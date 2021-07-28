Позорная страница в истории Формулы-1. Дебют 42-летнего израильтянина обернулся фарсом

За 4 года Ниссани прошёл путь от простого болельщика до пилота Формулы-1. Начать гоночную карьеру не поздно даже в 38 лет.

За свою богатую историю Ф-1 видела немалое количество весьма экстравагантных пилотов. Болельщики со стажем наверняка помнят таких интересных персонажей, как Риккардо Россет, Жан-Дени Делетраз или же Таки Иноуэ. В 2005 году во время пятничной сессии свободных заездов Гран-при Венгрии ряды «выдающихся» пилотов Ф-1 пополнил тестер «Минарди» Ханох Ниссани. Израильтянин участвовал только в практике и ни разу не вышел на старт гонки, однако ему и этого хватило, чтобы оставить свой след в истории Королевских гонок.

Автодром «Хунгароринг» подарил фанатам Ф-1 немало памятных моментов. Яркий перформанс Деймона Хилла за рулем «Эрроуза», дебютная победа Алонсо или же сенсационный триумф Баттона — эти моменты навсегда останутся в истории Королевских гонок. Однако среди россыпи событий, происходивших на венгерской трассе, затерялась одна весьма интересная история: 29 июля 2005 года во время пятничной сессии свободных заездов весь мир увидел дебют Ханоха Ниссани в Ф-1 — выступление, которое стало одним из самых кошмарных за всю историю Королевских гонок.

Начать карьеру пилота решил во время просмотра гонки Ф-1

Эта история берёт своё начало в августе 2001 года. Именно тогда успешный бизнесмен из Израиля Ханох Ниссани впервые посетил Гран-при Формулы-1, проходивший на трассе «Хунгароринг». Кто бы мог подумать, что это событие станет судьбоносным в жизни Ханоха. По итогам гонки на венгерском автодроме Михаэль Шумахер стал четырёхкратным чемпионом мира, а Ниссани получил нечто более романтичное — мечту. Именно в тот момент он понял, что в следующий раз хочет посетить этап Формулы-1 уже в качестве гонщика.

Израильтянина не пугали ни собственный возраст (на тот момент ему уже исполнилось 38), ни тот факт, что прежде он никогда не садился за руль гоночной машины. Ханох просто видел перед собой цель и планомерно двигался к её достижению.

Хорошим подспорьем в достижении мечты для Ниссани стали деньги: к 38 годам израильтянин успел стать достаточно успешным бизнесменом в области недвижимости и со стартовым капиталом для начала гоночной карьеры проблем не возникло. К тому же чуть позже Ниссани нашёл личного спонсора в лице израильской косметической компании UPEX.

Свои первые шаги в мире гонок Ханох сделал в 2002 году, приняв участие в венгерском чемпионате Формулы-2000. Для человека, начавшего гоночную карьеру позже собственного сына, результаты Ханоха в дебютном сезоне были очень даже достойными: второе место. Хотя стоит признать, что сам факт вице-чемпионства израильтянина в первую очередь говорит об уровне гоночной серии.

Добившись первых локальных успехов, Ниссани и не думал останавливаться на достигнутом: вице-чемпионство ещё больше замотивировало возрастного новичка. Со второй попытки Ханох покорил национальный чемпионат. В том же 2003-м Ниссани впервые пробует свои силы в международной гоночной серии, приняв участие в чемпионате World Series Lights.

Уровень конкуренции внутри новой гоночной серии был несколько повыше по сравнению с венгерской Формулой-2000, и Ханох смог завершить сезон только лишь на 14-й строчке личного зачёта. Однако фиаско первого зарубежного сезона ничуть не смутило израильского пилота. Уже в следующем году Ханох дебютировал в Международной Формуле-3000, проведя заключительные три гонки сезона в составе команды «Колони».

Вполне предсказуемо Ниссани прозябал в конце пелотона, пока его напарник Патрик Фризахер боролся за самые высокие места (гонку в Венгрии австриец и вовсе выиграл). Такими результатами Ханох, конечно же, никого не мог поразить, однако, как нетрудно догадаться, попасть в Ф-1 израильтянин рассчитал вовсе не за счёт таланта.

Дебют в Ф-1 стал возможен благодаря израильским спонсорам и бедственному положению «Минарди»

В 2004 году израильтянину удалось договориться с Эдди Джорданом о контракте тест-пилота, и на тестах в Сильверстоуне Ханоху наконец-таки удалось добраться до болида Ф-1. В тот день Ниссани сумел проехать только 25 кругов — проблемы с двигателем заставили израильского пилота завершить сессию досрочно.

Итогом дебютных заездов в Ф-1 для Ниссани стало отставание в 18 секунд от лучшего времени тестового дня. Другому пилоту «Джордана» Нику Хайдфельду израильтянин также проиграл целую пропасть — 9 секунд.

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Казалось бы, Ханох добился своего — он принял участие в заездах за рулём боевой машины Формулы-1 и даже заочно посостязался с другими пилотами Королевских гонок. Однако Ниссани на этом и не думал останавливаться, его новой целью было участие в Гран-при Формулы-1, пусть и в качестве тест-пилота.

