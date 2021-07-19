«Ред Булл» в ярости! Назвали поведение Хэмилтона отвратительным и хотят дисквалификации

Поражение на Гран-при Великобритании Формулы-1 явно вывело из себя лидеров сезона. Руководство «Ред Булл» осталось ужасно недовольно тем фактом, что в то время как их лидер Макс Ферстаппен после аварии на первом круге путешествовал по окрестным больницам, второй участник инцидента Льюис Хэмилтон отделался 10-секундным штрафом, починил машину во время периода красных флагов и в итоге вырвал победу. И вот теперь от серьёзного отрыва Ферстаппена в общем зачёте осталось всего восемь очков — это, к примеру, разрыв между первым и вторым местами плюс бонус за быстрейший круг.

После гонки представители «Ред Булл» обрушились на Хэмилтона с претензиями, причём по разным поводам. Австрийскому лагерю не понравилась как сама атака Льюиса, которая привела к столкновению с Ферстаппеном, так и действия Хэмилтона после финиша. Несмотря на то что его соперник оказался в больнице, Льюис решил отпраздновать победу по полной: проехал круг возвращения в боксы с флагом Великобритании, братался с болельщиками и вообще всячески эмоционировал. Это окончательно вывело Ферстаппена, его начальство и близких из себя.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Льюис проиграл старт, — напомнил Кристиан Хорнер. — Он просунул колесо внутрь поворота «Копс» — одного из быстрейших в чемпионате, он проходится почти на полном газу. Тут могло быть лишь одно последствие. Просто разочаровывает, когда семикратный чемпион мира совершает такой отчаянный манёвр и отправляет другого пилота в больницу.



Нет, он не ехал бок о бок, и он широко выходил из поворота — если вы посмотрите на план сверху. У него была слишком высокая скорость. Этот манёвр никогда не прошёл бы. Это была детская ошибка, отчаянная ошибка. Меня не волнует, что сказал Льюис. Проведите собственный анализ, сравните всё. Для меня это дутая победа.



Думаю, это была его единственная возможность. Он знал, что если Макс проедет этот поворот, то он может больше не увидеть его. На мой взгляд, это отчаянный манёвр, который, к счастью, не привёл к более негативным последствиям, чем списанная машина и получивший синяки потрёпанный пилот».

Вторил Хорнеру и советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.



«Я не знаю, каков максимальный штраф, но такое опасное и безрассудное поведение должно наказываться дисквалификацией или чем-то таким, — требовал Марко в интервью немецкому Sky. Если участник гонки сильно задевает наше заднее колесо своим передним, то это уже не просто гоночный инцидент в быстрейшем повороте трассы. Это пренебрежение опасным поведением.



«Мерседес» винит Макса? Они все слепые. Повторы показали всё вполне чётко. Он врезался в наше правое заднее колесо своим передним левым и отправил Ферстаппена в барьер».

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Пока руководители «Ред Булл» акцентировали внимание на вине Хэмилтона и недостаточно суровом штрафе, сам пилот и его подруга Келли Пике признались, что их покоробило поведение британца после финиша.



«Рад, что я в порядке. Очень расстроен тем, что меня выбили вот так. Выписанное наказание никак нам не помогло. Справедливость не восторжествовала после опасного манёвра, который допустил Льюис на трассе. Я был в больнице и видел празднования — это неуважение и неспортивное поведение, но мы двигаемся дальше», — написал Ферстаппен в своём «твиттере».



Абсолютно аналогичной позиции придерживалась и Келли: «Можете называть это, как хотите — ошибка, гоночный инцидент (пусть даже со стороны Льюиса была очевидная неверная оценка ситуации, это его ошибка) — но отмечать победу таким образом было отвратительно. И это ещё даже не говоря про штраф».

А что же Льюис и его команда? Нет, такой прессинг со стороны конкурентов отнюдь не заставил Хэмилтона взять вину на себя. И извиняться перед Ферстаппеном он тоже не намерен.



«Исходя из моего нынешнего понимания, я не думаю, что нахожусь в том положении, чтобы за что-то извиняться, — сразу отрезал Хэмилтон. — Мы же здесь гоняемся. Сегодня я ехал абсолютно бок о бок с ним, а он не оставил мне места вообще. Я не считаю, что ему следует быть таким агрессивным. Он ехал со мной бок о бок. Это здорово смотрится в «Копсе», но нужно оставлять место. Тут никогда не бывает ошибки одного человека, это баланс между двумя.



Дутая победа? Я не знаю, что сказать Кристиану Хорнеру. Я не чувствую, что она дутая. Я уже сказал, что не хочу, чтобы происходило такое. Для всех нас важно сделать шаг назад, сейчас бушуют эмоции».

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Разумеется, поддержал своего лидера и Тото Вольф, который считает, что и десять секунд штрафа были незаслуженными.

«Все придерживаются своего мнения, и нужно это уважать. Первый круг проходил жёстко, но Льюис находился уже ближе центра машины Макса. Так что поворот принадлежит ему. Это просто правило, вы можете его прочитать, есть даже рисунки. Если вы вместе нырнёте в поворот, то остаться может только один гонщик. Стюарды назначили наказание, мы должны его принять. Но если посмотреть на правила, то этот штраф не был обоснован», — заявил Тото.



Ближе к концу этого напряжённого дня появилась информация, что «Ред Булл» ещё может подать апелляцию на решение стюардов о «слишком мягком» штрафе. И всё же это сомнительно: подобные наказания от судей могут быть пересмотрены, только если «быки» вдруг найдут какие-либо данные, которые стюарды не изучали перед вынесением решения. Но судьи и так внимательно посмотрели видеоповторы и телеметрию и установили вину Льюиса, после чего определили соразмерное наказание. Так что дополнительных тяжб здесь ждать не следует. Но вот проклинать Хэмилтона всё оставшееся время до Гран-при Венгрии «Ред Булл» никто не помешает.