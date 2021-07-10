Всё о новом грузовике «КАМАЗа»: как создавали дизайн и что показал победный дебют

«Помню, мы покинули базу команды примерно в три часа утра. Выехали за ворота базы и встретили рассвет. Солнце просвечивало кабину практически насквозь, и у всех троих было полное ощущение, как будто мы на улице. Такой простор и ощущение лёгкости из-за новой кабины с большими стёклами». Так могла бы начинаться какая-нибудь литературная история, но на самом деле — всё это реальность. Реальность для Дмитрия Сотникова и его напарников по экипажу «КАМАЗ-мастера», которые получили в своё распоряжение новый грузовик КАМАЗ-435091.

От премьерного показа в Набережных Челнах на площадке перед зданием Генеральной дирекции «КАМАЗа» до победного финиша в первой гонке новинки прошло около двух недель. За это время увидеть грузовик на перегонах между спецучастками от Омска до Горно-Алтайска своими глазами смогли тысяч человек, а ещё больше имели возможность наблюдать за выступлением модели в телеэфире. Но опробовать машину довелось пока только одному человеку. Триумфатор двух главных ралли-рейдов 2021 года Дмитрий Сотников и рассказал о новом автомобиле.



Как пояснил сам пилот, о том, что он получит в своё распоряжение новинку, было известно ещё в 2020 году, так что это никак не связано с победой на «Дакаре». Сотников подчеркнул, что о причине доверить модель ему лучше спрашивать Владимира Чагина или Сергея Савостина, но сам он рад оказанному доверию стать первым пилотом нового грузовика.

Фото: kamazmaster.ru

«Работы над грузовиком с кабиной K5 начались ещё в прошлом году, — вспоминает Сотников. – Уже перед «Дакаром» была идея сделать новый автомобиль под новый регламент Международной автомобильной федерации ФИА, так что мы решили совместить постройку нового грузовика с переходом на новую же модель кабины, которую давно хотели применить на нашей гоночной машине. И заодно прорекламировать дорожные грузовики КАМАЗ с такой кабиной. Так совпало, что нам удалось в одном проекте решить сразу две задачи: и сделать технику по новым правилам, и использовать в ней новую кабину. Причём поменялась не только кабина: мы решили полностью поменять дизайн грузовика, изменив форму его кузова».

«Машина выглядит не так, как наши предыдущие модели, — соглашается гонщик. – Есть сходство с так называемым «горбатым» КАМАЗ-49252, который принёс нашей команде первую победу на «Дакаре» в 1996 году. На самом деле это сходство мы отметили уже после постройки автомобиля. С точки зрения аэродинамики это просто самая оптимальная форма для гоночного грузовика, а определённая отсылка к исторической модели стала совпадением.



Над новым КАМАЗ-435091 работал специально нанятый дизайнер, который за пару месяцев подготовил, наверное, вариантов 50 облика модели. Мы их изучали, вносили корректировки и в итоге родился тот автомобиль, который вышел на старт «Шёлкового пути»-2021. Это достаточно эффектный грузовик не только по нашему мнению — к нам постоянно подходят люди и говорят, что им очень нравится новая модель».

Фото: kamazmaster.ru

Интересно, что в облике нового грузовика реализовано несколько интересных технических и дизайнерских решений. К числу последних можно отнести чёрную линию на кузове — визуально этот элемент продолжает чёрную облицовку лобового стекла, которая как бы продлевается через кабину, боковые панели кузова и завершается антикрылом. У «старых» КАМАЗ-43509 такого штриха нет, но надо признать, что чёрная линия добавляет привычной бело-синей ливрее со спонсорскими эмблемами свежести. И не менее интересно, что автором этого решения стал… Владимир Чагин! Легендарный «Царь Дакара», который сейчас возглавляет «КАМАЗ-мастер», настоял, чтобы в раскраске новинки остался этот элемент и оказался прав — вроде бы мелочь, но на стиль влияет в лучшую сторону!



