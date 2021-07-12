Неожиданная беда Формулы-1. От программ поддержки пилотов зла не меньше, чем пользы

Гоночные академии являются неотъемлемой частью современной Формулы-1. Многие команды ещё с молодёжных серий всячески поддерживают своих подопечных, чтобы в будущем самые талантливые из них получили свой шанс в Ф-1. Данная стратегия уже приносит свои плоды: например, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Шарль Леклер уже выступают за команды, воспитанниками академий которых они являются. С одной стороны, может показаться, что академии – это благо современной Ф-1, они могут стать трамплином для карьеры молодого таланта. С другой — пилотам без поддержки академий с каждым годом всё труднее и труднее найти себе место в Формуле-1, даже если они невероятно талантливы.

Первые программы поддержки появились уже в 1950-х. Одна из них помогла Фанхио дебютировать в Ф-1

Программы поддержки молодых пилотов впервые появились ещё на заре Ф-1. Они, безусловно, несколько отличались от того, что мы видим сейчас. Дело в том, что продвижением пилотов в Королевские гонки раньше занимались не гоночные команды, а национальные автомобильные клубы, федерации, частные компании и иногда даже правительства стран.



Например, легендарный Хуан-Мануэль Фанхио свой путь в Королевских гонках начал при поддержке аргентинского автомобильного клуба, который лично спонсировал тогдашний президент страны – Хуан Перрон. После того как Фанхио перестал нуждаться в правительственных деньгах, аргентинский автомобильный клуб продолжал продвигать местных пилотов в Ф-1.



В свою очередь, во Франции в начале 1970-х топливной компанией «Эльф» была создана гоночная школа, которая по совместительству ещё была и программой поддержки молодых пилотов. На тот момент академия «Эльфа» являлась, пожалуй, самой масштабной в мире. Через неё прошли многие в будущем известные французские пилоты – Ален Прост, Патрик Тамбе, Дидье Пирони, Оливье Панис.

Первые гоночные академии именно у команд Ф-1 начали появляться на рубеже 1990-х и 2000-х. Одним из пионеров в области развития молодых талантов стал «Макларен». Ещё в 1998 году команде из Уокинга удалось заприметить одного перспективного картингиста по фамилии Хэмилтон. Льюису посчастливилось стать одним из двух первых пилотов академии «Макларен». Думаю, не стоит говорить, что со стороны «серебряных стрел» это было стопроцентное попадание.



В начале 2000-х также были заложены основы гоночной академии «Феррари». Официально программа поддержки молодых пилотов «Скудерии» была основана в 2009 году. Однако ещё в 2002-м «Феррари» помогла Фелипе Массе дебютировать в Формуле-1. В «Скудерии» были настолько впечатлены результатами бразильца в младших сериях, что взяли его под своё крыло. Благодаря «Феррари» сезон-2002 Фелипе начинал уже в Ф-1 в составе «Заубера», а спустя 4 года бразилец и вовсе стал боевым пилотом «Скудерии».

В 2000-х «Ред Булл» заложил тренд на развитие собственной академии. Примеру «быков» последовали другие топ-команды

Пожалуй, самое большое влияние на развитие гоночных академий оказал «Ред Булл». Пример «быков» во многом уникален хотя бы потому, что собственная программа поддержки молодых пилотов появилась у них в 2001-м, на 4 года раньше, чем команда в Ф-1. Да и первый воспитанник академии «тауриновых» Кристиан Клин дебютировал в Формуле-1 раньше самой команды.

Уже с первого сезона «Ред Булл» начал претворять в жизнь собственную философию касательно пилотского состава. Ставка на собственных воспитанников в будущем станет одним из самых узнаваемых символов команды.

В плане развития молодежи «быки» зашли дальше всех, уже в 2006 году создав команду «Торо Россо», которая предназначалась для обкатки пилотов из программы поддержки. Подобного внимания к развитию собственных талантов не было ни у одной из команд пелотона.



Первым по-настоящему достойным выпускником академии «Ред Булл» стал Себастьян Феттель. Немца во многом можно назвать ключевой фигурой для всей академии: Себастьян как нельзя лучше продемонстрировал руководству «быков» верность заданного курса. Также Феттель стал первым пилотом, который прошел вертикаль «Торо Россо» — «Ред Булл», тем самым оправдав создание команды-сателлита «быков».

