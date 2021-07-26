Расселл в «Мерседесе» — угроза Хэмилтону или второй номер? Льюис и его 5 напарников

С финнами всё было прекрасно, а вот соседство с Алонсо и Росбергом Льюис явно не вспоминает с удовольствием.

В последние недели всё активнее ходят слухи о скором переходе Джорджа Расселла в «Мерседес» — более чем возможно, что, начиная со следующего сезона, у Хэмилтона появится новый напарник. Отношения Льюиса с партнёрами по команде — отдельная и весьма интересная история.

Фернандо Алонсо — «Макларен» (2007)

Фернандо Алонсо «посчастливилось» стать первым напарником Льюиса в его формульной карьере. Как показало время, тандем Алонсо-Хэмилтона стал одним худших кадровых решений в истории «Макларена». Пилотский состав «Макларена» на сезон-2007 выглядел вполне многообещающим: действующий чемпион Алонсо и один из самых перспективных пилотов мира Хэмилтон. Казалось бы, что может пойти не так?

Согласно изначальному плану Рона Денниса, первым пилотом должен был стать Алонсо, а дебютанту Хэмилтону вполне логично отводилась роль второго плана. Однако фееричный старт Льюиса в Ф-1 уничтожил все предсезонные расклады. Такого яркого перформанса от дебютанта Формула-1 не видела давно: 9 подиумов подряд со старта сезона!

С каждой новой гонкой Льюис всё больше и больше подбирался к уровню Фернандо. А после первых побед Хэмилтона в Канаде и США стало понятно, что за титул в этом сезоне поборются оба пилота «Макларена». Напряжение внутри команды постепенно нарастало и достигло апогея во время квалификации Гран-при Венгрии. Именно на «Хунгароринге» громыхнул первый открытый конфликт между Льюисом и Фернандо.

В третьем сегменте квалификации пилоты «Макларена» обменялись тактическими «любезностями». Сначала Хэмилтон нарушил первоначальный план Рона Денниса. Британец должен был выехать из боксов только после Фернандо, ведь его машина была тяжелее из-за большего количества топлива. Однако Льюис, вопреки командной тактике, первым покинул гараж и в дальнейшем отказался пропускать напарника.

Поначалу испанец неистово негодовал по радио, а чуть позже отплатил Хэмилтону той же монетой. Алонсо первым остановился на пит-стоп перед решающей попыткой, следом за испанцем механики «Макларена» должны были обслужить Льюиса. Однако, когда леденец взмыл вверх, Фернандо и не думал трогаться с места — в статичном состоянии Алонсо пребывал 15 секунд, попутно задерживая напарника. Итогом этого инцидента стала испорченная квалификация Льюиса, ведь он так и не успел уйти на решающую попытку. А вот Фернандо, в свою очередь, благополучно отобрал поул у напарника.

Далее скандал набрал обороты: Алонсо дали штраф в пять позиций, а Рон Деннис внутри команды переругался со всеми, с кем можно было. После венгерского этапа у Фернандо окончательно испортились отношения как с Льюисом, так и с руководством «Макларена».

В конце концов внутренние распри стоили коллективу из Уокинга чемпионского титула. Тандем Алонсо-Хэмилтон на собственном примере доказал, что два сильных пилота в одной команде — не всегда залог успеха.

Хейкки Ковалайнен — «Макларен» (2008-2009)

Трансфер Ковалайнена в «Макларен» стал некой работой над ошибками в стане «Серебряных стрел». Дабы избежать прошлогодней ситуации, Рон Деннис приглашал Хейкки именно на роль ярко выраженного второго пилота — без намёка на реальную борьбу внутри команды. Конечно, сам Ковалайнен мечтал о другом, но изменить ситуацию не сумел.

Главная задача финна заключалась в том, чтобы не мешать Льюису спокойно бороться за титул и набирать для команды очки по мере возможностей. Можно сказать, Хейкки был антиподом Фернандо Алонсо: неконфликтный, без претензий на главную роль, способный пожертвовать личными результатами на благо команды.

Стоит ли говорить, что Хэмилтона такой напарник более чем устраивал? Ни одного конфликта не возникло между пилотами «Макларена» за два сезона, проведённых вместе. Внутрикомандную идиллию обеспечил в первую очередь гоночный темп Ковалайнена, который не позволял финну бороться за самые высокие места. Соответственно, не возникали даже намёки на соперничество между двумя пилотами «Серебряных стрел».