Также на пользу машине пошла и новая кабина. Историю появления модели так называемого поколения K5 мы рассказывали в отдельном материале, но в общении с гонщиками команды удалось получить больше информации о новинке. И понять, что нынешний КАМАЗ-435091 — далеко не финальный вариант. Автомобиль ждут доработки, так что в будущем может поменять и индекс модели — от теперь уже предыдущего поколения гоночных грузовиков новая разработка отличается только дополнительной единицей в конце («старый» КАМАЗ — это 43509, а новый с кабиной K5 — 435091, причём на самой кабине никакого шильдика с цифровой комбинацией нет), что намекает — новинка лишь модификация своего предшественника. А после комплексной доработки стоит ожидать и нового цифрового обозначения.

«Из главных технических новинок — это, конечно, кабина. Поскольку правила теперь позволяют резать крылья и пол, это позволило нам опустить кабину максимально низко и сильнее сдвинуть её назад. Современные грузовики имеют очень высокие кабины, которые не подходят для гоночной техники, так что новый регламент дал возможность лучше адаптировать кабину под машину. Но всё равно хорошо заметно, что новый грузовик оказался выше прежнего — особенно это бросается в глаза, когда обе модели стоят рядом. С этим поделать ничего нельзя, поскольку верхнюю часть кабины от серийной машины мы должны сохранить.



Чтобы ещё больше не увеличивать высоту автомобиля, мы решили использовать потолок кабины в качестве воздухозаборников двигателя: у КАМАЗ-43509 они возвышаются за кабиной, а в кабине K5 они проходят прямо под потолком внутри. Поток воздуха направляется противосолнечным козырьком снаружи, что потребовало достаточно длительной и серьёзной работы с аэродинамикой. На компьютере просчитывались оптимальные потоки сквозь кабину, чтобы двигатель получал столько воздуха, сколько ему необходимо, а также смотрели поведение воздуха под кабиной и за ней. Сейчас у нас аэродинамически просчитана только кабина, но дальше мы займёмся аэродинамической оптимизацией и кузова тоже — важно уделять этому внимание, чтобы обеспечить подходящие условия для работы всех узлов», — говорит пилот. Так что, похоже, и антикрыло в задней части кузова скоро будет ещё более функциональным элементом.

Фото: kamazmaster.ru

В сравнении с шестёркой других грузовиков, которые Синяя армада выставила на гонку, заметны изменения в положении кабины: визуально у неё практически отсутствует передний свеc. По словам Сотникова, в работе над новинкой учитывался опыт предыдущих поколений машин, поэтому удалось оптимизировать положение кабины, что в сочетании с укороченными лонжеронами рамы и изменённым бампером позволяет лучше проходить дюны — новинка уже не утыкается и не роет их, а легче преодолевает препятствия.



Задний свес и колёсная база пока не изменились в сравнении с КАМАЗ-43509, но в будущем поработают и над ними — пока у команды не было достаточно времени на подготовку нового грузовика, поэтому основная часть доработок коснулась именно передней части.



Переход на кабину K5 позволил улучшить обзорность: и лобовое, и боковые стёкла теперь стали выше, что открывает экипажу с высоты рабочих мест практически панорамный обзор. Пилоту это существенно помогает при штурме песчаных дюн.



Кроме того, в «КАМАЗ-мастере» решили поэкспериментировать и с рассадкой гоночного трио: рабочее место пилота Дмитрия Сотникова, конечно, осталось слева, а вот механик и штурман поменялись местами: если раньше Руслан Ахмадеев сидел в центре, а Ильгиз Ахметзянов — у правой двери, то теперь всё наоборот. Это решение позволило штурману лучше видеть дорогу не только прямо по курсу, но и по правой стороне. Первый опыт перемены мест сочли удачным, но не идеальным.

Фото: kamazmaster.ru

«Лобовое стекло стало намного больше и, сидя даже в центре кабины, обзорность у меня уже лучше, но место справа позволяет увеличить обзор не только вперёд, но и в сторону. Один главный минус: на грязной трассе, когда стекло оказывается запачканным, дворники его очищают перед пилотом и механиком, но оставляют большой неочищенный участок именно с правой стороны стекла, где сижу я. Правая сторона остаётся грязной, причём как с «мёртвой» зоной на лобовом стекле, так с боковым стеклом в двери — я ничего не вижу и вынужден тянуться и выглядывать в чистые участки.



