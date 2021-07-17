Первый спринт в истории Ф-1: Мазепин столкнулся с напарником, у Переса просто катастрофа

Макс отыгрывается на старте

После сигнала светофоров Макс Ферстаппен разогнался гораздо лучше Льюиса Хэмилтона и вырвался вперёд задолго до первого торможения. К повороту «Коупс» действующий чемпион смог подтянуться к лидеру «Ред Булл», но Макс уверенно отбил атаку и уехал вперёд.

Третью позицию позади лидеров сохранил Валттери Боттас — финн оказался одним из немногих, кто рискнул провести короткий заезд на «софте». Шарль Леклер остался четвёртым, а на пятое место блестяще прорвался Фернандо Алонсо, который на решётке стоял только 11-м.

За испанским ветераном расположились Норрис, Перес и Риккардо, на девятой позиции закрепился Себастьян Феттель, а на десятую откатился Джордж Расселл — гонщик «Уильямса» вновь неудачно стартовал, а по ходу круга зацепил Карлоса Сайнса, отправив того на обочину и в конец пелотона.



Никита Мазепин ничего отыграть не смог — в третьем повороте россиянина повело в сторону и бросило на машину Мика Шумахера. Мазепина развернуло, но он смог продолжить заезд и передал инженеру, что не получил повреждений.

«Ред Булл» в погоне за поулом

К четвёртому кругу Ферстаппен без видимых проблем «вёз» Хэмилтону полторы секунды, не позволяя британцу выйти на расстояние атаки. Тем временем позади была уже четверть дистанции. Заезд был у «Ред Булл» под контролем. Правда, лишь у половины «Ред Булл»…



На шестом круге Серхио Перес, преследовавший Алонсо и Норриса, пожадничал с педалью дросселя в «Беккетс», потерял заднюю ось машины и вылетел в траву. Чеко смог вернуться на трассу, но уже лишь 19-м, оставив напарника без поддержки на старте основной гонки. Просто катастрофа для мексиканца.

Тем временем Ландо Норрис, которого прессинговал Серхио, прошёл Алонсо и вышел на пятое место, отыграв одну позицию относительно результата квалификации. Фернандо, как и Боттас, рискнул проехать спринт на «софте», и к середине дистанции он стал разрушаться. На девятом круге испанца прошёл Риккардо, и Фернандо теперь шёл седьмым — на четыре позиции выше, чем квалифицировался.



Впереди же Ферстаппен и Хэмилтон обменивались быстрейшими кругами, но разрыв между ними не падал ниже 1,6 секунды. Макс контролировал заезд и всегда был готов прибавить, если преследователь подтягивался ближе. Без пит-стопов «Мерседесу» нечем было ответить «Ред Булл».

Поул у Ферстаппена

Под финиш Хэмилтон бросил погоню за Максом и отдал гонщику из Нидерландов поул, который с таким трудом вырвал накануне. За счёт этого немного вырос и разрыв между двумя лидерами чемпионата — у Ферстаппена теперь 33 очка преимущества.



Третьим финишировал Валттери Боттас, который разделит второй ряд стартового поля с Шарлем Леклером, на пятом и шестом местах спринт закончили гонщики «Макларена»: Ландо Норрис впереди Даниэля Риккардо, ну а Фернандо Алонсо сдержал на последних кругах Себастьяна Феттеля и отстоял свою седьмую позицию. Испанец в итоге отыграл в спринте больше всех и разменял свою 11-ю позицию в квалификации на седьмое на решётке Гран-при.

Джордж Расселл классифицировался девятым и вновь стартует из первой десятки, ну а замкнул топ-10 Эстебан Окон. Француз на последних кругах боролся с Карлосом Сайнсом и удержал «Феррари» позади — испанец прорывался после контакта с Расселлом на первом круге. Сайнс разделит шестой ряд стартового поля с Пьером Гасли.

Далее расположились Райкконен, Стролл, Джовинацци и Цунода, Латифи стал 17-м, а Мик Шумахер и Никита Мазепин на последнем круге отыграли по одной позиции и будут стартовать 18-м и 19-м — Серхио Пересу пришлось перед финишем заехать в боксы, так что в основной гонке он стартует последним.

Гран-при Великобритании стартует в воскресенье, 18 июля, в 17:00 по московскому времени.