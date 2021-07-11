«Астон Мартин» на стероидах! Новая версия гиперкара, над которым работал топ-инженер Ф-1

Обещанного ждут три года, что в очередной раз подтверждает пример нового Aston Martin Valkyrie AMR Pro — анонсированный в 2018 году гиперкар пообещали начать выпускать в 2021-м, но отнюдь не в том виде, в каком модель показали публике.

Несмотря на то что Aston Martin ещё не успел выпустить серийный экземпляр своего гиперкара Valkyrie, а тем более его «заряженную» версию Valkyrie AMR Pro, это не помешало британскому автопроизводителю анонсировать модернизированный вариант Valkyrie AMR Pro — ещё более безумный и технологичный гиперкар Aston Martin с тем же именем, но иным дизайном и другими техническими решениями.

Фото: Aston Martin

Изначально, говоря о заводском тюнинге, для AMR Pro компания обещала перенастроенные двигатель, KERS и электронные системы, усиленные карбон-керамические тормоза, доработанную активную подвеску и новую выхлопную систему, куда более агрессивный аэродинамический обвес с огромным «плавником», гигантским диффузором и просто монструозным антикрылом. За счёт отказа от климатической и мультимедийной систем, замены стёкол на поликарбонатные панели, а также использования карбоновых элементов подвески масса машины должна была снизиться, а 18-дюймовые диски позволяли бы использовать гоночные шины Michelin от спортпрототипов LM P1.



Но, как это часто бывает, первоначальная задумка к моменту реализации изменилась, и весьма существенно. Настолько, что показанный ранее прототип и анонсированную сейчас машину объединяет только имя. Всё дело в том, что Aston Martin изменил концепцию проекта. Компания отказалась от идеи выжать максимум из шасси дорожного гиперкара и решила взять за основу собственные наработки над новой машиной по регламенту Hypercar для чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC. Теперь их воплотят в «железе» в виде модели, не скованной жёсткими рамками технических правил какой-либо из серий. Так появился дорожный монстр — новый Aston Martin Valkyrie AMR Pro.

Фото: Aston Martin

Проект стартовал в 2019 году, когда Aston Martin, легендарный инженер Формулы-1 Эдриан Ньюи, компания Red Bull Advanced Technologies (RBAT) и технический партнёр в лице фирмы Multimatic взялись за разработку гоночного гиперкара LMH (Le Mans Hypercar) для борьбы за победу в общем зачёте «24 часов Ле-Мана». Пока этой машине зелёный свет не дан и сражение в суточном марафоне заводской команды отложено на неопределённый срок, но полученный опыт и практически готовый гоночный автомобиль решили превратить в трековую модель для обеспеченных клиентов.

Фото: Aston Martin

Для этого и без того максимально оптимизированные для гоночных трасс шасси, силовую установку и аэродинамку подвергли доработке. Например, гибридная силовая установка превратилась в обычный бензиновый двигатель внутреннего сгорания — разработанный Cosworth 6,5-литровый атмосферный бензиновый V12 мощностью 1015 л.с. лишили 161-сильного электромотора и литий-ионной батареи, которые вместе образуют систему рекуперации кинетической энергии KERS. Если в гонках регламент требует гибридных агрегатов, то в трековой модели они далеко не обязательны и их принесли в жертву облегчению конструкции.

Кроме того, для большего снижения массы поперечные рычаги подвески сделали из углепластика, а лобовое и боковые стёкла заменили прозрачными панелями из полимера Perspex.



«Проект гоночной Valkyrie для «24 часов Ле-Мана» продвинулся довольно далеко, прежде чем, увы, программа была поставлена на паузу. Но механический дизайн машины живёт в версии AMR Pro. По сути эта версия — это Aston Martin Valkyrie на стероидах! Будет невероятно захватывающе увидеть автомобиль на трассе и показать его истинный потенциал», — отметил Эдриан Ньюи.

Фото: Aston Martin

Детальные технические характеристики нового Valkyrie AMR Pro компания пока держит в секрете, но уже понятно, что машина стала не только легче, но ещё и быстрее. Всё за счёт переработанной конструкции кузова — с дорожным Valkyrie версия AMR Pro не имеет ни одной общей кузовной панели!



Более того, отличается трековый вариант и своими габаритами: на 380 мм выросла колёсная база, на 96 мм расширилась колея спереди и на 115 мм — сзади, а ещё 266 мм прибавки в длине обеспечили новые аэродинамические элементы. Обещано, что повороты гиперкар сможет проходить с боковой перегрузкой в 3G!

Aston Martin заявляет, что новое детище компании преодолеет 13,6-километровый круг по кольцу «Сарте» за 3 минуты и 20 секунд, что всего на 3-5 секунд хуже, чем «полноценные» гоночные прототипы категории LM P1. Правда, пока слова британской марки делом не подтверждены. Новый Valkyrie AMR Pro далёк от серийного производства и его ждут лишь финальные заводские испытания и тонкая доводка при непосредственном участии пилотов Aston Martin Cognizant F1 Team — канадца Лэнса Стролла и 4-кратного чемпиона Формулы-1 немца Себастьяна Феттеля.

Фото: Aston Martin

В стоимость Aston Martin Valkyrie AMR Pro, которая не раскрывается, помимо самого гиперкара войдут комплект фирменной гоночной экипировки, работа с инструкторами гоночной команды бренда, организованные на омологированных ФИА трассах по всему миру трек-дни, VIP-ужин и множество других привилегий, подчёркивающих статус обладателей новой модели.



Выпустят её на рынок тиражом в 40 экземпляров, не считая пары тестовых прототипов, причём исключительно в варианте с левым рулём. Обещают, что счастливые покупатели Aston Martin Valkyrie AMR Pro получат свои автомобили уже в четвёртом квартале 2021 года. Но если вспомнить, что за пять лет дорожный Aston Martin Valkyrie так и не стал серийным, не исключено, что и сроки выхода исполнения AMR Pro будут скорректированы. Естественно, в сторону большего ожидания.