Сейчас нам стоит поработать над тем, чтобы улучшить обзорность в плохую погоду. Если решить вопрос этот не удастся, то нет никаких проблем, чтобы пересадить меня обратно в центр кабины. С точки зрения плавности хода или ощущениям от работы с нового места никаких изменений я не чувствую. Машина достаточно комфортная, так что с этим проблем нет», — подчеркнул штурман Руслан Ахмадеев.

Фото: kamazmaster.ru

«Подождём следующей гонки, где будут дюны и серьёзное бездорожье и мы в полной мере сможем оценить преимущества увеличившихся в размерах стёкол и улучшившейся из-за этого обзорности. Есть определённые сомнения насчёт того, насколько прочными будут вклеенное лобовое стекло, которое также оснащено обогревом, и не окажется ли оно более уязвимым из-за своих размеров. Но мы в самом начале пути с новым грузовиком, так что посмотрим — пока всё, что нам необходимо, мы от новой кабины получаем. Да, кабина чуть уже и короче, чем у предыдущих грузовиков, так что с экипажем мы сидим плотнее и ближе друг к другу и не все вещи помещаются, порой шлема приходится в руках держать. Но в остальном никаких отличий», — говорит Дмитрий Сотников.

С технической точки зрения отличий у КАМАЗ-435091 от КАМАЗ-43509 тоже нет. Под кабиной трудится прежний рядный 6-цилиндровый 1100-сильный 12,9-литровый турбодизельный двигатель Cummins в сочетании с автоматической коробкой передач Allison. В целом, как отмечает победитель «Шёлкового пути»-2021, агрегаты знакомые, но есть доработки по подвеске и изменения по геометрии автомобиля.



«Казалось бы, мы просто поменяли кабину, но это заставило сдвинуть двигатель назад, поменять регулировки подвески и автомобиля, и самой кабины, а кроме того изменилась и развесовка. Мы пришли к практически идеальному, 50:50, распределению веса по осям — то, чего мы всего добивались. Это повлияло на поведение грузовика: машина стала лучше управляться, хотя мы ещё далеки от идеальных настроек, но уже сейчас поведение её стало заметно лучше.



Нам удалось добиться всего этого, удержавшись в рамках требований регламента. По разрешённой массе мы соответствуем требованиям, при этом все детали максимально облегчены так, чтобы и не увеличивать вес машины, и сохранять при этом необходимую надёжность. Топливные баки на 900 литров установлены максимально низко, а сверху нет ничего тяжёлого — всё сделано для максимального снижения центра тяжести грузовика. Экипаж сидит на той же высоте, что и в КАМАЗ-43509, а в целом по своим габаритам новая модель стала чуть компактнее — выше только кабина», — пояснил пилот.

Гоночный дебют грузовика с кабиной K5 пришёлся на ралли-рейд «Шёлковый путь», который в 2021 году был сокращён из-за отмены основной части дистанции по территории Монголии, но это состязание с общей длиной спецучастков в 650 км с лишним трио Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова уверенно выиграло. Как подчеркнул сам гонщик, основной задачей для них было добраться до финиша, проехать максимально возможную дистанцию и проверить новинку на всех типах покрытия — корректировка маршрута повлияла на планы. Но даже укороченной гонки хватило, чтобы составить целый список того, что требуется доработать в новом КАМАЗ-435091 — в детали пилот вдаваться не стал, подчеркнув лишь, что никаких критических проблем не заметил.



У команды есть ещё полгода, чтобы модернизировать машину перед предстоящим «Дакаром», куда она уже точно поедет. Из пяти спецучастков «Шёлкового пути»-2021 новый грузовик «КАМАЗ-мастера» выиграл три — весь вопрос в том, сколько побед одержит новинка на «Дакаре»-2022.