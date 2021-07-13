Что думают в «МАЗе» о новом грузовике «КАМАЗ-мастера»? Интервью с Вязовичем

Алые капотные грузовики МАЗ-6440RR давно считаются одними из лидеров грузового зачёта мировых ралли-рейдов. Не стал исключением и «Шёлковый путь», куда команда «МАЗ-СПОРТавто» выставила сразу три автомобиля. Об итогах гонки и планах на будущее в интервью «Чемпионату» рассказал руководитель белорусской команды и один из её пилотов Сергей Вязович.

— Как оцените результаты гонки как руководитель команды?

— Не очень хорошо. Мы хотели эту гонку выиграть, а ребята — как минимум экипаж Алексея Вишневского, должны были побороться за подиум, но они допустили ошибку в навигации на первом этапе, пропустив скрытую точку, которую зачем-то решили ввести именно в самом начале гонки, хотя дальше на дистанции такого не было. В итоге экипаж проехал где-то совсем рядом, не взял её, а нас заранее предупреждали, что возвращаться нельзя — сразу получили штраф в 15 минут и выбыли из борьбы.

До конца наша задача не выполнена: гонку мы не выиграли, хотя вторые, Вишневский не смог включиться в борьбу, ну а Виталий Мурылёв сделал, что от него требовалось, — ему надо было доехать до конца, не повредив машину и не попав в аварию. Частично мы своих целей добились, но этот не тот результат, на который мы рассчитывали.

— Что скажете о сокращённой версии ралли-марафона?

— Полноценной эту гонку назвать нельзя, это не марафон — у нас получился очень маленький пробег, но острая борьба. Ежедневно хватало накала страстей, по эмоциям всё хорошо, но раскрыть до конца потенциал автомобилей и экипажей, проверить на выносливость технику и людей не получилось. Самый длинный спецучасток у нас был 160 с небольшим километров, а для команд уровня «МАЗ-СПОРТавто» и «КАМАЗ-мастер» это спринт, а не марафон. Этим и объясняются такие плотные результаты, ведь мы всю гонку шли максимальным темпом.

Мы, конечно, находились в худшем положении. Думаю, что неслучайно наши соперники с первого этапа поехали очень быстро — традиционно мы начинаем очень быстро, а уже потом играем в тактические игры. Но на этот раз мы поехали с запасом, поскольку видели, что российская часть дистанции очень маленькая по километражу, так что планировали в России «вкатиться», а уже на монгольской части пойти атаковать. Когда после второго дня гонки объявили об отмене этапов в Монголии, то оставшихся трёх дней с маленьким гоночным километражем, чтобы отыграть то потерянное за два этапа время, просто не хватило.

Фото: facebook.com/mazsportauto.by

На третьем этапе мы пошли в атаку, отыграли у Дмитрия Сотникова 41 секунду, на следующий день он вернул себе потерянное, потому что мы, стартовав вроде бы третьими, уже на 80-м километре дистанции оказались первыми на дороге после того, как два «КАМАЗа», Эдуард Николаев и Андрей Каргинов, остановились, а первыми ехать всегда трудно. Особенно было волнительно, когда мы на добавленных 30 километрах дистанции попали на плато — дорога-то ровная, но на такой скорости была опасность проехать мимо какого-то курса, поэтому там у нас Сотников всё снова отыграл. В последний день гонки мы снова «привезли» Дмитрию, но этого оказалось недостаточно.

Гонка была очень скоротечной, и если бы нам хотя бы намекнули, что монгольская часть дистанции может, будет, а может, не будет, то мы бы по-другому начинали и, наверное, на финише были бы другие временные зазоры. Неизвестно, в чью пользу, но точно другие. Поэтому вроде бы как и результат неплохой, но, опять же, мы с самого начала не скрывали, что хотим выиграть «Шёлковый путь», а получилось так, что километров для этого не хватило.

Но от любой гонки, в которой «МАЗ-СПОРТавто» и «КАМАЗ-мастер» выясняют между собой отношения на максимальных скоростях, толк будет. Однако полноценной тренировки в плане обкатки техники и экипажа к «Дакару» не получилось. Тем более что на «Шёлковом пути» у нас дебютировал полностью новый экипаж Виталия Мурылёва, Александра Шведа и Андрея Крагельского. Мы рассчитывали, что они наберутся опыта, а они просто покатались — два этапа провели в пыли, что никакого опыта не даёт и только закаляет хладнокровие, чтобы не «убраться».

— С чем связана полная смена состава в одном из экипажей?

— Смена поколений. Мы хотим иметь резерв в лице молодых пилотов, потому что Александру Василевскому уже 55 лет и считать его молодым и перспективным гонщиком глупо. Мне самому 42 года, так что в скором времени обновление состава произойдёт, и надо готовиться к этому. Чтобы набрать скорость на таком уровне, необходимо не менее пяти лет постоянного участия в гонках — времени не так много.

Алексею Вишневскому сейчас 29 лет, он ездит уже пятый год, и скорость приходит. Виталию Мурылёву 30 лет, и ему ещё гоняться и гоняться. Но если мы говорим про новичков, то наш пилот едет намного быстрее, чем Богдан Каримов из «КАМАЗ-мастера», что нам льстит. Притом что у российской команды более насыщенная программа тренировок для пилотов и есть у кого перенять опыт, но наш дебютант быстрее.

— Если у «КАМАЗ-мастера» выстроена целая программа по подготовке молодых гонщиков, то как работаете с новыми пилотами вы?

— Ищем, просто ищем. Они, конечно, не сразу готовые спортсмены и по пути за руль гоночного грузовика их ждёт большой путь от ночного механика команды до механика экипажа. Виталий Мурылёв проехал несколько «Дакаров» в экипаже Александра Василевского, ехал некоторые гонки с Алексеем Вишневским и набирался опыта.

