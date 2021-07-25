Ещё одна страшная смерть. 14-летний мотогонщик не успел подняться и спастись от мотоцикла

Автоспортивный уик-энд принёс трагедию, причём в очередной раз — в мотогонках. Беда пришла из серии European Talent Cup, в которой выступают мотогонщики, только-только начинающие свой путь в спорте. Очередной этап довольно престижного молодёжного чемпионата проходил на испанской трассе «Моторленд Арагон», но воскресная гонка была остановлена досрочно…

14-летний Уго Мильян Грасия был в этом сезоне одним из лидеров серии: он четырежды поднимался на подиум и даже какое-то время возглавлял общий зачёт. На счету Уго были две поул-позишен, перед гонкой в Арагоне он занимал второе место в генеральной классификации.



Неплохо для Мильяна началась и очередная гонка: перед роковым инцидентом испанец занимал четвёртое место, сражаясь в группе лидеров. Однако на втором круге Уго потерял контроль над мотоциклом в пятом повороте и совершил хайсдайд. После небольшого полёта испанец упал на асфальт посередине трассы — чуть впереди своего мотоцикла.



В этот момент ничего страшного ещё не произошло, поскольку все ехавшие рядом мотогонщики видели момент аварии и успели объехать байк и ездока с разных сторон. Мильян начал подниматься и оглядываться по сторонам, но покинуть трассу не успел…

В пятый поворот начала заходить следующая группа гонщиков, которая не подозревала, что спереди что-то произошло. И если возглавлявшие группу райдеры видели Мильяна и его мотоцикл, то вот находившийся в середине поляк Олег Максимильян Павелец не имел ни единого шанса заранее заметить проблему и среагировать. Павелец врезался в мотоцикл, а тот на огромной скорости отскочил в своего ездока. Удар пришёлся то ли в позвоночник, то ли в шею Уго.

Мы не будем вам показывать видео — если очень захотите, найдёте сами. Там всё было слишком жёстко. Наверное, даже хорошо, что легальных повторов аварии не существует…

Гонка была незамедлительно остановлена красными флагами — все понимали, что случилась страшная авария. Если потрясённый Павелец покинул аварию на своих двоих, то Мильяну оставался лежать без движения — ему тут же начали оказывать помощь медики. 14-летнего мотогонщика увезли на реанимационном автомобиле в медицинский центр трассы, а затем отправили вертолётом в больницу Сарагосы, однако через некоторое время поступила официальная информация: спасти жизнь Уго не удалось.

Мы писали про гибель мотогонщика совсем недавно: 30 мая в результате похожей аварии скончался гонщик Moto3 Джейсон Дюпаскье. Как и в той статье, мы вынуждены констатировать: за всё время существования мотоспорта просто не придумано способа, который мог бы спасти упавшего райдера, если он окажется на пути у другого соперника. Шлем и комбинезон не в состоянии защитить от удара, перенести который человеческому организму зачастую просто не под силу. Тут или запрещать мотогонки в принципе, либо смириться: сборный список погибших райдеров будет и дальше пополняться…



Покойся с миром, Уго.