В феврале 2005-го босс «Минарди» Пол Стоддарт во время пресс-конференции на родине Ниссани в Тель-Авиве объявил о том, что в предстоящем сезоне израильский гонщик станет официальным тест-пилотом команды.

«Мы очень рады, что можем объявить здесь, в Израиле, что подписали Ханоха в качестве тест-пилота. В ходе двух недавних тестовых сессий, в которых он принимал участие, Ханох поразил нас своим энтузиазмом, готовностью учиться и своей физической подготовкой» — заявил Стоддарт.

Здесь, конечно же, может возникнуть вполне логичный вопрос: а зачем вообще всё это нужно было «Минарди»? Ответ предельно простой — деньги. Не нужно забывать, что к 2005 году итальянская команда была слабейшей в пелотоне, к тому же испытывала финансовые проблемы. В свою очередь, спонсорские деньги со стороны Ниссани должны были несколько облегчить бедственное положение «Минарди». Плюс одним из маркетинговых преимуществ Ханоха была его национальность: в стане итальянской команды считали перспективной историю первого израильтянина в истории Ф-1.

Своего апогея сотрудничество Ниссани и «Минарди» достигло 29 июля 2005 года во время пятничной сессии свободных заездов Гран-при Венгрии. Ввиду того, что Ниссани был достаточно популярен в Венгрии, руководство «Минарди» решило предоставить Ханоху шанс принять участие в пятничной практике.

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Достаточно символично дебют Ниссани как раз выпал на его день рождения: в ту пятницу израильскому пилоту исполнялось 42 года. К тому же достаточно красиво закольцевалась история гоночной мечты Ханоха, ведь именно на автодроме «Хунгароринг» у Ниссани появилась мечта всей жизни. И вот спустя 4 года Ханох уже сидел в кокпите болида Формулы-1 — голливудский финал, не иначе.

На этом, собственно, заканчивается вся романтическая составляющая этой истории. Ведь когда Ниссани выехал на трассу, было уже не до сантиментов. Пилотаж Ханоха явно выделялся на фоне других пилотов Формулы-1. Болельщики со стажем наверняка в тот момент вспоминали Риккардо Россета или Жан-Дени Делетраза. Свой лучший круг израильтянин проехал на 13 секунд медленнее лидера сессии Алекса Вурца и почти на 7 секунд медленнее своего напарника Кристиана Альберса. А за 17 минут до конца сессии Ханох и вовсе ошибся в повороте и вылетел в гравий: на этом формульная карьера для Ниссани была окончена. Вот такая позорная страница в истории Формулы-1.

Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Своё выступление Ниссани считает пособием для мечтателей

Как бы то ни было, записать своё имя в историю Ф-1 Ниссани удалось. Например, он стал первым израильским пилотом, принявшим участие в официальном этапе Формулы-1. Кстати, недолгое появление Ханоха в пятничной практике на его родине вызвало огромный резонанс.

Не остался незамеченным дебют израильского пилота и в гоночной среде. Лаконичнее всех выразился Ник Хайдфельд: «Любой другой пилот, такой же медленный, как Ниссани, не должен управлять болидом Формулы-1. Он представляет собой большой риск и может быть чреватым опасностью для других. Но, послушайте, немногие люди могут управлять болидом Формулы-1, не говоря уже о том, чтобы принять участие в реальной сессии во время уик-энда настоящего Гран-при. Над Ниссани легко посмеяться, но давайте будем честными — если бы у вас была возможность сделать то же, что и он, вы бы действительно отказались из-за страха, что можете быть немного медленными?»

Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

Сам Ханох к своему формульному дебюту относится с долей философии: «Я горд уже оттого, что был там. Это был очень важный опыт. Моя цель была ясна — стать официальным гонщиком Формулы-1 и сесть за руль машины на Гран-при. И я её добился. Я просто дал пример другим людям из бизнеса и прочих сфер, у которых тоже есть мечта. Не говорите, что это невозможно. Я хотел показать, что даже когда вам 38 и вы страстно хотите чего-то достичь, вы можете это сделать. Всё дело в психологии».

После исполнения мечты на «Хунгароринге» Ниссани не бросил занятие автоспортом, выступая в венгерской Формуле-2000 вплоть до 2014 года. Затем Ханох решил полностью сосредоточиться на карьере своего сына Роя, которого вы наверняка прекрасно знаете по выступлениям в Формуле-2. Пилотом Ф-1 Ниссани-младший станет вряд ли, однако в плане гоночных достижений своего отца он уже давно превзошёл. Рой принял участие в нескольких практиках Гран-при Ф-1 и, конечно, не уступал лидерам по 13 секунд.

Рой Ниссани на подиуме гонки Формулы-2 в Монако Фото: Bryn Lennon/Getty Images

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К истории Ханоха Ниссани относиться можно по-разному. Одни скажут, что человек упорно двигался к фантастической мечте и, в конце концов, был вознаграждён за свои старания. Другие скажут, что выступление Ниссани — самый настоящий позор и яркая демонстрация всех минусов участий рента-драйверов в Ф-1. А как вы относитесь к подобной истории? Пишите в комментариях!