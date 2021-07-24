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Состав «Уильямса» в Формуле-1 сезона-2022: Квят, Шварцман, Боттас или Хюлькенберг вместо Расселла

8 конкурентов Квята. Кто поедет за восставший из пепла «Уильямс»?
Дмитрий Захарченко
Кто поедет за восставший из пепла «Уильямс»?
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Если Расселл всё-таки заменит Боттаса в «Мерседесе», у Гроува будет из кого выбрать ему замену. Не исключено, что вернётся Халк!

Сезон-2021 приближается к летнему перерыву — самой горячей поре на рынке пилотов. Ожидается, что главной новостью предстоящего трансферного окна станет переход Джорджа Расселла в «Мерседес» — британец достаточно сделал, чтобы доказать, что будет полезен команде в новом цикле технического регламента. Если Тото Вольф решит оставить Расселла в Гроуве на четвёртый год подряд, это станет большим сюрпризом.

Но кто в случае ухода Джорджа заменит его в британской команде? Четвёртый год подряд «Уильямс» обитает на дне турнирной таблицы, но у его руководителя Йоста Капито есть из кого выбрать — в списке присутствуют даже два россиянина.

Вопрос лишь в том, какой стратегии намерен придерживаться глава команды.

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Гонщик с опытом: Боттас или Квят

Один из кокпитов команды на следующий год занят Николасом Латифи и его спонсорами. За полтора года канадец ни разу не опередил Джорджа Расселла в квалификации и, в отличие от британского напарника, ни разу не боролся за очки. На роль лидера Латифи очевидно не тянет. В то же время перед «Уильямсом» в следующем году откроется окно возможностей и нужен кто-то, кто сможет раскрыть потенциал сильных сторон машины и нивелировать её недостатки. Опытный гонщик (в теории) должен справиться с этим лучше дебютантов.

И потому всё чаще звучат слухи о переходе на место Расселла Валттери Боттаса — в таком случае между «Уильямсом» и «Мерседесом» попросту произошла бы рокировка. Приход финна был бы наиболее удачным развитием событий для Гроува — Валттери превосходно знает немецкий двигатель и обладает опытом работы в чемпионской команде. Правда, Падди Лоу точно такой же набор преимуществ в Гроуве не помог. К тому же ещё неизвестно, захочет ли сам Боттас после стольких лет борьбы за победы и подиумы сражаться за места в конце первой десятки.

Даниил Квят — резервист «Альпин» в сезоне-2021

Даниил Квят — резервист «Альпин» в сезоне-2021

Фото: alpinecars.com

Если Боттас откажется возвращаться в «Уильямс» — шаг назад, как ни крути, то у Йоста Капито есть три других претендента с опытом. Во-первых, речь о Данииле Квяте, который этот сезон проводит в качестве резервиста «Альпин». В концовке прошлого сезона россиянин был очень быстр и агрессивен, не потерял контакта с паддоком и знает, чего ожидать от машины следующего года. Крупных спонсоров за Квятом нет, но в данном случае они от него не требуются.

Эксперты также вспоминают Нико Хюлькенберга, который почти два года сидит без работы. С одной стороны, по поводу формы Хюлькенберга сомнений гораздо больше, чем по поводу скорости Квята, с другой — Нико превосходно подменял гонщиков «Рейсинг Пойнт» в прошлом сезоне и доказал, что может быстро найти темп. Ещё одним вариантом остаётся Александер Албон, но тайский гонщик — это скорее промежуточная опция между опытным пилотом и молодым гонщиком на перспективу.

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Перспективный дебютант: Шварцман, Гуаньюй или Пиастри

Не исключено, что Йост Капито пойдёт в совершенно ином направлении и на место ушедшего Расселла возьмёт молодого перспективного дебютанта, которым раньше был и сам Джордж. И в данной плоскости у «Уильямса» выбора даже больше, чем если в команде примут решение в пользу опыта. И в этой категории тоже есть россиянин — Роберт Шварцман, который сейчас сражается за чемпионство в Формуле-2.

Роберта, воспитанника Академии «Феррари», в случае перехода в «Большие призы» логичнее было бы видеть в цветах «Альфа Ромео», и предполагается, что в этой команде откроется хотя бы одна вакансия: либо Кими Райкконен завершит карьеру, либо Антонио Джовинацци утратит доверие Фредерика Вассёра. Правда, и кандидатов, помимо Шварцмана, в Хинвиль немало — и в первую очередь это Мик Шумахер с Каллумом Айлоттом, которые победили Роберта в Ф-2 в прошлом году.

Роберт Шварцман после победы в гонке Ф-2 в Сильверстоуне

Роберт Шварцман после победы в гонке Ф-2 в Сильверстоуне

Фото: fiaformula2.com

В случае срыва контракта Шварцмана с «Альфа Ромео» единственной альтернативой для Роберта останется «Уильямс». Но и здесь соперников немало, и в первую очередь следует отметить Чжоу Гуаньюя и Оскара Пиастри — оба опережают Шварцмана в Формуле-2, притом что последний — дебютант серии. Оба гонщика входят в программу поддержки пилотов «Альпин», и пусть у французской команды нет мест на следующий год, пристроить своего пилота в «Уильямс» не должно составить труда. Другое дело, что при выборе молодого гонщика Йост Капито будет в первую очередь смотреть на результаты, а не на чек.

В плоскости молодых гонщиков «Уильямс» также держит в уме Джека Эйткена — своего резервиста. Эйткен, правда, в этом году едва не остался без гоночной практики и лишь на втором этапе сезона сел в кокпит Формулы-2, заменив Маттео Наннини. Правда, результатов у Эйткена нет — девять гонок и ни одного очка. Зато победа и несколько подиумов есть у Дэна Тиктума, хотя тот слишком часто попадает в аварии и уступает Шварцману, Чжоу и Пиастри. Вряд ли Эйткен и Тиктум на вершине списка Капито, но факт остаётся фактом: на место в команде, которую ещё пару лет назад хоронил весь паддок, претендуют по меньшей мере девять пилотов.

Скорого решения ждать не стоит: сначала должна решиться судьба Расселла, а уже дальше в Гроуве начнут делать собственные кадровые шаги.

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