Те виды автоспорта, которыми наши пилоты до этого занимались, никак не повторяют то, что происходит в ралли-рейдах. Ралли-рейды — очень особенная дисциплина, в которой надо много импровизировать. Это не кольцевые гонки или картинг, так что для меня гоночный опыт молодых членов команды вообще не показатель. Да, поколение Шибалова, Николаева, Мардеева, Каргинова — картингисты, но в любом случае они катались с Кабировым, Мардеевым-старшим, Чагиным и смотрели, как они едут. Это многое дало, а что дал картинг? Может, характер и спортивный дух — да, но вообще не факт, что быстрый в картинге пилот поедет так же быстро в ралли-рейдах. В картинге ты выехал, нарезал 100 кругов по асфальтовой трассе, всё запомнил наизусть, изучил телеметрию — и быстрый. А в ралли-рейдах выехал в канале на грунт: у одного ровная дорога, а у другого — колея по пояс, один едет без пыли, другой — в пыли.

У каждой команды свой путь, и у нас он непростой, потому что мы стали первопроходцами ралли-рейдов в Белоруссии — у нас нет Якубова, Чагина, Мардеева, Кабирова, у которых можно было бы спросить совета. Мы учимся на своих ошибках, попадаем в аварии и ломаем машины, но потом делаем выводы из этого и становимся сильнее.

Фото: facebook.com/mazsportauto.by

— На «Шёлковый путь» — 2021 ваша команда выставила три грузовика — что это за техника?

— Все автомобили абсолютно одинаковые. Это те же машины, на которых мы проехали «Дакар». Серьёзных изменений никаких не было, хотя к каждой гонке мы готовим небольшие доработки. Мы знаем, на каком рельефе мы уступаем нашим соперникам, так что будем работать над этим. Если раньше, 3-5 лет назад, ты проигрывал 10 минут на этапе, то это считалось плотной борьбой, то сейчас уступать минуту со 100 километров — это уже целая проблема и ты не можешь отыграться. Поэтому мы продолжаем работу над автомобилями.

— «КАМАЗ-мастер» выставил на гонку новый грузовик, который одержал победу. Как вам эта машина?

— На мой взгляд, это больше маркетинговый проект, который связан с запуском в серийное производство дорожных грузовиков с кабиной K5. Чего-то сверхъестественного в гонке новая модель не показала. Да, Сотников выиграл на ней гонку, но Дмитрий в последние два года настолько хорош, что и на предыдущем поколении грузовика ехал бы не хуже. Доказал это в последний день «Шёлкового пути» Антон Шибалов, «объехав» новую машину. Понятно, что какие-то новинки есть, мы ходили и смотрели — никто особо ничего не скрывает, когда мы стоим на старте, так что можно изучить, но ничего необычного не увидели.

Какого-то нереального темпа новый «КАМАЗ» тоже не показал. Возможно, из-за отсутствия достаточно длинных спецучастков. Напрямую в сравнении с Сотниковым мы выиграли два спецучастка, а Дмитрий победил нас на трёх — никакого явного преимущества в этом нет. На бездорожье «КАМАЗ-мастер» традиционно был силён, это их стезя, особенно там, где надо всё время ехать прямо. А где появляются повороты, то там уже нет такого преимущества. С новой машиной то же самое.

В своей команде Дмитрий отвечает за подвеску, и видно, что подвеска работает у него круто: на бездорожье, где можно ехать 100 км/ч и выше, они имеют преимущество и на новой машине, и на грузовике предыдущего поколения. А на других типах покрытия уже всё зависит от пилота. Так что победа грузовика с кабиной K5 на «Шёлковом пути» вообще ни о чём не говорит — будь пилот на той же машине, на которой ехал в Астрахани, результат был бы такой же.

Маркетинговый ход удался, потому что новинка всегда привлекает внимание, но явного преимущества грузовика пока нет. Это явно не «убийца» соперников: грузовики сейчас уже настолько быстры, что опережают внедорожники, выигрывая в общем зачёте, так что просто не может быть такого стремительного рывка вперёд, чтобы какая-то машина явно отрывалась от всех остальных на любом типе покрытия. Всегда будут сильные и слабые места. А результаты такие плотные, что почти всё время надо ехать полным газом. Колёса прокалывать нельзя, ломаться — тем более. Так что, на мой взгляд, нет разницы, на какого типа машине ехать – что на капотной, что на бескапотной. Главное, чтобы грузовик выдержал и экипаж вынес всё это физически. Тогда будет результат.

Фото: facebook.com/mazsportauto.by

— Повлияла ли на команду пандемия коронавируса, из-за которой закрыты границы и отменяются соревнования?

— С точки зрения работы «МАЗ-СПОРТавто» ничего не изменилось. Есть только проблема в том, что мы не можем на территории своей страны тренироваться за рулём грузовиков, в отличие от «КАМАЗ-мастера», которые могут выезжать на тренировки не только в России, но и в Казахстан и куда-то ещё. Из-за размеров нашей страны и особенностей природы мы у себя не можем. Как правильно ехать по камням, по пескам, мы понимаем только с опытом участия в соревнованиях.

Для нас все тренировки — это выезды на гонки, другой возможности тренироваться за рулём в Беларуси нет, можно заниматься только физической подготовкой и подготовкой техники. Возможно, в какие-то моменты мы даже превосходим своих соперников, потому что едем, грубо говоря, без тренировок на песке и камнях, в условиях гор, чего мы никогда не видели в Беларуси, но при этом едем быстро и составляем конкуренцию соперникам. Значит, либо техника, либо человеческий фактор у нас сильны. Мы уже не в первый раз «заезжаем» на подиум на соревнованиях мирового уровня, так что прогресс у команды есть.