Последний эксперимент Ф-1 с квалификацией провалился. И сильно подставил Квята

На предстоящем Гран-при Великобритании весь мир познакомится с новым явлением в Королевских гонках – спринтерскими гонками. В последние два десятилетия Ф-1 не раз экспериментировала с форматом распределения мест на стартовой решетке. Последняя попытка привнести что-то новое в привычные квалификации была предпринята 5 лет назад и… обернулась полным провалом.

В чем заключались изменения формата квалификации?

4 марта 2016 года, за две недели до начала нового сезона, ФИА был утвержден новый формат проведения квалификации. Суть изменений квалификационных правил заключалась в отсеве пилотов прямо по ходу сегментов. Если раньше гонщики выбывали и получали стартовые позиции только по итогам сегментов, то начиная с сезона-2016 самые медленные должны были отсеиваться прямо по ходу трех частей квалификационной сессии.



В первом сегменте, который длился шестнадцать минут, через семь минут после старта сессии начинался отсев: каждые 90 секунд из квалификации выбывал самый медленный пилот. В итоге к концу сегмента из дальнейшей борьбы за места на стартовой решетке выбывали семь пилотов.

Во втором сегменте схема похожая: пятнадцать минут длилась сессия, из которых шесть были «безопасными». Затем также каждые полторы минуты прощались с самым медленным пилотом.



Что касается заключительного и самого важного сегмента квалификации, то он продолжался целых четырнадцать минут, девять из которых шёл отсев. Последние полторы минуты должны были стать дуэлью за поул между двумя оставшимися пилотами.

Зачем это нужно было Форумле-1?

Вспоминая квалификационные перипетии пятилетней давности, может возникнуть абсолютно логичный вопрос: а зачем вообще нужно было менять то, что и так хорошо работает? Формат, существовавший с 2006 года, близок к идеалу, он сразу же прижился в Ф-1 и серьёзных нареканий не вызывал.



Принимая решение об изменении квалификационного формата, стратегическая группа Формулы-1, прежде всего, брала в расчёт фактор зрелищности. Нужно понимать, что начавшаяся в 2014 году гибридная эра несколько уменьшила уровень конкуренции в пелотоне (даже среди середняков, не говоря уже о лидерах), а идея с отсевом пилотов прямо по ходу сегментов виделась возможностью привнести в квалификацию элемент хаоса. Ведь при новых правилах с выбыванием каждые 90 секунд резко повышалась цена ошибки: одна помарка на быстром круге могла выключить пилота из дальнейшей борьбы за позиции на стартовой решетке.

Помимо того, что от нового формата ожидали повышения уровня интриги, он также должен был сделать квалификации более динамичными. Одна из немногочисленных претензий к квалификациям образца 2006-2016 годов заключалась в том, что вся борьба разворачивалась только лишь в концовках сегментов. В свою очередь «реформа» 2016 года должна была обеспечить ожесточённое сражение за позиции буквально спустя несколько минут после начала сессии.



«Думаю, что теперь буду немного более уверен в том, что у нас получатся хорошие гонки. Я буду доволен. Людям была нужна некоторая встряска. Кажется, я был единственным человеком, который считал, что мы должны что-то изменить в Ф-1, чтобы всех немного разбудить», – с оптимизмом воспринял изменения тогдашний промоутер Ф-1 Берни Экклстоун.

Что из этого получилось: шквал критики после первой квалификации, полная отмена после второй

Новый квалификационный формат был продемонстрирован всему миру на первом этапе сезона в Австралии. Начиналась квалификация с того, что два «Мерседеса» первыми заняли позиции перед светофором на выезде из пит-лейна, дабы поскорее показать время – такой роскоши, как отсиживаться в боксах, у них больше не было. Что примечательно, даже лидеры для первого сегмента выбрали «суперсофт»: никто не хотел рисковать.



Первыми «жертвами» нового формата стали пилоты «Хааса» — Гутьеррес и Грожан. Эстебан и Роман, будучи на грани вылета, атаковали изо всех сил, но не успели вовремя закончить свой круг. Гутьеррес и Грожан пересекали финишную черту, уже находясь в статусе выбывших из квалификации пилотов.