Обратной стороной медали союза Хейки и «Макларена» стало второе место команды из Уокинга в Кубке конструкторов по итогам сезона-2008. На фоне напарника финский пилот провёл крайне слабый сезон, завоевав только лишь три подиума за год. Обладая одним из двух быстрейших болидов пелотона, Ковалайнен смог занять только лишь 7-е место в личном зачёте.

Год спустя Хейкки также оставался слишком далеко от британца: это не был верный оруженосец а-ля Боттас, блёклые результаты Ковалайнена скорее соответствовали выступлениям Албона и Гасли. И «Макларен» решил найти Льюису напарника посильнее.

Дженсон Баттон — «Макларен» (2010-2012)

В некотором роде Дженсон Баттон был уникальным напарником Льюиса. Ни одному другому пилоту, находясь в одной команде с Хэмилтоном, не удавалось настолько серьёзно бороться с напарником, при этом абсолютно избегая крупных конфликтов. На момент перехода Дженсона в «Макларен» Баттон и Хэмилтон являлись чемпионами двух последних сезонов — вполне логично, что руководство «Серебряных стрел» не стало сильно выделять одного из своих пилотов.

Первые гонки в новой команде Дженсон провёл куда лучше своего напарника: две победы на первых четырёх этапах. В начале сезона Баттон даже виделся одним из фаворитов чемпионата. Однако со временем шансы Дженсона на титул начали постепенно уменьшаться. А вот Льюис, напротив, смог прибавить по ходу сезона и к последнему этапу даже сохранял математические шансы на титул.

В том же 2010-м между двумя британцами произошёл первый незначительный конфликт. В гонке на трассе «Истанбул Парк» лидирующему Льюису последовало указание экономить топливо, из-за чего его темп несколько упал. Однако Дженсона не оповестили о тактике напарника, и он, как ни в чём не бывало, прошёл Льюиса. В итоге Хэмилтон хоть и победил, но подобным маневром Баттона был явно недоволен.

К счастью для руководства «Серебряных стрел», этот эпизод не послужил поводом для очередного раскола внутри команды. Накала уровня «Алонсо-Хэмилтон» не было и близко, хотя борьбы на трассе между напарниками более чем хватало. В сезоне-2011 Баттон стал вице-чемпионом, достаточно уверенно опередив Льюиса в личном зачёте. Кстати, Дженсон так и остаётся одним из двух напарников Хэмилтона, кто смог опередить Льюиса по итогам сезона.

«Время шло, мы оставались дружелюбными, но никогда не были хорошими приятелями. Наша борьба была самой настоящей — и гораздо более «здоровой», чем у него сложилась с Фелипе Массой или Нико Росбергом. Например, я никогда не бросал в него кепкой. Но особой дружбы между нами не было никогда», — вспоминал Баттон о своем соперничестве с Хэмилтоном.

Нико Росберг — «Мерседес» (2013-2016)

Переходя в «Мерседес», Хэмилтон вряд ли мог подумать, что Нико Росберг станет для него едва ли не главным соперником в карьере. На момент подписания контракта с немецкой командой Льюис уже успел стать чемпионом мира и зарекомендовал себя как один из сильнейших пилотов поколения. Однако статус Хэмилтона никак не помешал последующему соперничеству: всё-таки он шёл к пилоту, уже проведшему в «Мерседесе» три сезона и отправившему на пенсию Михаэля Шумахера. К тому же и немцу. Так что задвигать Росберга на второй план «Мерседес» явно не собирался.

Первый совместный сезон Льюиса и Нико прошёл вполне себе спокойно — во многом потому, что «Мерседес» в сезоне-2013 был не в силах бороться за чемпионство. А вот уже в следующем году Хэмилтону пришлось вспомнить, что такое ожесточённое внутрикомандное сражение.

С самого начала сезона-2014 стало понятно, что конкурентов у «Мерседеса» не предвидится (как и в последующие шесть). Хэмилтон и Росберг автоматически становились единственными претендентами на титул. В условиях доминирования над соперниками руководство «Мерседеса» могло позволить своим пилотам бороться друг с другом в полную силу.

В первой части сезона Росберг продемонстрировал свою готовность к сражению с Хэмилтоном: тушеваться перед более именитым напарником Нико уж точно не собирался. Ближе ко второй половине сезона обстановка в команде постепенно начала накаляться. Первый спорный эпизод произошёл в Венгрии, когда британец отказался пропускать напарника вопреки командной тактике.

