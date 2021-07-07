Даниэль Риккардо — главное разочарование Ф-1. Что происходит с одним из топ-пилотов серии?

О переходе Риккардо в «Макларен» стало известно ещё в прошлом сезоне, который австралиец проводил в «Рено». Казалось, стагнирующий французский коллектив уже не способен предоставить Дэну платформу, позволяющую ему реализовать свой потенциал, а вот в находящемся на подъёме «Макларене» Риккардо получит шанс регулярно бороться за подиум.

А что теперь? Австралиец регулярно уступает своему молодому и менее опытному напарнику, ни разу в первых девяти гонках сезона не поднимался выше шестого места (у Норриса, напомним, три подиума в этом году) и набрал меньше очков, чем в первых девяти гонках сезона-2020.

Даниэль, что происходит?

Перед сезоном-2021 у команд было лишь по три дня предсезонных тестов — а зачем им больше, если шасси остались почти такими же, рассудили в ФИА. Больше всех сокращение программы ударило по тем пилотам, которые сменили в межсезонье команды, и дебютантам. В этой категории оказался и Риккардо, у которого было всего полтора дня на то, чтобы освоиться за рулём совершенно незнакомой машины и разобраться с её силовой установкой.

Этого времени, очевидно, не хватило, но и у других пилотов возникли сложности. Однако Серхио Перес уже на втором этапе сезона опередил Макса Ферстаппена в квалификации, Себастьян Феттель блестяще выступил в Монако, а в Баку поднялся на подиум, Карлос Сайнс же в последних гонках смотрится на равных или даже сильнее Шарля Леклера! В конце концов даже Фернандо Алонсо, который два года провёл вне Формулы-1, сейчас стабильно опережает Эстебана Окона.

Алонсо, Риккардо и Сайнс на Гран-при Испании Фото: Bryn Lennon/Getty Images

А что Риккардо? Пока он — главное разочарование нынешнего сезона Ф-1. В Портимане Дэн не сумел собрать круг и вылетел уже в первом сегменте, а в гонке едва дотянулся до девятого места (Норрис финишировал пятым). Австралиец сильно выступил в Барселоне, но в Монако проиграл напарнику 0,6 секунды во втором сегменте, провалился на старте, остался без очков и круг уступил напарнику (Ландо на подиуме). В Баку Риккардо разбил машину в квалификации и набрал лишь два очка. Ещё полсекунды Дэн проиграл Норрису в квалификации Гран-при Штирии.

«Даниэль чрезвычайно быстр, когда машина ему подходит, когда всё идёт как надо, но появляется пара проблем, и, как любой другой пилот, он теряет уверенность. И проблемы лишь усугубляются, — поделился мнением в одном из интервью Ландо Норрис. — У всех это проявляется в разной степени, но это вопрос уверенности. Карлос был хорош в машине, которую не очень удобно пилотировать. В такие моменты прям особенно».

Проблема «Макларена»

Сам Риккардо объяснить сложности не может, а порой его интервью и вовсе тревожат. «Круг казался неплохим, пока я не узнал результат, — сказал Даниэль после квалификации Гран-при Австрии, второго подряд этапа на «Ред Булл Ринге». — Мы явно прибавили в некоторых областях, но почему-то на моей позиции это не отразилось».

В гонке, благодаря провалу квартета стартовавших на «софте», гонщик «Макларена» выбрался на седьмое место. Ландо же в третий раз поднялся на подиум.

Но даже седьмое место после очередного вылета во втором сегменте стало для пилота «Макларена» облегчением. «Гонка получилась интересной, насыщенной, мне понравилось, — сказал Риккардо. — Нам ещё нужно найти где-то немного скорости, но в целом сегодня доволен собой чуть больше. И это самое главное — вернуть удовольствие от пилотирования».

Даниэль Риккардо перед стартом Гран-при Австрии Фото: Peter Fox/Getty Images

На данный момент из тех, кто сменил команду в сезоне-2021, Риккардо выглядит хуже всех и больше всего уступает напарнику. Норрис в общем зачёте чемпионата всего три балла уступает Серхио Пересу в борьбе за третье место, в то время как у Риккардо лишь 40 очков, он занимает восьмое место в чемпионате и Карлосу Сайнсу уступает 20 баллов. В борьбе «Макларена» и «Феррари» в Кубке конструкторов пока именно Дэн — самое слабое звено.

В начале года австралиец давал себе времени до середины сезона и рассчитывал, что во второй половине чемпионата сможет извлекать из машины максимум. Позади девять гонок, и до середины сезона осталось два этапа — Гран-при Великобритании и Венгрии. В прошлом Риккардо в обеих гонках поднимался на подиум, а в Венгрии даже победил в 2014-м. Будем надеяться, что до летнего перерыва Даниэль окончательно обретёт уверенность в машине, а борьба за позиции позади «Ред Булл» и «Мерседеса» станет ещё острее.

Впрочем, у гонщика в любом случае будет летний перерыв в августе. Но если и после него он будет так много уступать Норрису, то в Уокинге неизбежно задумаются: стоит ли австралиец своих денег?