Что касается третьего сегмента, то и там болельщиков ждало разочарование. Никакой ожесточенной борьбы на «флажке» и близко не было: большая часть пилотов ограничилась одним быстрым кругом. Красочной дуэли за поул также не вышло: Хэмилтон и Росберг сделали ещё по одной попытке, и на этом квалификация была окончена. Фактически обладатель поула стал известен за три с половиной минуты до конца сессии. Очевидно, что не этого добивались в ФИА, когда утверждали новый формат квалификации.

После окончания субботней сессии никто уже не сдерживался в высказываниях. Негативных эмоций у непосредственно участников событий более чем хватало.



«Мы изначально говорили, что это неверное решение. Но мы не могли знать наверняка, пока не попробовали. А вот инженеры знали обо всём с самого начала. В спорт хотели внедрить что-то новое, и это хорошо. Но порой мы пробуем и ошибаемся. Нам нужно, наверное, вернуться к прежней квалификации» — заявил обладатель поула Хэмилтон.



А вот Кристиан Хорнер не забыл, что команды также причастны к этому квалификационному безумию, и признал собственные ошибки: «Для начала нам стоит извиниться. Намерения были благими, но на деле всё получилось наоборот. Необходимо немедленно решить эту проблему. То, что мы видели сегодня, никак нельзя назвать полезным изменением на благо Формулы-1».



Даже Экклстоун, изначально настроенный оптимистично, не стал защищать провалившуюся реформу: «Я смотрел квалификацию, и это было отвратительно. Единственный интересный момент здесь в том, что топ-пилоты могут совершить ошибку. Только тогда мы получим смешанную стартовую решётку, чего мы и хотим. Но так вышло, что «Мерседес» по-прежнему очень хорош. Мы можем продать всё, что у нас есть, и ставить на победы Хэмилтона. А публика такого не хочет».

Уже следующим утром представители команд встретились с Чарли Уайтингом, чтобы обсудить возвращение к старому формату квалификации. Итогом встречи стало единогласное решение вернуться к прежним правилам уже со следующего этапа в Бахрейне. Однако ФИА не поддержала инициативу команд, и второй этап сезона также прошел в формате «игры на выбывание».



К огромной радости формульной общественности, квалификация в Бахрейне стала последней проведенной по экспериментальным правилам. В ФИА приняли во внимание коллективное письмо, адресованное Жану Тодту и Берни Экклстоуну. Начиная со следующего этапа в Китае Ф-1 вернулась к старому формату субботних сессий.

Больше всех от «игры на выбывание» пострадал Квят

Можно сказать, что главным «неудачником» при новом квалификационном формате стал Даниил Квят. Что в Австралии, что в Бахрейне удача отворачивалась от российского пилота «Ред Булл».



Сначала в «Альберт-Парке» в условиях «игры на выбывание» трафик помешал Квяту показать достойное время и обезопасить себя от зоны вылета. Итогом неудачной субботы для россиянина стало только лишь 18-е место на стартовой решетке. Учитывая, что партнёр Квята Риккардо квалифицировался на 8-м месте, результат Даниила можно назвать катастрофическим.



В Бахрейне новый квалификационный формат вновь выбрал своей жертвой Квята. На сей раз россиянин смог пробиться через стартовый сегмент, однако стал первым из вылетевших во втором – 15-я позиция. Решающий круг Квят провел не лучшим образом, а шанса улучшить своё время у него попросту не было – новая система во всей красе.



Вообще если какой-то пилот больше всех и пострадал от экспериментального формата квалификации, то это именно россиянин. Каждый раз он заканчивал борьбу раньше времени именно «благодаря» особенностям нового формата. Неудачные квалификации в начале сезона уж точно не повышали акции Квята. Вполне возможно, что два субботних провала на старте чемпионата подтолкнули «Ред Булл» к размышлениям, не пора ли заменить Даниила в основной команде на юного Макса Ферстаппена…

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Квалификации на выбывание оставили свой отпечаток в истории как один из неудачных экспериментов Ф-1. Во многом из-за таких провальных нововведений предстоящие спринтерские гонки воспринимаются настороженно. Повторят ли субботние гонки участь квалификаций на выбывание или станут приятным открытием для современной Формулы-1, попробуем понять уже в эти выходные.