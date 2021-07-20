Мазепин провёл лучший Гран-при в карьере и обогнал Шумахера. Прорыв или разовая акция?

Мы ждали этого десять Гран-при и наконец дождались: впервые Никита Мазепин был способен всю гонку ехать в темпе своего напарника по «Хаасу» Мика Шумахера. Формально россиянин уже финишировал впереди немца на этапе в Монако, но тогда Никите помогли проблемы Мика с двигателем и запрет со стороны команды на борьбу за позицию. А вот на сей раз — чистая внутрикомандная победа и лучший Гран-при в карьере. Как это стало возможно, сейчас разберёмся.

Старт уик-энда: неплохо, но ничего особенного

Прогресс Мазепина был заметен ещё до воскресной гонки. Да, он проиграл Шумахеру в квалификации, но только три десятые — на прошлой гонке в Австрии, на куда более короткой трассе, было пять. Более того, в бесполезной субботней сессии Никита даже опередил Мика, но тот не проехал ни одного действительно быстрого круга.



Спринт-квалификация принесла противоречивые ощущения. Началась она вообще с контакта между двумя гонщиками, после которой у Шумахера было повреждено днище, а у Мазепина — переднее антикрыло, плюс россиянин потерял шесть секунд из-за разворота.



В первой части спринта Никита начал догонять Мика, смотрелся сильнее, однако эта атака вышла россиянину боком: дело кончилось повышенным износом шин и к финишу Мазепин отстал от Шумахера на девять секунд. Было очень похоже на традиционный сценарий нынешнего сезона, так что и от воскресной гонки многого не ждали.

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Стартовый отрезок главной гонки уик-энда ничем не удивлял: гонщики «Хааса» заняли две последние позиции, отставали от соперников, а Мазепин при этом держался неподалёку от Шумахера. Так обычно бывало и прежде — проблемы возникали позднее по ходу гонки, когда Никиту раньше звали в боксы то ли по неким тактическим соображениям, то ли из-за повышенного износа шин, и потом к финишу россиянин уже сильно уступал напарнику, проваливаясь из-за умерших покрышек и обилия синих флагов.

«Мой лучший обгон за последние три года»

На сей раз пилоты «Хааса» поехали в боксы с разницей всего круг, причём Мик остановился раньше Никиты. И дальше началось самое интересное: Мазепин выехал менее чем в секунде позади напарника и решил, что это его шанс на атаку. В то время как Шумахер на первых кругах после остановки берёг «хард», Мазепин действовал смелее и рискованнее, и это позволило Никите провести красивую, чистую и результативную атаку на Мика.

«Я старался очень сильно атаковать в начале [отрезка], чтобы попробовать выйти вперёд, потому что ты знаешь, как трудно обгонять на этой трассе. Я сильно использовал свои шины, но затем сумел провести свой, вероятно, лучший обгон за последние три года», — порадовался россиянин.

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Шумахер в этот момент считал, что победа напарника окажется пирровой: немец обратил внимание, что россиянин выжимает из шин куда больше, и ожидал, что затем у Мазепина, как обычно, начнутся проблемы. Однако, вопреки прогнозу Мика, покрышки россиянина в целом выдержали. Да, по чистой скорости Шумахер мог ехать быстрее (по крайней мере, он сам так считает), но недостаточно, чтобы получить шанс на атаку.



После финиша Мику оставалось развести руками и отдать должное более грамотной тактике напарника: «Мы старались не перегревать колёса на первых нескольких кругах, а Никита, похоже, атаковал намного сильнее, но ему всё равно удавалось сохранять шины в рабочем окне. Мне нужно проанализировать, как он это делал, ведь была возможность поехать намного быстрее. Нам нужно сделать выводы.



После пропуска Никиты сразу было ясно, что обойти его обратно будет трудно — из-за особенностей трассы. Здесь нужно быть быстрее на полсекунды или даже на целую секунду. В гонке такой разницы не было».

Секреты Никиты: работа с шинами, спринт и настройки

Итак, первая составляющая успеха Мазепина — хорошая работа с шинами. Мучения предыдущих Гран-при не прошли даром: на сей раз Никите удалось сберечь покрышки и на первом, и на втором отрезке гонки. А может, и команда согласилась, что не стоит существенно разводить тактику пилотов и звать Мазепина в боксы раньше, раз затем это ставит его в менее выгодное положение во второй части гонки.



Вероятно, отчасти Никите помог субботний спринт: 17-круговая «репетиция» помогла Мазепину лучше понять, как обращаться с покрышками, позволила получить важный опыт, который он применил на следующий день. Так что эксперимент Формулы-1 с расписанием Гран-при пошёл россиянину на пользу.



Наконец российский новичок отметил, что ему с инженерами в итоге удалось подобрать достойные настройки машины — причём для этого хватило всего одной пятничной тренировки, хотя обычно и три практики не сильно помогали.



«Я был очень доволен балансом, которого мы смогли добиться от машины. Очевидно, мы не могли изменять машину так сильно, как во время других уик-эндов, но мы уже на ранней стадии уик-энда нашли очень хорошие настройки. Возможно, это было неидеально для квалификации, но довольно хорошо сработало в гонке в плане деградации шин», — отметил Мазепин.

Что принесёт Венгрия?

Теперь остаётся понять, наступил ли в сезоне Мазепина перелом или Гран-при Венгрии вновь принесёт разочарование (если такой громкий эпитет применим к ситуации, где в любом случае речь идёт о борьбе за предпоследнее место).



С одной стороны, Мазепин и его инженеры смогут дальше работать с настройками в перспективном направлении, с другой — Никита лишится субботней «репетиции» гонки, а комплекты шин «Пирелли» станут на шаг мягче.



Ещё один аргумент против — трассы в Сильверстоуне и под Будапештом сильно отличаются друг от друга. Но в Формуле-2 Мазепин удачно выступал и там, и там: если в Сильверстоуне он одержал первую победу, то на «Хунгароринге» прорвался с 16-й стартовой позиции на вторую. В 2020-м именно в Венгрии Никита начал превращаться из статиста в одного из лидеров Ф-2, а затем закрепил этот статус в Сильверстоуне. «Хунгароринг»-2021 тоже даёт ему шанс изменить собственное положение в пелотоне, пусть и не так глобально.