятым, однако вряд ли гонщик поминает тот день добрым словом: ошибка механиков стоила ему победы. Но Джордж уже очень давно ходит с ярлыком «невезучий» — вряд ли такой багаж позволит сразу навязать Хэмилтону борьбу в случае перехода в «Мерседес».

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Ред Булл» — 286 очков

2. «Мерседес» — 242

3. «Макларен» — 141

4. «Феррари» — 122

5. «Альфа Таури» — 48

6. «Астон Мартин» — 44

7. «Альпин» — 32

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Хаас» — 0

10. «Уильямс» — 0.

Цуноде нужен нагоняй от Марко

Японский дебютант не оправдывает ожиданий. Ошибки в квалификации или борьбе ещё можно понять: молодой пилот старается использовать даже малейшую возможность. Но когда к ним добавляется откровенная невнимательность, понять или объяснить происходящее намного сложнее.

Цунода дважды не смог выехать с пит-лейна как следует Фото: Peter Fox/Getty Images

Только Цунода и Латифи проиграли в этом году напарникам все квалификации. Очков у Юки в четыре раза меньше, чем у Гасли, и это самый большой разрыв в относительных долях во всех командах. Следить за тем, чтобы не пересекать белую линию на пит-лейне, — меньшее, что может сделать дебютант. И даже с этим японец не справился. Дважды за гонку.

Правило шин для вышедших в Q3 не нужно

Уже не в первый раз обращаем внимание на то, что правило, согласно которому прошедшие в Q3 пилоты должны стартовать на шинах второго сегмента, только портит гонки. В теории идея автоспорта в том, чтобы выяснить, кто быстрее всех на определённой дистанции, но часть пилотов (половина) оказывается в менее выгодных условиях — из-за ограничений на шины для участников Q3.

Стартовая решётка Гран-при Австрии Фото: Peter Fox/Getty Images

Лидеры могут себе позволить легко пройти второй сегмент на более жёстких составах, но середнякам, чья борьба для будущего этих команд не менее важна, приходится выбирать между хорошей стартовой позицией и более эффективной тактикой. И в этот раз тактика была важнее — пробившиеся в финал квалификации «Альфа Таури» и «Астон Мартин» провалились на дистанции и на четверых набрали лишь два очка.



Могли бы, как и «Феррари», проехать на «медиуме», возразит кто-то, но в чём смысл? Идея квалификации в том, чтобы расставить гонщиков на решётке по их быстрейшим кругам. А не по быстрейшим кругам на медленной резине. Ограничение на шины для топ-10 на решётке лишь усложняет правила, ничего не даёт спорту и лишь идёт ему во вред.