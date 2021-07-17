Эксперимент Формулы-1 со спринтом очень хорош! Но завтра мы можем пожалеть о таком выводе

Премьера позади: Формула-1 впервые в своей истории определила стартовую решётку с помощью отдельной спринтерской гонки. Получился получасовой спринт длиной в треть основной гонки — есть ли у него будущее в Ф-1 или нужно сворачивать эксперимент, не дожидаясь второго и третьего спринта, которые планируются на Италию и Бразилию?

Что понравилось?

— Введение в расписание спринта сумело оживить гоночный уик-энд. Скажем честно: когда у тебя более 20 Гран-при за сезон, то интерес к пятничным заездам стремится к нулю, а в этот раз мы в первый же день получили не просто тренировки, а сразу квалификацию. У болельщиков была куда большая мотивация доехать до трассы или включить телевизионную трансляцию.



— Дополнительная гонка автоматически подарила нам ещё один самый интригующий момент Гран-при — старт. Тут были и смена лидера, и невероятный прорыв Алонсо, и столкновение Расселла с Сайнсом, и оставшийся на втором плане инцидент между пилотами «Хааса»… Да, это всего лишь спринт, но разве стали от этого инциденты и обгоны какими-то менее полноценными, разве старт Алонсо не войдёт в классику Ф-1?

При всём при этом ревнители традиций не пострадали: вручение всего трёх очков за победу никак не угрожает статусу основной гонки уик-энда, Ферстаппен не записал на свой статистический счёт «незаслуженную» победу. Другое дело, что теперь официально именно Максу достанется поул-позишен, что странно. Поддержим Феттеля и Росберга: издавна поул завоёвывает тот, кто проедет быстрее всех один круг, а не выиграет некую дополнительную гонку, такой «поул» Ферстаппена никак не сочетается со всей предыдущей статистикой чемпионата мира.



— Спринт вышел весёлым. Пилоты есть пилоты: они все равно рискуют, ошибаются, сражаются до последнего, ноют по радио… Гонка не превратилась в скучную процессию, пусть даже «Сильверстоун» не отнести к обгонным трассам и даже в Ф-2 получились две не слишком зрелищные гонки. Столкновение Расселла с Сайнсом подарило нам прорыв «Феррари», а вылет Переса автоматически должен сделать интереснее основную гонку.

— Дополнительно отметим шинный регламент. Впервые за долгие годы у нас сохранялась интрига насчёт того, кто на каких покрышках стартует в топ-10. Боттас, Алонсо и ещё несколько пилотов рискнули уйти в бой на самых мягких шинах, и прорыв Фернандо показал: разница в стратегии может сделать спринт интереснее. А если бы схожий прорыв продемонстрировал Боттас и дружно опередил Ферстаппена с Хэмилтоном, было бы еще интереснее! А ведь абсолютно свободный выбор шин будет и завтра…

Что не понравилось?

— Решительно непонятно, зачем при таком формате уик-энда вторая тренировка. Квалификация уже позади, менять настройки машин запрещено — и что в такой ситуации делать? Просто проверять работу покрышек? Ну очень интересно для болельщиков… Возможно, стоит «закрывать» парк только перед спринтом? Либо же сажать на вторую сессию новичков и резервных гонщиков, чтобы тренировки получили хоть какой-то смысл.



— Боевой спринт ещё может выйти нам всем боком в воскресенье. Потенциальный фаворит Гран-при Ферстаппен проиграл квалификацию, но благодаря спринту начнёт воскресную гонку с поул-позишен. Если и завтра «Ред Булл» окажется чуть быстрее «Мерседеса», то получается, что именно спринт-квалификация лишила нас интриги в борьбе за победу. Если к финишу Макс уедет от Льюиса на 15-20 кругов, то ещё большой вопрос, похвалим ли мы Росса Брауна и команду за свежую идею… Потенциальный прорыв Переса — это хорошо, но явно не перевесит возможное исчезновение интриги в споре за подиум.



Эти размышления верны и для других потенциальных дуэлей. Благодаря спринту пилоты «Макларена» вышли на пятое и шестое места. Если в гонке Норрис и Риккардо не дотянутся до Леклера, то, выходит, вся интрига в борьбе за звание лучшего гонщика позади топ-команд была убита ещё в спринте, все заранее расставлены по местам. Ну а если Расселл получил штраф за столкновение с Сайнсом, то фактически сойдёт на нет и ещё одна локальная интрига — быть ли долгожданным очкам «Уильямса». В общем, если так выйдет, что спринт стабильно «корректирует» случайные результаты квалификации и опресняет главную гонку, то польза от подобных изменений сомнительна.

Ну и?

Главный вывод — нужно дождаться воскресной гонки, чтобы проверить, не бьёт ли по ней спринт. Если всё в порядке, то я не вижу никаких проблем в проведении нескольких спринтов за сезон — на тех трассах, где легко обгонять и где при этом сильный износ шин, из-за которых выбор покрышек на субботнюю гонку окажется максимально непростым.



Спринт в каждый уик-энд? Сомнительно. Свежесть формата пропадёт, важность квалификации станет заметно ниже, а от числа гонок в календаре (при 25 Гран-при за сезон — 50!) начнёт рябить в глазах. Хорошего понемножку. Потенциально хорошего.



А как идея со спринтом вам?

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