В начале 2010-х «Ред Булл» стал полностью независим от сторонних пилотов. Когда команду «тауриновых» покидал Марк Уэббер, у руководства «быков» уже была замена в лице пилота младшей команды – Даниэля Риккардо. Система перехода пилотов была отлажена идеально.



Однако у переизбытка талантов в академии «быков» была и обратная сторона медали. В какой-то момент (в 2016-м) доктор Марко стал слишком требователен к пилотам системы «Ред Булл». Дважды он не выдерживал и прямо по ходу сезона отправлял на понижение Квята и Гасли. Также из-за испортившихся отношений систему «Ред Булл» покинул Карлос Сайнс, а позже и Даниэль Риккардо. Со временем академия «Ред Булл» стала походить на мясорубку для карьер перспективных пилотов, что явно демонстрировало негативные стороны подобных академий, в том числе и для пилотов.



К тому же в погоне за идеалом Доктор Марко распрощался с достаточно крепкими пилотами. Дошло до того, что за руль болида «Ред Булл» сел Алекс Албон, имевший минимальный опыт в Ф-1. Думаю, вы прекрасно помните, что получилось из этой истории. В конце концов руководство «быков» не выдержало и пригласило Серхио Переса – первого с 2013 года пилота не из своей системы.

Сегодня талантам без поддержки академий практически закрыт путь в Ф-1

Так или иначе, программа поддержки молодых пилотов, созданная австрийцами, произвела огромное впечатление на другие команды. «Ред Булл» дал понять конкурентам, что за быстрыми пилотами нужно охотиться, пока они выступают в молодежных сериях, а не когда им стукнет 25 и они станут состоявшимися звездами.



В то же время наличие гоночных академий практически перекрывает путь в Ф-1 пилотам, не входящим в программу поддержки той или иной команды. Судите сами: в «Ред Булл» и «Альфа Таури» возьмут только своих воспитанников или, в крайнем случае, опытного «варяга». «Мерседес» и «Феррари», разумеется, не возьмут к себе молодёжь. «Альпин» не берёт даже собственных молодых (при этом Гуаньюй и Пиастри не могут искать альтернативные варианты), «Альфа Ромео» и «Хаас» тесно связаны с «Феррари» и её академией.



Остаются только «Макларен» (возвращающийся к статусу топ-команды — уже не факт, что сейчас руководство решилось бы посадить за руль неопытного Норриса), «Астон Мартин» и «Уильямс» (сюда без денег или связей, как у Расселла, не попасть).

С одной стороны, можно сказать, что пилоты программ поддержки занимают места потенциальных рента-драйверов в слабых командах. С другой, как показывает практика, и рента-драйверы никуда не делись. Скорее они теперь делят места с «академиками» в скромных коллективах – «Хаас» и «Уильямс» тому примеры.



Вот и получается, что найти команду реально лишь при очень приличных вложениях спонсоров – суммах, сопоставимых с инвестициями в команду. Примеры Стролла, Латифи и Мазепина тому подтверждение.



Что уж говорить, если такой пилот, как Нико Хюлькенберг, не может найти себе место. А чемпион Формулы-2 сезона-2019 Ник де Врис, ранее потерявший поддержку «Макларена», так и смог попасть в Ф-1, заранее с этим смирился и ушёл в Формулу-Е. Там же, в Ф-Е, гоняются не получившие шанса Робин Фряйнс, Антониу Феликс да Кошта, Митч Эванс, Оливер Роуленд, Сэм Бёрд… Список очень длинный.

Неизвестно, смог бы при нынешнем положении дел дебютировать в Ф-1, например, Райкконен. За Кими не стояли серьезные спонсоры, у финна был только лишь талант и минимальный опыт в младших сериях. Тем не менее Петеру Зауберу этого было достаточно. Трудно представить подобное в современных реалиях, когда как минимум одно место в команде закреплено за «Феррари».



Нам остается только надеяться, что программы поддержки молодых пилотов не пройдут мимо будущего Райкконена и мы не потеряем так и не раскрывшегося таланта.



А как вы считаете, академии вредят современной Ф-1 или, наоборот, делают её лучше? Пишите в комментариях!