На следующем этапе в Бельгии зарождающийся конфликт между двумя пилотами немецкой команды начал набирать обороты. Отчаянная борьба двух «Мерседесов» привела к сломанному переднему спойлеру Нико и проколу Льюиса. Так подопечные Тото Вольфа лишили команду потенциального дубля.

Но полноценного внутрикомандного взрыва не последовало. Вторая часть сезона полностью осталась за британцем: Хэмилтон взял титул и выиграл первый раунд противостояния с Росбергом. В следующем сезоне Льюис ещё увереннее стал чемпионом. Казалось бы, расстановка сил в команде стала ясна и соперничество в «Мерседесе» постепенно сходит на нет.

Однако сезон-2016 Нико начал с четырёх побед подряд и дал понять руководству команды, что бороться он будет до конца. 2016 год вообще стал самым напряжённым в плане взаимоотношений Росберга и Хэмилтона. Точкой кипения стала гонка в Испании. Столкновение двух «Мерседесов» на первом круге — один из самых ярких эпизодов того сезона.

Конечно, по итогам аварии Тото Вольф провёл разъяснительную беседу с двумя пилотами, однако градус борьбы от этого стал только выше. Льюис и Нико сражались до последнего. В конце концов на последнем этапе сезона в Абу-Даби Росберг всё-таки стал чемпионом — во многом решающим стал сход Хэмилтона в Малайзии из-за сгоревшего двигателя.

Нико стал единственным пилотом в гибридную эру, у кого получилось победить Льюиса. Ни один из напарников Хэмилтона не наносил ему столь болезненное поражение, как Росберг. «Моё самое большое разочарование за все годы в Формуле-1 — поражение в чемпионате 2016-го. Росберг тогда меня опередил, и мне было очень тяжело смириться с этим поражением. Даже странно: я хорошо помню это поражение, но с трудом могу назвать свои лучшие победы», — позже с досадой вспоминал Хэмилтон.

Валттери Боттас — «Мерседес» (2017 — н.в.)

Боттас чем-то напоминает Хейкки Ковалайнена, и дело тут не только в национальности. Валттери, как и его соотечественника, приглашали в топ-команду скорее на роль второго пилота, чем главного соперника Льюиса. Перспектива очередного внутрикомандного сражения не сильно привлекала руководство «Мерседеса», поэтому в напарники Льюису был выбран именно Боттас. По многим качествам Валттери походил на Ковалайнена: относительно быстрый, не слишком амбициозный, а главное — лояльный. Перспективы возможного конфликта между Хэмилтоном и Боттасом были крайне низки.

Первый же сезон Валттери за немецкую команду совпал с появлением у «Мерседеса» реального соперника. В 2017-м и 2018-м Феттель смог оказать Хэмилтону реальное сопротивление в борьбе за титул, и в таких условиях значимость второго пилота для «Мерседеса» резко повышалась. Иногда по отношению к Боттасу даже применялась командная тактика: случай на Гран-при России в 2018-м — самый яркий пример.

Спустя несколько лет, проведённых в роли оруженосца Льюиса, у Боттаса начали ухудшаться результаты. Прошлый сезон финский пилот провёл заметно хуже предыдущих. Результаты этого года также нельзя назвать особо удачными для Валттери, в результате чего по паддоку уже активно ходят слухи о возможной замене Боттаса на Расселла. Валттери всё ещё достаточно быстр, чтобы прикрывать тылы Льюиса, но «Мерседесу» нужно думать о будущем (то есть о Расселле), да и стабильность Боттаса становится ниже.

Однако самого Хэмилтона его нынешний напарник более чем устраивает: «Оставьте Валттери в покое, дайте ему сосредоточиться на своей работе. Я всегда говорил, что Боттас — мой лучший напарник. И я говорю не только о его результатах и психологическом настрое, но и о том, как мы сработались».

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Как показывает история, напарник Хэмилтона — амплуа не самое простое. В случае перехода Расселла в «Мерседес» отдельной интригой станут его взаимоотношения с Льюисом. Станет ли Джордж для Хэмилтона тем, кем для Алонсо в 2007-м стал сам Льюис, или британец пойдёт по пути Боттаса и вольно-невольно откатится к статусу второго номера? Возможно, ответ на этот вопрос мы узнаем уже в следующем году.